Estación Central pagará $4,5 millones a ciclista que se cayó por hoyo en una ciclovía de la comuna: se fracturó el brazo y sufre constantes dolores

Tras caerse y quebrarse el codo en 2012 y quedar con "un cuadro depresivo", el demandante, que inicialmente pidió $10 millones por daño moral, será indemnizado con $4,5 millones por parte del municipio.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia acogida de una demanda de indemnización contra la Municipalidad de Estación Central por el mal estado de una ciclovía, tras caerse con un hoyo.

Si bien el demandante, de iniciales C.P., quien inició su demanda en 2016, solicitó inicialmente $10 millones de indemnización por daño moral, finalmente se acogió el pago por parte de Estación Central por $4,5 millones, además de $100 mil por concepto de lucro cesante y $6.440 por daño emergente.

En el escrito, el afectado describe que la ciclovía “se encuentra en un estado por decirlo menos, deficiente, debiendo los usuarios lidiar con baches, desperfectos, hoyos e inconvenientes, lo que hacen el trayecto difícil y peligroso, provocando desde ya un desincentivo en la utilización de esos espacios”.

Y es que en agosto de 2012, la persona afectada utilizó su bicicleta para trasladarse a su lugar de trabajo, según narran los hechos de la sentencia, cuando sufrió el accidente.

Cuando volvía a su hogar, utilizando la ciclovía de la Alameda, antes del cruce con Av. Los Alerces, sufrió un accidente “provocado por desperfectos en el pavimento de la ciclovía, lo que ocasionó que perdiera el control de la bicicleta y terminara cayendo de costado”.

Dos días después, y a raíz de los “constantes dolores” que sufría en su brazo derecho, acudió a la posta central, donde le diagnosticaron una “fractura de la cúpula radial de su codo derecho, de carácter grave, medicamentos, yeso y reposo absoluto”.

El afectado sostuvo que “la situación planteada no le ha traído más que dificultades e inconvenientes en su vida, ya que al ser una persona sola, se ve imposibilitado de efectuar su vida con normalidad, no pudiendo ser asistido por nadie y sintiéndose de algún modo u otro, un discapacitado ante distintas circunstancias”.

Y que “luego del accidente, su vida no ha podido volver a ser normal, los constantes dolores que lo aquejan además del hecho de encontrarse con el brazo derecho completamente enyesado, provocándole un malestar, y depresión que han hecho su recuperación aún más difícil, debiendo lidiar con los quehaceres diarios de modo dificultoso y deficiente“.

Incluso, según lee el informe psicológico realizado en septiembre de 2016, “C.P. se encuentra con apoyo psicológico hace algunas semanas por motivos de cuadro depresivo“.



