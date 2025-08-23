Patio Siberia: el déjà vu de la mañana más grave en la historia del INBA y las nuevas amenazas de un colegio en una crisis sin final

A casi un año de la tragedia del liceo emblemático, aún no hay certezas claras de qué ocurrió ese 23 de octubre de 2024 en el baño de los cuartos medios que dejó 35 alumnos quemados tras varias explosiones simultáneas por manipulación de combustible, bombos molotov y fuegos artificiales. The Clinic reconstruyó paso a paso esa mañana con los 72 testimonios judiciales de profesores, directivos y personal médico que enfrentaron la emergencia en el INBA, donde la violencia no para. Desde julio, según el municipio, se han registrado más de 20 revueltas incendiarias lideradas por overoles blancos y rojos.

23 de Agosto de 2025

Un déjà vu. Eso es lo que más se comenta en los pasillos del Internado Nacional Barros Arana (INBA) de las arremetidas de encapuchados de las últimas semanas. Desde que empezó el segundo semestre en julio pasado, se han registrado 20 hechos de violencia. El último, el miércoles pasado cuando un grupo de estudiantes vestidos con overoles blancos y rojos ingresaron a los baños del gimnasio nuevo para quemarlos.

“Es la antesala de la bajada de los cuartos”, dicen en el liceo. Ese ritual o tradición en el INBA enmarca la despedida de los cuartos medios, momento en que los estudiantes se visten con overoles y presentan una lista “negra” en la que exponen a los directivos, profesores y alumnos que no quieren que estén en el establecimiento a modo de protesta. Luego, cargados con bombas molotov salen a la calle a enfrentarse con carabineros.

Una dinámica que ocurre todos los años, pero que en 2024 terminó de la peor manera: 35 alumnos quemados graves, producto de varias explosiones en un baño del patio Siberia, lo que transformó la tradicional actividad en la peor tragedia ocurrida en la historia del INBA y en la educación pública chilena.

Esas crudas escenas de esa mañana de primavera han vuelto aparecer en la memoria del cuerpo directivo y profesores del establecimiento por el recrudecimiento de la violencia en el liceo. Incluso, hay sospechas de que dos de los estudiantes que resultaron con quemaduras estarían participando de las revueltas actuales.

En las últimos días, un profesor denunció que le rociaron bencina en su rostro y otros cuatro docentes tuvieron que ingresar a la ACHS para tratamiento psicológico por la fuerte violencia que se vive hoy en el INBA.

El nuevo rector Gonzalo Saavedra (interino) también ha sido flanco de la persecución de los encapuchados. Estos grupos no estarían conformes con las nuevas directrices de seguridad que incluirían la colocación de cámaras de seguridad en los liceos emblemáticos. Por ello, gran parte de las acciones violentas han recaído sobre su persona.

Al menos tres episodios graves. El primero ocurrió cuando fue víctima de una lluvia de piedras al momento de calmar a los encapuchados en uno de los patios. Luego, recibió una carta con amenazas en su oficina: “Has firmado tu sentencia con tus actos. Nuestro puñal apunta hacia ti y a todos tus esbirros. Renuncia Saaevedra”, reseña el papel.

Mientras que el tercero quedó registrado en una querella de la Municipalidad de Santiago presentada los primeros días de agosto. En el escrito se detalla que Gonzalo Saavedra fue atacado con “piedras, palos y bombas molotov” en un “intento claro y deliberado de atentar contra su vida”.

En la dirección de Educación del municipio capitalino existe preocupación. La escalada de las últimas semanas la miran como eventos coordinados y no espontáneos. A casi un año de la tragedia en el INBA nada ha cambiado, lamentan desde el edificio de calle Catedral.

“Tanto en esos hechos como en los ocurridos durante este año creemos que hay una acción política coordinada con participación de adultos, al menos, en apoyo financiero, material y difusión”, asegura a The Clinic, Pilar Sazo, directora de Educación de Santiago.

De los 35 alumnos gravemente heridos: 15 egresaron en 2024, cuatro se cambiaron al Liceo de Aplicación, cuatro se fueron a otros liceos en Santiago y ocho siguen en el INBA. Solo dos quedaron sin matrícula, porque aún siguen en terapias de recuperación producto de sus graves quemaduras.

Mientras que los otros protagonistas de ese día han tenido distintos caminos. El entonces inspector general y a cargo del Patio Siberia, que cobija a los cuartos medios, Camilo Bascur, fue trasladado a otras funciones en el establecimiento. Hugo Fuentes, que era subdirector del INBA en ese momento, se fue a la escuela Provincia de Chiloé.

Pero la más complicada es María Alejandra Benavides, quien ejercía como rectora del internado. La investigación de la Fiscalía Centro Norte la considera imputada en la causa por su presunta responsabilidad en las acciones que terminaron en la tragedia. Y si bien el sumario municipal se había archivado sin sanciones, el alcalde Mario Desbordes determinó reabrir el sumario hace unas semanas lo que derivó en su suspensión automática.

La actual administración, sin embargo, le solicitó que presentara su renuncia voluntaria, dado que se detectó que no se había investigado el grave hecho de manera prolija. Fuentes del municipio indican que prácticamente no se entrevistó a nadie para pesquisar qué fue lo que ocurrió ese 23 de octubre.

En esa línea, The Clinic reconstruyó esa fatídica mañana con el análisis de los 72 testimonios que el OS9 de Carabineros recolectó ese mismo día en el INBA.

Aquí el detalle del minuto a minuto relatado por sus propios docentes y administrativos.

23 de octubre del 2024, el día que cambió al INBA para siempre:

–Profesora de Artes Visuales:

“Ingresé a mis funciones en este establecimiento a eso de las 08.00 horas. A contar de ese horario la verdad es que todo transcurrió de manera normal”.

–Profesora de Matemática:

“Realicé clases hasta las 09.00 al curso del tercer año medio C, posterior a ello me fui a la sala de profesores”.

–María Benavides Arestizával, rectora INBA, octubre 2024:

“A las 10.00 de la mañana comienzan rumores en el colegio de que saldrán estudiantes encapuchados”.

–Profesor de Matemática:

“Desde las 09.45 a las 10.35 horas nos llevaron junto a mi curso segundo medio D a la sala Ananías que está en el hall de entrada del liceo, a una charla de orientación vocacional, la que dictó Cepech”.

–Hugo Fuentes Miranda, subdirector INBA:

“El establecimiento se encontraba en horario de recreo”.

–Víctor Sánchez Castro, capitán de Carabineros, Control Orden Público:

“Nos instalamos en calle San Enrique intersección San Gumercindo. La finalidad era proceder en el caso de desórdenes y eventuales quemas de la locomoción colectiva por los alumnos del Internado Nacional Barros Arana. Habitualmente, los alumnos en modo de manifestación por distintas problemáticas contingentes salen desde el establecimiento con la finalidad de generar desórdenes”.

–Inspectora del Patio Amarillo:

“Recibí comunicados de alumnos que no identifiqué los cuales me mencionaron textualmente: ‘Hoy se viene‘ haciendo alusión a desmanes o lo que entendemos en el colegio como “bajada de los cuartos medios”.

–Profesora de Religión Católica:

“Me encontraba en el ala del internado, denominada ‘Patio Siberia’, ahí estaba en el interior de la sala de clases habilitada para dictar mi clase de Religión. Sin alumnos, preparando mi clases”.

–Camilo Bascur, inspector general del Cuarto Medio:

“Siendo las 10:20 horas, distribuí las funciones de vigilancias a los inspectores. En mi caso como es de costumbre me quedé de punto de fijo del pasillo del baño del patio Siberia”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Procedí a revisar las salas con la finalidad de encontrar alguna situación anómala, sin encontrar novedades, dirigiéndome al quiosco, informándole a la señora del local que no atendiera a alumnos en horario de clases, porque habían rumores de salida de capuchas”.

“Muchos Kpuxas” en la azotea

–Hugo Fuentes Miranda, subdirector INBA:

“En ese preciso momento me percato que algo fuera de lo común estaba sucediendo, ya que una gran cantidad de alumnos se habían trasladado al patio Amarillo, agrupados en diferentes sectores”.

–Camilo Bascur, inspector general del Cuarto Medio:

“Me dan aviso que se están cambiando de ropa unos estudiantes en la sala del cuarto C, sala Nro. 2 del patio Siberia, por lo cual me dirijo a esta sala, es cuando escucho ‘ahí viene el Bascur’.

–María Benavides Arestizával, rectora INBA, octubre 2024:

“El inspector del Patio Siberia avisó por WhatsApp que estudiantes se estaban cambiando en el baño, nos movilizamos inmediatamente a esperar a que suceda aquello y yo informo a Carabineros que estaba en el exterior”.

–Profesora Educación Física:

“Salí con los alumnos al recreo, pudiendo percatarme desde las últimas salas de los cuartos medios, las cuales podrían corresponder al 4C o 4D, salió una masa de encapuchados con overoles blancos”.

–Hugo Fuentes Miranda, subdirector INBA:

“Es ahí cuando observo que desde el patio Siberia, el que corresponde a los Cuartos Medios, un grupo de 30 alumnos encapuchados con overoles blancos”.

–Asistente de Mantención:

“Observé que varios alumnos encapuchados la mayoría de ellos vistiendo de overoles blancos, salían desde una sala de clases, ubicada en el primer piso del patio Siberia, portando en sus manos varios six pack de botellas con bencina denominadas Bombas Molotov, como asimismo bolsas de género donde también llevan botellas con bencina”.

–María Benavides Arestizával, rectora INBA, octubre 2024:

“Y a las 10.34 le confirmo (al cabo de carabineros) que hay encapuchados en los baños”.

–Inspectora de Básica:

“Me ubico al ingreso de la cancha, esto con el fin de evitar algún desorden entre ellos. Fue así que escuché, no recuerdo muy bien la hora, un par de petardos desconociendo realmente el lugar. A raíz de esto tomé mi celular para verificar un grupo de WhatsApp de nombre Básica 2024. En ese grupo, la Inspectora General de la Básica señala de forma textual: Muchos Kpuxas”.

–Inspector Patio Siberia:

“En ese momento sale una turba de alumnos de la sala D y C, por cual me resguardo y me voy al patio Siberia en donde mi jefe me pide que cierre todas las puertas de las salas. Escuché un par de bombas de ruidos”.

–Profesora de Artes Visuales:

“Ahí pasan unos 50 capuchas con botellas y bidones de bencina, además de botellas de cervezas de Corona, al parecer, las cuales venían hechas como Molotov, quienes se dirigieron hacia la azotea del Patio Amarillo”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Siguiendo mi camino me encuentro con 20 sujetos igualmente vestidos con overoles color blanco y encapuchados, los cuales suben al segundo piso del patio amarillo, rompiendo la reja del tercer piso con un martillo, logrando subir al tercer piso”.

–Inspectora:

“Y desde el techo o azotea del liceo, que es como un balcón que hay acá, hacen una intervención que consiste en tirar bombas molotov a la calle, fuegos artificiales, ponen lienzos y hacen cánticos de protestas”.

“La bajada de los Cuartos”: lista negra y Molotov en el INBA

–Asistente de Mantención:

“Comenzaron a realizar una tradición denominada La bajada de los Cuartos, que consiste que los alumnos suben al cuarto piso y de ahí cuelgan un lienzo llamada ´La Lista Negra´, que tiene escrito los nombres de profesores, inspectores, director, asistentes y compañeros de curso, que deben hacer abandono del establecimiento educacional como modo de protesta”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Procedieron a extender el lienzo, mientras que en la pared proceden a arrojar líquido inflamable que prenden con fuego”.

–Profesora Educación Física:

“Acto seguido comenzaron a lanzar fuegos artificiales, además de armar bombas molotov, cayendo una de estas apagada desde el tercer piso. A las 10.45 horas un mensaje de whatsapp, de la rectora: Despacho por San Pablo”.

–Profesora de Religión Católica:

“A esa hora escuché, el timbre largo que tocan para el despacho de los alumnos a sus casas, ya con el sonido de ese timbre, nosotros como profesores sabemos que las clases normales se suspenden y la totalidad de los alumnos son despachados a sus domicilios”.

–Camilo Bascur, inspector general del Cuarto Medio:

“Me contacta vía telefónica el subdirector Hugo Fuentes, quien me da la instrucción de evacuar el establecimiento, comunicándome con la jefa de mantención para que abra el portón del Patio Siberia que da con la salida de avenida San Pablo”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Sin embargo, los sujetos encapuchados proceden desde el tercer piso a lanzar bombas molotov hacia el primer piso, gritándole a los alumnos: ‘No se vayan, invitándoles a subir’”.

–Hugo Fuentes Miranda, subdirector INBA:

“Cuando accionamos el timbre me percato que los encapuchados que estaban en la azotea descienden al patio amarillo. En ese instante ya eran alrededor de 70”.

–Asistente de Mantención:

“Bajaron corriendo hacia el primero piso en dirección al patio Siberia, con la finalidad de salir conjuntamente con los otros alumnos y no ser sorprendidos por los inspectores cuando realizan este tipo de eventos”.

–Inspectora:

“También es común hacer masa, que es otro término que usan los alumnos, que muchos de los que no participan directamente en la intervención se juntan en vez de irse y esperan a los que están directamente insertos, entonces cuando ellos bajan del techo como que los rodean o cubren para que ellos se metan al baño. Siempre es así”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Observé que uno de estos sujetos portaba un bidón transparente de unos cinco litros, que en su interior mantenían un líquido de color azul”.

El caos para evacuar

–Profesora de Castellano:

“Salimos al exterior donde concurrí hasta el patio amarillo a ver a los alumnos de segundo medio percatándose que se estaba quemando el techo del tercer piso, divisando a los inspectores con extintores apagando el fuego”.

–Profesora de Artes Visuales:

“En el tercer piso donde se originó el fuego, me encuentro con la inspectora quien señala que ellos queman la evidencia”.

–Profesora Educación Física:

“Comenzamos a sacar a los estudiantes por la salida de avenida San Pablo, verificando que las puertas estaban cerradas, devolviéndose la masa de alumnos al interior del colegio”.

–Administradora INBA:

“Recibo una llamada telefónica de la rectora quien me dispone cerrar las rejas existentes en el hall de acceso y del patio Palmeras, en espera de la llegada de los capuchas”.

–Hugo Fuentes Miranda, subdirector INBA:

“Los encapuchados y el resto de los estudiantes se dirigen en primera instancia al sector de Las Palmeras, intentando ingresar al hall central del establecimiento. Ese lugar es resguardado con una reja de alta seguridad”.

–Encargado de Extensión:

“Un alumno se acercó a la reja, quien comenzó a gritarnos a viva voz descontroladamente, ´abre la puerta conchetumare, hueón tonto, ahueonao, mira cómo están mis compañeros´”.

–Administradora del INBA:

“Comienzan a golpear las rejas y lanzan dos molotov sin encender, seguidamente llega la rectora con quien tienen un enfrentamiento”.

–María Benavides Arestizával, rectora INBA, octubre 2024:

“Los reté para que no rompan las rejas, no me hicieron nada y se volvieron al lugar en donde se estaban cambiando originalmente que es el Patio Siberia”.

–Profesora de Física:

“Observo que se dirigen a la salida de calle San Pablo sin lograr salir, por esto dichos sujetos encapuchados regresan y se dirigen hacia el baño llamando a “masa”, logrando acumularse unos cuarenta alumnos dentro del baño y unos 100 a 120 alumnos en el pasillo exterior”.

–Camilo Bascur, inspector general del Cuarto Medio:

“Como veo esta acción, sigo a estos encapuchados. Al llegar al inicio del llamado túnel del pasillo del baño, me percato de fuego adentro del baño e instantes de ruido de botellas trisándose”.

–Asistente de Mantención:

“Salgo rápidamente del baño llegando al pasillo, quedando atrapado con los otros estudiantes que custodiaban a los encapuchados”.

–Profesora de Artes Visuales:

“En eso debo decir que se hizo como una especie de taco o cuello de botella, porque si bien se dio la orden de evacuar, seguían existiendo accesos cerrados, los cuales impidieron el desalojo de las instalaciones”.

Humo negro, fuego y explosiones en el INBA

–Profesor de Física:

“A las 10.50 horas me alerta un fuerte fogonazo”.

–Inspector (Turno PM):

“Desperté con un ruido muy fuerte, el que asimilé de inmediato con una explosión, al mismo instante escuché dos explosiones, por lo que procedí a vestirme para concurrir al liceo”.

–Profesora de Biología:

“En eso siento una explosión desde los baños de los alumnos y comencé a ver humo negro”.

–Profesora de Lenguaje:

“Se escucha una explosión y pude observar unas llamas desde el interior del baño”.

–Auxiliar de Aseo:

“Y luego observo que comienza a salir fuego. Inmediatamente me percaté que sale un niño prendido con fuego desde el interior. Comenzaron todos a gritar, veía como arrancaban todos, demasiados gritos, llantos, yo salí del lugar porque me dio un ataque de pánico, no podía ver como salían los niños quemados”.

–Asistente de Mantención:

“Seguían las explosiones, pero en menor gradualidad atribuyendo éstas a las botellas con bencina, escuchando gritos de auxilio y ayuda. Al mirar hacia el baño observé fuego y humo, además logré ver que los encapuchados comenzaban a descargarse de las bombas molotov arrojándolas apagadas hacia el pasillo para no seguir quemando el baño, quedando este líquido esparcido en el pasillo, pero cuando los estudiantes lograron salir del baño con sus ropas encendidas hicieron que se prendiera el pasillo provocando que otros estudiantes se quemaran”.

“No me quiero morir”

–Profesor de Historia:

“Minutos más tarde llega una colega a la sala (de profesores) y en estado de shock y llorando me dice ‘están todos quemados‘”.

–Profesor de Educación Física:

“Llegó el Inspector General y comenzó a sacar algunos alumnos. Él fue increpado e insultado por éstos, en eso sale un alumno del lugar con su pantalón quemado, se le notaba sus piernas rojas, él gritaba ‘no me quiero morir‘”.

–María Benavides Arestizával, rectora INBA, octubre 2024:

“Justo en ese momento llamo por teléfono al capitán Cristián Gutiérrez de Carabineros, le digo necesitamos ambulancias, hay alumnos quemados”

–Inspector y técnico de lucha olímpica:

“Me voy al patio Siberia y viene un niño completamente quemado. No lo identifico y me manifiesta ‘¿profesor tengo la nariz? ¿cómo tengo la cara?‘ y comencé a tirarle la ropa de su cuerpo y lo llevo hacia el frontis de Santo Domingo y me dicen que la ambulancia viene por San Pablo”.

–Asistente de Mantención:

“Al ver esta terrible situación traté de conseguir unos extintores pero no encontré ninguno. Por esta razón tuve que romper una cañería que estaba al costado del baño y cuando comenzó a salir el agua llenamos unos baldes y lo arrojamos al baño que se estaban incendiando”.

–Profesora de Lenguaje:

“La puerta de acceso principal estaba bloqueada con agua, humo y fuego por lo que era muy difícil ingresar a ayudar a los alumnos”.

–Inspector:

“Muchos alumnos salían del baño con sus ropas quemadas, cuerpo y rostro (…) los mismos docentes trataban de ayudar”.

–Profesor de Física:

“Ante esto, procedimos a prestarle auxilios en relación a su pronta evacuación, intentando que estos fueran trasladados por los vehículos de los mismos profesores. En primeras instancias observé solo dos niños quemados, mismo momento que realicé un llamado de ambulancia a las 10.58 horas”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Una vez que fuimos al sector de duchas vi que varios niños se desmayaban y gritaban”.

–Hugo Fuentes Miranda, subdirector INBA:

“La escena fue espantosa, algunos salían encendidos en llamas, quemándose sus extremidades superiores e inferiores, pedían ayuda y corrían en diferentes direcciones, demostrando que estaban desorientados”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Les tirábamos agua, ya que se sentía la radiación de sus cuerpos por el calor, al pasar unos 15 minutos comenzaron a llegar las primeras ambulancias”.

–Profesora de Matemática:

“Me traslado al Patio Siberia, pude apreciar bastante agua en el suelo y mucho olor a combustible (…) Al mirar hacia las mesas de Ping Pong logro identificar a uno de mis alumnos que se encontraba recostado recibiendo suero, al ver la situación me dirijo a buscar papel y lápiz para ayudar a identificar a los alumnos”.

Alumno a rectora: “Lo que me pasó fue por su culpa”

–Profesora de Matemática:

“Nosotros seguimos en el Hall central con la rejas cerradas sin saber qué ocurría al interior del liceo, pero luego comenzaron a escuchar las sirenas de ambulancias y el personal administrativo dijo que al parecer había alumnos quemados”.

–Profesor de Inglés:

“Pude ver un grupo de alumnos PIE, que son los alumnos con necesidades educativas especiales, que por su condición se encontraban desregulados (con crisis nerviosa), por lo que los ayude a salir hacia calle San Pablo”.

–Profesora Jefe:

“Yo avisé a mis jefes que no encontrábamos a uno de los quemados, así que con uno de los estudiantes fuimos a buscarlo”.

–María Benavides Arestizával, rectora INBA, octubre 2024:

“Le doy la instrucción a los inspectores de buscar en todo el colegio a los heridos y traerlos al patio Siberia, porque ahí iban a llegar las ambulancias, mientras yo me quedaba conteniendo a los que iban llegando”.

–Profesora Literatura :

“En este instante llega la rectora, lo cual provocó que el estudiante la increpara culpándola de lo ocurrido, manifestándole ´lo que me pasó es por su culpa´.

–Profesora de Biología:

“La situación estaba muy descontrolada, dado que habían muchos niños lesionados. Intentamos ayudar en lo que pudimos, dejando a los alumnos lesionados en unas bancas mientras escuchaba mucho grito de la rectora quien nos decía ´dónde están los niños, qué pasa con los niños´”.

–Inspectora Patio Amarillo:

“Los niños que estaban más graves quedaron en el sector de las mesas de Ping Pong. Estaba todo vuelto un desastre, eran más de 30 lesionados”.

–Jorge Ibáñez Parga, subdirector Ex Posta Central :

“Me comunican que manteníamos un evento de víctimas múltiples”.

Las versiones de las explosiones

–Madre de un alumno lesionado:

“A las 11.00 horas recibí una llamada a mi celular. Una voz masculina me manifiesta que mi hijo estaba quemado. Por tal motivo me trasladé de forma inmediata al Instituto (…) Al ver que se encontraba consciente le pregunté qué había pasado. Me dice que él se encontraba en el baño del primer piso, momentos en que ingresa una gran cantidad de alumnos encapuchados, percatándose que uno de los alumnos lanza un objeto, al parecer una molotov, al interior del baño, lo que ocasionó una fuerte explosión”.

–Inspector INBA:

“Me indicaron que todo esto se debió a que dentro del número de niños que participaban en estas actividades hay distintos grupos de encapuchados, que son los chicos de cuarto medio y otros grupos que no son más de veinte y que son de distintos cursos”.

–Inspectora INBA:

“Lo que he escuchado, dentro del baño creo que tiraron un racimo de un fuego de artificio, quizás un petardo o algo así, entonces eso generó que después las chispas agarraran el combustible y todo, porque obviamente tenían bencina para las molotov. Dijeron que había sido un chico para tirar una bengala”.

–Madre de un alumno lesionado:

“Luego, mientras nos encontrábamos en la sala de urgencias de la Mutual mi hijo me manifestó que todos los años los alumnos de cuarto medio realizan una actividad que se llama la bajada de los cuartos, la que consiste en que estos alumnos se encapuchan y salen del instituto a manifestarse actividad que hoy no pudieron realizar debido a que la rectora del instituto cerró todos los ingresos del instituto, por tal motivo los alumnos se enojaron y se fueron a quemar el baño del establecimiento”.

–María Benavides Arestizával, rectora INBA, octubre 2024:

“Yo era testigo de cuando los alumnos se metieron al baño de Siberia vi esta explosión desde afuera. Según rumores, que en el interior del baño, alguien accionó un fuego de artificio. Entonces eso hizo explotar todo el baño (…) Lo que hacen es regresar a los baños y meten los overoles y capuchas a la tasa del baño. Eso lo rocían con bencina y los queman”.

–Auxiliar de Aseso:

“Desde hace unos días había rumores en el instituto que esto ocurriría, que se llevaría a cabo la bajada de los cuartos, las autoridades revisaban todo el día los diferentes sectores, pero al final nunca se supo en que día efectivamente se llevaría a cabo”

–Profesora de Artes Visuales:

“Esto siempre ocurre en mayo para el aniversario del INBA, pero igual la mano que hemos tratado de poner es más dura con este tipo de hechos, pero la verdad es que se aguantó, se aguantó hasta que se hizo ahora”.

–Profesor de Inglés:

“En los instantes en que pasaba por el exterior del baño del patio Siberia, lugar donde ocurrieron los hechos, me percaté que había gran cantidad de combustible, lo que me llamó la atención, ya que con anterioridad, los alumnos habían realizado este ritual, pero no con tanto cantidad de galones de combustibles, lo que me causó dudas y pensamientos sobre posible intervención de personas adultas”.

–Profesora de Artes Visuales:

“La Jefa de UTP nos comunicó momentos antes de ocurrido esto que algo iba a suceder que estuviéramos preparados, por lo que pienso que quizás se pudieron haber suspendido las clases antes, pero no se hizo”.