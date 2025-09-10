“Plan 18 a 18”: Gobierno refuerza fiscalización y transporte público para Fiestas Patrias con más de 630 puntos de control en todo el país

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a diversas autoridades, detallaron los alcances del Plan 18 a 18, que contempla medidas para la operación y fiscalización del transporte público durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Compartir

En el marco del despliegue del “Plan de 18 a 18”, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a diversas autoridades, presentaron esta mañana medidas para la operación del transporte público y de fiscalización vial durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La iniciativa busca desarrollar más de 630 puntos de control, los que iniciaron el pasado 18 de agosto y se extenderán hasta el término de la festividad. Además, el plan contempla que los inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones concentrarán gran parte de los operativos en sectores de alta movilidad como terminales de buses, aeropuertos, sectores céntricos y comerciales tanto de las capitales regionales y provinciales, como también en sectores comerciales de la Región Metropolitana.

En la instancia, el ministro Muñoz afirmó que “estas fechas son sinónimo de alegría, de celebraciones, pero también y muy tristemente, son sinónimo de siniestros viales con fallecidos. Esto no puede seguir ocurriendo, no pueden continuar falleciendo personas por hechos que son absolutamente evitables”.

“Queremos reforzar el llamado a entender que las vías, las calles, son espacios que compartimos y por lo mismo, una mala decisión nos puede costar la vida o podemos acabar con la de otra persona. Digo decisión, porque beber alcohol y tomar el volante es un acto voluntario, irresponsable y criminal, así como lo es conducir a exceso de velocidad y otras tantas conductas que a diario están cobrando vidas en nuestras calles, conductas que están destruyendo familias”, acotó Muñoz.

Tras ello, el secretario de Estado explicó que “como es habitual, nuestros equipos de fiscalización estarán desplegados en puntos estratégicos, donde vamos a controlar que los vehículos y sus conductores circulen en regla, cumpliendo con todo lo que estipula la norma”.

Además de las acciones de fiscalización, se informó del reforzamiento del transporte público durante los días de festividad. De esta forma los buses del sistema RED Movilidad tendrán operación especial en los principales ejes de la ciudad. En total, serán 28 los servicios que tendrán una operación especial a contar del miércoles 17 de septiembre y hasta el domingo 21.

A estas medidas se sumará también Metro, donde también a contar del próximo miércoles, se aplicará un reforzamiento de personal tanto a nivel de operaciones como de seguridad, en las principales estaciones que concentran puntos de celebración cercanos como es el caso de Parque O’Higgins y el Estadio Nacional, entre otros. En tanto, desde EFE se mantendrá un monitoreo constante de los flujos.

El despliegue de refuerzos en transporte público y de fiscalizaciones, también será replicado fuera de la Región Metropolitana, como es el caso de Valparaíso o Coquimbo con su tradicional Fiesta de la Pampilla que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre.

Al respecto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza destacó que “en la Pampilla, la principal fiesta donde se celebra el 18 a nivel nacional, hemos modificado el recorrido E02, para poder acercar a las personas en transporte público hacia esta celebración. Lo mismo hemos hecho en Valparaíso, donde hemos modificado el recorrido E05 para poder también trasladar a las personas desde el centro puerto hacia el sector del parque Alejo Barrios, donde se celebra también en Valparaíso. Así también, con el reforzamiento de servicios urbanos en Curicó y también acá en la Región Metropolitana”.

Balance del plan de transporte y fiscalización

Según detallaron desde el Ministerio, durante la primera mitad del plan -en agosto- se concretaron 258 puntos, y en esta segunda mitad se proyectan otros 378 operativos de fiscalización.

En lo que va del desarrollo del Plan de 18 a 18, se ha concretado 18.544 controles, de los cuales 10.246 se han efectuado en la Región Metropolitana (55% del total), 8.298 en el resto del país (entre Araucanía, Arica y Maule, por nombrar algunos).

Además, se han cursado 2.680 citaciones, lo que representa que el 14,4% de los vehículos fiscalizados ha presentado incumplimiento -esto, desde el 18 de agosto a la fecha-. Junto con ello, han retirado de circulación 551 vehículos.