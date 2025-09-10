Sin pan ni pedazo: la cronología de la catástrofe de la selección chilena rumbo al Mundial 2026 

Terminaron las Clasificatorias y Chile tuvo su peor campaña en la historia desde que se cambió al formato liguero.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Un 9 de septiembre se dio por finalizado lo que muchos esperaban: las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Chile había dejado de tener opciones de clasificar en junio de este año, cuando cayó de visita por 2-0 ante Bolivia.

Unas clasificatorias que serán recordadas como la peor de la historia, ya que luego de empatar ante Uruguay por 0-0, la selección chilena firmó su peor campaña desde 1998, eliminatorias en donde se comenzó a usar el formato de todos contra todos.

El récord lo tenía la selección rumbo a Corea y Japón 2002, equipo que sólo obtuvo 12 puntos, sin embargo, la Roja que fue mayoritariamente dirigida por Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, lo superó, alcanzando únicamente 11 unidades.

Ante esto, DLT Sports elaboró una cronología con los hechos más importantes de estos últimos 3 años.

La era Berizzo

30 de mayo de 2022: Eduardo Berizzo es presentado como nuevo DT de La Roja. El técnico argentino asumió luego de tener una paupérrima campaña con Paraguay, en donde 31 partidos solo alcanzó un 36.56% de rendimiento.

06 de junio de 2022: Debut y derrota contra Corea del sur. Días después perdió contra Túnez y Ghana en la Copa Kirin. En este torneo fueron nominados por primera vez Nayel Mehssatou, Gonzalo Tapia y Alex Ibacache.

20 de noviembre de 2022: Tras empatar con Eslovaquia, el “Toto” Berizzo firmó su sexto partido consecutivo sin ganar. En esos duelos, solo marcó dos goles que fueron obra de Arturo Vidal y Alexis Sánchez contra Qatar.

08 de septiembre de 2023: Debut en Clasificatorias al Mundial 2026, perdiendo 3-1 con Uruguay. Este fue el único gol de visita de Chile en todo el proceso clasificatorio. El tanto lo marcó Arturo Vidal, cuando el partido se encontraba 3-0.

16 de noviembre de 2023: Renuncia de Berizzo. Después de empatar sin goles ante Paraguay, en un duelo en el cual Chile tuvo un hombre más por casi 45 minutos. El exayudante de Marcelo Bielsa dejó un registro de dos derrotas, dos empates y solamente una victoria.

21 de noviembre de 2023: Nico Córdova asume como interino en la misma doble fecha eliminatoria que Berizzo dejó el cargo. Tuvo que enfrentar de visita a Ecuador y cayó por 1-0. La Roja terminó el año con 5 puntos en la octava posición, mismas unidades que Paraguay.

La era Gareca

21 de enero de 2024: Luego de una llegada con muchas luces, gracias a su clasificación mundialista con Perú, Ricardo Gareca es elegido para el resto de eliminatorias. En palabras del propio entrenador, él no buscaba recambio, sino clasificar a Chile al Mundial 2026.

11 de junio de 2024: Se ganaron dos de tres amistosos. Su debut fue contra Albania, en Parma, partido marcado por la vuelta de Eduardo Vargas a la selección chilena. La Roja ganó por 3-0, con tantos de Vargas, Marcos Bolados y Víctor Dávila. Luego jugó contra Francia y cayó por 3-2, en un duelo muy peleado contra el subcampeón del mundo. Finalmente en junio, Chile jugó contra Paraguay y ganó cómodamente por 3-0. Los preparativos para la Copa América eran esperanzadores.

29 de junio de 2024: Chile se despide de la Copa América 2024 sin goles ni victorias. Gareca no pudo replicar lo hecho en los amistosos previos y se fue con una paupérrima participación copero, en donde solo obtuvo dos puntos.

10 de septiembre de 2024: Derrota histórica. La Roja cayó por primera vez en la historia como local ante Bolivia en un partido por los puntos. Chile venía de caer ante Argentina, y luego caería sus próximos dos partidos contra Brasil y Colombia.

11 de noviembre de 2024: Arturo Vidal, reciente campeón con Colo Colo, es nuevamente citado a la selección, a pesar de las críticas públicas del bicampeón de América contra el técnico argentino.

19 de noviembre de 2024: Gareca consiguió su primera victoria oficial al mando de Chile. Con una gran actuación de Cepeda, quien anotó un doblete, la ilusión volvía a aparecer. Sin embargo sería la última victoria de la selección chilena en estas clasificatorias.

05 de junio de 2025: Argentina le gana como visitante a Chile con un solitario gol de Julián Álvarez. La Roja quedó al borde de la eliminación, solo un milagro matemático y ganar todos los partidos podía volver a meterlos en carrera.

10 de junio de 2025: Bolivia puso la sentencia para Chile en El Alto. Eliminados del Mundial y Gareca renunció con solo 1 triunfo oficial. El argentino recibió a la selección chilena con cinco unidades y solo obtuvo cinco más.

La era Córdova

22 de agosto de 2025: Nico Córdova, otra vez como interino, lanza la nómina para la última fecha eliminatoria. Sorprende con nombres como Ian Garguez, Emiliano Ramos, Thomas Gillier. Su misión es clara: encontrar el recambio para el próximo proceso.

04 de septiembre de 2025: Derrota ante Brasil de visita. Chile tuvo como novedad a Vigouroux en el arco, Iván Román de titular y la vuelta de Ben Brereton, no solo a las citaciones, sino que también al once inicial.

09 de septiembre de 2025: Chile empata sin goles ante Uruguay y pone fin a su proceso clasificatorio al Mundial 2026. La selección nacional no hizo un mal encuentro, tuvo opciones para ganarlo, pero nuevamente la falta de gol fue el gran problema.

Ahora, Chile no volverá a jugar hasta el 15 y 18 de noviembre, fecha en la que enfrentará a Rusia y Perú, respectivamente. ¿Quién tomará el mando de la Roja? Esa es la gran pregunta.