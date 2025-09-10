La U llegó y no los dejaron entrar: la confusa visita inspectiva a días de la Supercopa y las imágenes que muestran el incompleto estado del Santa Laura

En medio de la visita inspectiva para el partido entre Unión Española y Audax Italiano del próximo sábado, el jefe de seguridad de los azules, Javier Goncalves, no pudo entrar a la reunión. A su vez, The Clinic tuvo acceso a imágenes que muestran el estado del reducto de Independencia a cuatro días del la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile. "Cuando sea la visita inspectiva de la Supercopa, nosotros como ANFP no tenemos ningún problema en invitar a la U y a todos quienes quieran participar", fue la respuesta del ente rector del fútbol chileno.

Compartir

Sigue la tensión por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile. El partido pactado para el próximo domingo 14 de septiembre, no ha estado exento de polémicas durante las últimas semanas debido a la negativa del Jefe Comunal de Independencia, Agustín Iglesias, de recibir el encuentro tras asegurar que las condiciones de seguridad e infraestructura no están dadas para recibir el Superclásico en el Estadio Santa Laura.

“Ni el delegado presidencial (Gonzalo Durán) ni el subsecretario del Interior (Víctor Ramos) han venido a el Santa Laura a ver que hay obras aún en al estadio. Las condiciones de seguridad no están garantizadas para un partido como este entre Colo Colo y Universidad de Chile tal como lo ha dicho el ministro Cordero: que mientras existan faenas al interior del estadio las condiciones no están dadas para recibir el encuentro“, señaló Iglesias en una declaración pública.

Durante esta jornada, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, volvió a insistir sobre el riesgo de seguridad que involucra recibir la Supercopa en el Estadio Santa Laura. “Si nos queremos tomar las cosas en serio no podemos esperar hasta el último día. La opinión del Ministerio de Seguridad Pública es que una infraestructura de esas características, con obras, no puede recibir un evento masivo porque supone un riesgo para terceros y sobre todo para la seguridad pública”.

Las respuestas de diversas autoridades y parlamentarios han sido categóricas. Eric Aedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, en su cuenta de X, manifestó su rechazo por el partido programado para el próximo domingo. “Luego de lo ocurrido en Argentina y en el estadio Monumental, la seguridad de los hinchas y las familias que viven cerca de los estadios debe ser nuestra primera prioridad. La Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile no puede jugarse en el Estadio Santa Laura“.

Por otra parte, Jorge Alessandri, diputado UDI, señaló que “llamo al delegado Durán a actuar con mucha responsabilidad. Una mala decisión de Durán sobre el partido del domingo puede tener nefastas consecuencias”. Joanna Pérez, diputada de Demócratas, siguió la misma línea. “Esta vez sí puede arriesgar una acusación (constitucional) y es algo que debe considerar para tomar una decisión correcta“.

La confusa visita inspectiva que no dejaron entrar a la U y la respuesta de la ANFP

Este miércoles fue la visita inspectiva para el partido que jugará Unión Española con Audax Italiano el próximo sábado a las 12:30, correspondiente a la fecha 23 del Campeonato Nacional.

En una confusa situación, Javier Goncalves, jefe de seguridad de Universidad de Chile, se presentó a la reunión pero no tuvo autorización para entrar al reducto de Independencia.

Desde la ANFP aclararon a The Clinic que “Mañana o el viernes será la visita inspectiva de Supercopa. Así está planificado con las autoridades. De hecho, nosotros les enviamos a la delegación un reporte diario de datos y fotos respecto del avance de los trabajos en Santa Laura, para hacer seguimiento diario a la Carta Gantt que tienen las autoridades. La verdad, no solo hemos cumplido con los trabajos sino que lo hemos hecho más rápido de lo establecido en la Carta Gantt“.

“Sobre la U, entiendo que no pudieron participar de la reunión porque era sobre el partido entre Unión y Audax. De hecho, cuando sea la visita inspectiva de la Supercopa, nosotros como ANFP no tenemos ningún problema en invitar a la U y a todos quienes quieran participar“, enfatizaron desde el ente rector del fútbol chileno.

El estado del Santa Laura a cuatro días de la Supercopa

Desde Unión Española emitieron un comunicado con respecto al avance de las faenas de cara al partido programado para el próximo sábado. “Los trabajos de instalación de las nuevas torres de iluminación en el Estadio Santa Laura avanzan de manera satisfactoria y conforme a los plazos estipulados, en el marco del proyecto de modernización de la luminaria de la Catedral“, señalaron.

The Clinic tuvo acceso a fotografías que muestran el estado del Estadio Santa Laura a cuatro días de la Supercopa. Se puede evidenciar que sigue remoción de escombros para instalar las nuevas luminarias en el recinto.