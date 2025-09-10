La crítica de Osvaldo Band, exvicepresidente de la ANFP, por el fracaso mundialista: “Es el momento de que el actual directorio del fútbol chileno acepte su fracaso”

En una Carta al Director publicada en El Mercurio, el exdirigente de la ANFP entre el año 2000 y 2001, criticó la gestión de Pablo Milad tras el último lugar en las Clasificatorias, donde la selección chilena timbró la peor participación de su historia. "Un presidente con su directorio que no obtiene resultados deportivos con la selección mayor y que por lo tanto, no cumple el objetivo de ir al Mundial, no tiene nada que hacer", aseguró Band.

“Tenemos que sacar adelante nuestro fútbol adelante porque hay jugadores, pero debemos entrenarlos mejor en muchos aspectos, no solo dentro de la cancha”, fueron las palabras de Nicolás Córdova tras el empate 0-0 entre Chile y Uruguay por la última fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026. Así, la selección chilena firmó su peor participación en una campaña rumbo a una cita planetaria: solo 2 victorias en 18 partidos y 11 puntos de 54 posibles.

La Roja obtuvo un peor registro que en el proceso rumbo a Corea y Japón 2002, donde el conjunto nacional cosechó 12 puntos. Una cifra que, a todas luces, parecía difícil de igualar. Pero, tras los fracasos consecutivos de los ciclos de Eduardo Berrizzo y Ricardo Gareca -que tuvieron un rendimiento de 33% y 18% en la selección respectivamente-, Chile terminó como colista, y timbró un ciclo para el olvido.

Exvicepresidente de la ANFP pide la renuncia del actual directorio

Osvaldo Band, expresidente de Deportes Concepción y exvicepresidente de la ANFP entre los años 2000 y 2001, criticó a la actual administración en una Carta al Director publicada por El Mercurio y enfatizó que el directorio encabezado por Pablo Milad debe dar un paso al costado por el fracaso mundialista.

Band fue categórico, y ejemplificó la situación que vivió cuando era parte del ente rector del fútbol chileno durante el proceso mundialista de Corea Japón 2002. “Sentí que todas mis leales intenciones de aportar al fútbol chileno se venían al sueño debido a los pésimos resultados obtenidos en las Eliminatorias al Mundial de Corea-Japón. Me di cuenta de que, sin querer, en vez de hacerle un bien al fútbol chileno le estaba haciendo un mal“.

“Nos reunimos con el directorio -todas personas amantes del fútbol y muy desinteresadas de los cargos- y decidimos renunciar y adelantar las nuevas elecciones”. Band señaló que al directorio aún le quedaba un año de gestión, pero decidieron dimitir para que llegara “gente más competente que nosotros”.

“Un presidente con su directorio que no obtiene resultados deportivos con la selección mayor y que por lo tanto, no cumple el objetivo de ir al Mundial, no tiene nada que hacer. Y más aún en este proceso, que era el más fácil de clasificar de toda la historia de los mundiales para los equipos sudamericanos”, agregó.

Según el exvicepresidente de la ANFP, “es el momento de que el actual directorio del fútbol chileno acepte su fracaso y tenga la hidalguía de dar un paso al costado, para dejar espacio a otras personas que vengan con ideas renovadas”, sentenció Osvaldo Band.