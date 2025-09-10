Insistir en su origen popular, en su paso por Trabajo y dar credenciales de gobernabilidad: Jara ajusta su relato previo al inicio de campaña

La campaña de elecciones primarias dejó aprendizajes en el comando de Jeannette Jara respecto de los factores que le permitieron destacar frente a los demás candidatos. Desde el equipo señalan que dos ejes volverán a estar en el centro: subrayar que la candidata no proviene de la élite y relevar su capacidad de impulsar reformas de envergadura. Sin embargo, miembros del comando reconocen que aquello no será suficiente, y que buscarán también transmitir garantías de gobernabilidad y marcar distancia de la discusión sobre si Jara representa o no una continuidad del Presidente Gabriel Boric.

El calendario del Servicio Electoral fija el 17 de septiembre como el inicio oficial de la campaña presidencial, y dentro de los comandos ya se trabaja en el tono, la forma y el foco del relato que intentarán instalar en primera vuelta. En el equipo de la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, ya comienzan a delinear la puesta en escena con miras a las elecciones del 16 de noviembre.

En las reuniones con los colaboradores más cercanos de la exministra del Trabajo —donde participan su principal asesor, Darío Quiroga; su jefa de prensa, Susana González (PC); y la jefa de contenidos, Camila Miranda (FA)— se han trazado algunas directrices. No obstante, la prioridad inmediata ha estado en la preparación de la candidata para los debates y en particular para el primero, que se realizará este miércoles a las 21:00 horas en Chilevisión.

Esa labor, sin embargo, no ha quedado relegada. La mesa política del comando, integrada por presidentes y dirigentes de los partidos que respaldan la candidatura de Jara, también ha hecho sus aportes en la planificación de la campaña.

En dichas instancias, mientras los partidos avanzan en sus propuestas para el programa de gobierno —que, según informaron desde el comando, será sistematizado el próximo 26 de septiembre—, los dirigentes han transmitido a la candidata sus visiones respecto a cómo debería orientarse el tono de la campaña.

Insistir en el relato de Jara en primarias

“Yo no vengo de la élite” fue el estribillo que utilizó la abanderada presidencial del oficialismo durante las elecciones primarias, parte de un diseño estratégico que buscaba contrastar con sus contendores más competitivos: la exministra del Interior, Carolina Tohá, hija de José Tohá, exministro de Salvador Allende, y el frenteamplista Gonzalo Winter, formado en el colegio Verbo Divino, uno de los colegios emblemáticos de sectores acomodados de la capital.

Más allá de que el estribillo funcionó, fuentes al interior del comando sostienen que, más que el contraste con sus contendores, lo decisivo fue que el electorado logró identificarse con su figura. En esa línea, consideran que dicha narrativa no tiene por qué modificarse, ya que su trayectoria vital constituye un ejemplo en sí misma.

“Que se muestre que Jara no viene de una cuna de oro es muy relevante, porque demuestra que cualquier chileno puede tener un espíritu de superación, igual que la candidata. Es decir, que en Chile se puede, con esfuerzo y trabajo”, comentó bajo reserva un dirigente oficialista miembro del comando.

El otro eje de la campaña de primarias de Jara estuvo enfocado en destacar su gestión, particularmente al frente del Ministerio del Trabajo. Tanto en el comando como en La Moneda valoraron cómo la candidata supo apropiarse de los principales logros del gobierno en esa cartera: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos, la Ley Karin y la reforma previsional.

Para la campaña de las primarias, fuentes del equipo señalan que se insistirá en esa línea. Sin embargo, más que resaltar las medidas concretas, el objetivo será instalar la idea de que Jara tiene la capacidad de gestionar y cumplir.

Gobernabilidad y alejar el debate de ser o no continuidad

No todo, sin embargo, seguirá igual. Miembros del comando señalan que se buscará enfatizar que en la candidatura de Jara reside la idea de “gobernabilidad”, y que el oficialismo intentará instalar el mensaje de que su opción cuenta con un elenco sólido y el respaldo político de la gran mayoría del progresismo.

Ese enfoque, si bien no está definido por completo, insisten las mismas fuentes, se plantea en contraste con la derecha, donde Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser compiten entre sí, sin que exista —afirman— un compromiso claro ni un horizonte evidente respecto de cómo esas tres fuerzas podrían gobernar juntas en una eventual administración.

Además, se busca instalar esta idea en plena disputa opositora respecto al qué candidato brindará más “paz social” en caso de resultar electo. Esto, luego de que el marido de la candidata presidencial de Chile Vamos, Jorge Desormeaux, instalara dicha

Si bien la mayoría de los partidos que hoy respaldan al Gobierno del Presidente Gabriel Boric también se encuentran tras la candidatura de Jara —con la excepción de la Democracia Cristiana—, desde el comando buscan alejar el debate respecto de si representan o no una continuidad de la actual administración.

Aunque no consideran que ser una continuidad “sea algo negativo”, parlamentarios advierten que el Gobierno cuenta hoy con apenas un 30% de respaldo ciudadano, y la campaña de Jara aspira a superar ese margen. Prueba de ello, subrayan, es el apoyo de la Democracia Cristiana y las concesiones alcanzadas, como, por ejemplo, la decisión de no incluir el aborto libre en el programa de gobierno.

De hecho, algunos dirigentes reconocen que habrá cambios, pero aclaran que más que una alteración en la dirección política, se tratará de ajustes en los énfasis de las políticas públicas y en la comunicación de la campaña.