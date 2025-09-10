El espiral de violencia que preocupa a Providencia: el inédito registro de cómo overoles blancos rociaron con bencina al inspector general del Liceo Lastarria

Seis querellas por revueltas violentas ha presentado la Municipalidad de Providencia por hechos que han protagonizado los estudiantes del Liceo Lastarria. De ellas, hay dos hechos que alarman porque podrían haber causado lesiones graves por el uso de elementos incendiarios. Ambos casos son investigados en la Fiscalía de Alta Complejidad con diligencias en desarrollo.

Las últimas cuatro semanas no han sido tranquilas en Providencia. En el eje de los Liceos Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, la presencia de overoles blancos y bombas molotov ha impactado a la comunidad escolar.

Desde agosto a la fecha, son cinco los episodios que han alterado el día a día en dichos establecimientos. Los enfrentamientos del 2 de septiembre pasado, el más grave: Ese día, un grupo de alumnos intentó realizar disturbios por el acceso principal del Lastarria por Miguel Claro. Al no poder instalar un lienzo, tras la intervención de profesores y autoridades, se generó una pelea en la reja de acceso.

Como los estudiantes no lograron su cometido, uno de ellos, vestido con overol blanco roció con bencina al inspector general del liceo, generando miedo e impacto entre los testigos. Así lo muestra un video, al que tuvo acceso The Clinic, donde se aprecia la acción temeraria de los jóvenes.

Esta situación, comentan en el municipio, dio pie a que el alcalde Jaime Belollio denunciara públicamente estos hechos con un emplazamiento directo al ministro de Seguridad, Luis Cordero.

“Esta semana tenemos un hecho que cruzó todos los límites. Unas personas rociaron con bencina al inspector general de Lastarria. Por eso queremos pedirle al ministro de seguridad, que dijo hace algunas semanas que esto no es un problema educacional sino un problema de seguridad, que tomes cartas”, aseguró el edil de Providencia.

De acuerdo a registros de la municipalidad, desde abril pasado, ambos liceos han protagonizado 13 incidentes, los cuales la mayoría terminaron con lanzamiento de bombas molotov y destrucción de mobiliario de los establecimientos.

Conmemoración del “Punky Mauri”, “Julio Negro” o “Semana de Agitación” son la justificaciones que han usado los alumnos para los hechos de violencia. Lo que, según las autoridades, esto advertiría que detrás de estos grupos se mantiene una fuerte corriente de movimientos anarquistas que promueven estas “intervenciones” en los espacios académicos.

El otro caso que conmocionó a la comunidad escolar ocurrió el pasado 13 de agosto. Lo mismo de siempre: salida descontrolada de overoles blancos por la salida de Miguel Claro con la intención de generar altercado en el tráfico y enfrentarse con la policía. En ese contexto, según detalla la querella municipal, un alumno habría resultado “quemado en su cuello” al momento de lanzar una bomba molotov.

“Lamentablemente hemos visto que hay grupos que están organizados con el fin de destrozar nuestros liceos más emblemáticos”, señaló el alcalde Belollio, quien además manifestó una crítica al Ministerio Público por no avanzar en las investigaciones vigentes iniciadas con las diversas querellas presentadas desde el año 2024.

“No tenemos detenidos y cuando presentamos querellas la fiscalía no persevera por ello necesitamos que el ministerio de seguridad se haga presente”, emplazó.

En ese contexto, desde la Fiscalía Oriente indicaron que existen tres denuncias agrupadas en la unidad de Alta Complejidad y que se investigan bajo la carátula de la Ley de Armas por uso de bombas molotov. Su estado es desformalizada dado que el OS.9 de Carabineros no ha podido identificar, por el momento, las identidades de los involucrados.

Mientras que la situación del inspector general del Liceo Lastarria que recibió bencina, ya fue traspasada a la Fiscalía de Alta Complejidad. La investigación quedó a cargo de la Bicrim Providencia de la PDI y los peritajes en manos de Labocar de Carabineros.

De acuerdo al registro de Providencia, sólo en 2025, la municipalidad ha invocado en 41 oportunidades la Ley de Aula Segura por hechos de violencia escolar, lo que decantó en cinco alumnos expulsados del Liceo Lastarria y una estudiante del Carmela Carvajal.

Ministro Cordero se querella por overoles blancos en el INBA

En medio de los reclamos contra el Ministerio de Seguridad, el secretario de Estado decidió intervenir en la crisis que se vive en el Internado Barros Arana. Si bien el Instituto Nacional tuvo unos episodios violentos hace unos días, la mayoría de los casos se han registrado en el INBA, donde las bombas molotov y overoles blancos regresaron tras los graves hechos ocurridos en octubre de 2024 cuando 35 alumnos resultaron gravemente quemados.

The Clinic reconstruyó ese fatídico día y reveló que la violencia comenzó a volver. El peor día fue el 11 de agosto pasado cuando los encapuchados intentaron quemar al director del liceo, Gonzalo Saavedra, en medio de una difícil jornada que incluyó enfrentamientos con Carabineros en la calle.

Agencia Uno

Por estos últimos altercados, el ministro Luis Cordero presentó una querella el pasado 4 de septiembre por los delitos de desórdenes públicos y lanzamientos de artefactos incendiarios. Con esta acción, el Ejecutivo solicitó al Ministerio Público que instruya a la Policía de Investigaciones para recabar cámaras de seguridad con el fin de detectar los rostros de los responsables.

En la Municipalidad de Santiago comentaron que ese día no sólo ocurrió la grave agresión al rector Saavedra, sino que también sorprendieron a un exalumno del INBA escondido en uno de los baños, lo que alienta la tesis de que estos grupos podrían estar organizados con personas externas a los establecimientos.

“Creemos que hay una acción política coordinada con participación de adultos, al menos, en apoyo financiero, material y difusión”, aseguró a The Clinic, hace unas semanas, Pilar Sazo, directora de Educación de Santiago.

De todas formas, en el internado han tenido una baja de hechos violentos, pues tanto los segundos y cuartos medios están con clases on line, debido a trabajos programados de infraestructura en el colegio. Instancia, indicaron, ha colaborado con la disminución de encapuchados y revueltas.