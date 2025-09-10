Director de la serie El Reemplazante y exjefe programación de TVN: el fichaje de Jeannette Jara para la creación de su franja presidencial

Cárcel de Mujeres, Los Archivos del Cardenal, Los Mil Días de Allende y Algo Habrán Hecho son otras de las producciones a cargo de Nicolás Acuña, el nuevo colaborador de la campaña de la abanderada del oficialismo. El hombre a cargo de la agencia Promocine ha realizado proyectos junto a Pablo Paredes, el jefe de la Secom. Ambos dieron el salto desde la televisión hacia rodajes de campañas presidenciales. La tarea de Acuña, eso sí, es dar un paso más allá en el relato de la militante PC y convocar a un electorado que le permita crecer del 30% que Jara tiene en las encuestas.

Un mes después del inicio de las campañas presidenciales, el 17 de octubre comenzará el período en que los comandos podrán emitir la franja electoral a través de los canales nacionales, de cara a las elecciones del 16 de noviembre. El equipo de la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, ya definió quién estará a cargo de la confección de esas piezas audiovisuales: el director de cine Nicolás Acuña.

Desde el comando explican que ya se ha trabajado en la narrativa de campaña, que busca, por un lado, insistir en el relato que se instaló en las primarias —destacar la trayectoria vital de la candidata y sus logros como ministra del Trabajo— y, por otro, proyectar gobernabilidad, alejándose de la discusión sobre si Jara representa o no una continuidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Con ese contexto en mente, Acuña —quien se desempeñó como director de programación en Televisión Nacional entre agosto de 2014 y julio de 2015— y su productora, Promocine, serán los responsables de llevar estas ideas a la pantalla. Si bien en el ámbito político solo cuenta con experiencia en franjas parlamentarias, su principal capital proviene de las producciones de ficción que ha dirigido, varias de ellas con un marcado contenido político.

Acuña: destacado director nacional

Acuña es un director ampliamente reconocido en la industria audiovisual chilena. Su trayectoria y vasta producción lo respaldan, aseguran quienes lo conocen de cerca. De hecho, su última obra se estrenó en 2023, año en que se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado, con la serie Los mil días de Allende.

El exdirector de programación de TVN también estuvo a cargo de la serie de ficción Sitiados, coproducción de la cadena internacional FOX junto a TVN y Promocine; y de las dos temporadas de El Reemplazante, donde trabajó junto al actual director de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Paredes, guionista de la serie. Además, fue responsable de las dos temporadas de Los Archivos del Cardenal.

En 2010 y 2011 dirigió la serie Cárcel de Mujeres y, antes de ello, estuvo detrás de la producción historiográfica Algo Habrán Hecho.

Acuña, por otro lado, también suma largometrajes en su trayectoria. En 2012 dirigió Bahía Azul; la película Rojo, que reunió a los rostros del programa juvenil homónimo; y en 2002, Paraíso B.

El director nacional se tituló en Realización Cinematográfica en la Escuela de Arte Cinematográfico (EDAC), actualmente Instituto de Arte Cinematográfico de la Municipalidad de Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina.

Además de su labor en la dirección audiovisual, ha sido académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y director de la Escuela de Cine y Televisión de la misma institución. También ha impartido cursos en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Mayor.