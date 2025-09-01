Las curiosa medida en la venta de entradas para la Supercopa entre Colo Colo y la U: solo podrán adquirir tickets personas mayores de 55 años

La ANFP anunció los requisitos para adquirir entradas para la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se jugará el próximo 14 de septiembre a las 15:00 horas. El ente rector confirmó que es obligatorio estar enrolado en el Registro Nacional del Hincha y "se han dispuesto entradas enfocadas en los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo ANFP, además de habilitar tickets específicos para seguidores desde 55 años en adelante".

Luego de meses de postergación, la Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile finalmente tiene fecha: el próximo sábado 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. A pesar de la negativa del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, de recibir el partido en la casa de Unión Española, la ANFP informó que mañana comenzará la venta de entradas para una nueva edición del Superclásico.

La semana pasada, Iglesias recalcó que el Gobierno “no tiene la capacidad de garantizar que hechos violentos no ocurrirán en los alrededores del estadio”. Sin embargo, el ente rector confirmó que los tickets estarán disponibles desde las 10:00 horas de mañana martes 2 de septiembre en PuntoTicket. El aforo permitido para este partido es de 9.950 personas controladas en el recinto de Independencia.

“En esta oportunidad, se han dispuesto entradas enfocadas en los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo ANFP, además de habilitar tickets específicos para seguidores desde 55 años en adelante“, consignó la publicación de la ANFP.

A su vez, informaron que es obligatorio estar enrolado en el Registro Nacional del Hincha, y “para los sectores de Galerías, Andes y Tribuna, podrán adquirir entradas quienes estén registrados en el sistema de Jugadores y CT del futbol Joven de cada club participante en el Sistema COMET ANFP“.

Estrictas medidas de ingreso al Santa Laura para la Supercopa

El entre rector del fútbol chileno especificó que no se podrán ingresar bolsos, mochilas, carteras o similares al Estadio Santa Laura. Y tampoco botellas de ningún tipo. A su vez, existirá control biométrico en los accesos. La ANFP recalcó que es obligación portar la cédula de identidad, y que no se permitirán fotografías o certificados.

Por otra parte, el órgano recordó que, de acuerdo a la Ley 19.327, no podrán adquirir entradas para la Supercopa quienes cuenten con prohibición de ingreso y derecho de admisión código 101 y 102.



