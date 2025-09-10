“En el colegio hoy se huele a traición”: el drama al interior del San Francisco de Asís de Las Condes que terminó con la salida de su director

El director del Colegio San Francisco de Asís, Alberto Vial, fue removido de su cargo tras cuestionamientos por la contratación de sus hijas en distintos puestos dentro del establecimiento. El exdirectivo acusó un complot en su contra y defendió la legitimidad de los vínculos laborales de su familia.

El Consejo de la Fundación Educacional San Francisco de Asís, decidió la salida del director del colegio de Las Condes, Alberto Vial. Esto, tras ser cuestionado por la contratación de sus hijas al interior del establecimiento.

Vial, en una reunión extraordinaria con apoderados del colegio San Francisco de Asís, acusó traición y casi un complot para sacarlo del puesto directivo. También contó que se levantaron “sospechas sobre mi estado de salud, sobre mi forma de llevar el gobierno del colegio para expulsarme como director el día de ayer”.

“Básicamente se me criticaba la contratación de alguno de mis hijos y la designación de dos profesores en cargos de jefaturas”, explicó Vial. “La dueña de casa del colegio es Magdalena Vial, quien ocupa el cargo hace 10 años. Fue contratada por el gerente del colegio, Daniel Marraccini”, aseveró. También agregó que “otra de mis hijas, Francisca Vial, se ofreció para hacerse cargo de la página web hace algunos años y del Instagram del colegio, con un sueldo de $300.000. Además de realizar un buen trabajo, no encontramos a nadie que quisiera trabajar por esa cantidad. Hoy está reemplazando, además, por un prenatal de mi otra hija, Catalina Vial. Aprovecho para aclarar, por si existiera alguna duda, que todos mis hijos pagan la colegiatura”.

Alberto Vial: “El daño ya está creado”

Durante su discurso el colegio San Francisco de Asís, Vial recordó la historia de un soldado que en el campo de batalla le entrega un arma a su mejor amigo para que le dispare en caso de ser atrapado por los enemigos. “Yo hice eso, le entregué un revólver. Le entregué mi vida a mi mejor amigo para que en el caso de que yo me volviera loco, renegara de la fe, o me apartara significativamente de la línea educativa del colegio, me disparara, me apartara. Este amigo disparó sin que eso hubiera ocurrido. No me aparté de la fe, no me aparté de la línea educativa del colegio, ni me he vuelto loco. Sin embargo, eso ocurrió“.

“En el colegio hoy se huele a traición. El daño ya está creado y debe ser reparado desde sus cimientos, si es que eso es posible. Los que me conocen saben que no puedo vivir de otra manera, siempre he sido así, con la verdad por delante, cueste lo que cueste. El nuevo director, que no tiene ninguna culpa de todo esto, ya está nombrado por el Consejo de la Fundación: es Pedro”.

En ese sentido, añadió que seguirá “siendo parte del Consejo de la Fundación, y soy inamovible hasta los 75 años. Seguiré desde ahí ayudando y velando para que el colegio vuelva a la paz, y continúe el legado de mi padre. En este momento de despedida, quiero agradecer profundamente, sinceramente a Dios, por esta oportunidad que me dio de destinar 39 años de mi vida al colegio“.

Tal como lo dijo Vial, el nuevo director del colegio San Francisco de Asís es Pedro del Río, quien este miércoles envió un mensaje a la comunidad: “Quiero contarles que, por encargo del directorio de la Fundación, después de la reunión de directorio de este lunes 8 de septiembre, he recibido la solicitud de ser el nuevo director del Colegio. Como dije en la reunión de ayer con los padres, lo asumo con la confianza de que es el Corazón de Cristo el que conduce el Colegio. Quiero insistir en mi ánimo de velar por la continuidad de la línea del Colegio y por poner la educación de los niños en el centro. Esto también fue informado hoy día a los alumnos en una asamblea en la mañana”.