Eduardo Vargas goleador y Gabriel Suazo el jugador con más minutos: el balance de La Roja en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 

La selección chilena cerró su peor participación en la historia desde que se cambió el formato en 1998. El combinado nacional solo sumó 11 puntos, hizo nueve goles y recibió 27.

La campaña de Chile en estas Clasificatorias al Mundial 2026 fue para el olvido. De esos procesos que el hincha nacional no querrá recordar nunca más. La selección chilena registró 11 derrotas, cinco empates y solamente dos victorias, lo que da un rendimiento del 20,4%.

La Roja nunca había tenido un cometido tan malo en un ciclo mundialista. De hecho, desde que empezó el formato de todos contra todos, instaurado para las Clasificatorias de Francia 1998, el rendimiento para Corea y Japón 2002, es el que más se acerca. En esta instancia, Chile obtuvo 12 unidades.

Por eso, DLT Sports recopiló las estadísticas más relevantes de esta catastrófica campaña, que nos dejó fuera por tercera vez consecutiva de un Mundial.

El balance de La Roja rumbo al Mundial 2026

Chile fue el segundo equipo menos goleador de este proceso clasificatorio para el Mundial 2026, siendo superado solo por Perú (6). La selección chilena hizo nueve tantos en total, en donde el máximo anotador fue Eduardo Vargas, quien marcó en tres ocasiones.

“Turboman” le anotó a Bolivia, Brasil y Venezuela. En la lista de goleadores, después lo sigue Lucas Cepeda con dos tantos y luego Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Diego Valdés con una anotación cada uno. El gol restante fue un autogol.

Entre los jugadores que debutaron por Clasificatorias como Emiliano Ramos, Ian Garguez, Gonzalo Tapia, Lucas Assadi, entre otros, el más joven en jugar fue Iván Román, que lo hizo con 19 años y 89 días.

Mientras tanto, Arturo Vidal fue el futbolista más experimentado en jugar en este proceso. En su último duelo ante Argentina, el jugador de Colo Colo tenía 38 años con 14 días. El segundo más longevo fue Fernando Zampedri con 37 años y un mes.

A nivel de partidos, la mejor victoria de Chile fue ante Venezuela por 4-2, partido que tuvo como gran figura a Lucas Cepeda, quien se matriculó con un doblete. El otro triunfo que tuvo la selección fue contra Perú, duelo que ganaron por 2-0.

La peor derrota fue contra Colombia, encuentro que se disputó en el Metropolitano de Barranquilla. En esa ocasión, el equipo dirigido, en ese entonces, por Ricardo Gareca, cayó por 4-0.

En cuanto al minutaje, Gabriel Suazo, quien portó la jineta de capitán de La Roja en los últimos partidos, fue el futbolista con mayor cantidad de minutos. El actual lateral izquierdo del Sevilla disputó 1350 minutos.

Sin embargo, el jugador formado en Colo Colo no fue el que tuvo mayor cantidad de partidos jugados. Rodrigo Echeverría, del León de México, fue el que más encuentros jugó con 15.

En estos 18 partidos rumbo al Mundial 2026 -que se disputaron en un transcurso de tres años- la selección chilena tuvo tres técnicos: Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y ahora último, Nicolás Córdova.