El precio del rodeo: Municipalidad de Colina destina más de $87 millones al arriendo de novillos para Fiestas Patrias mediante trato directo

La Corporación de Deportes de Colina abrió una licitación para arrendar ganado con miras al rodeo de Fiestas Patrias, pero el proceso fue declarado desierto y terminó derivando en un trato directo con la empresa Agrícola y Ganadera Bravo SpA por $87 millones, el mismo monto fijado como el máximo en las bases originales. Mientras surgen dudas sobre la falta de oferentes, el municipio defiende la tradición del evento y asegura que el procedimiento se ajustó a la normativa de Mercado Público.

Por Ronit Bortnick y Sebastián Palma

El 4 de agosto, la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Colina publicó las bases de una licitación destinada a las celebraciones de Fiestas Patrias. El objetivo era claro: arrendar el ganado necesario para el rodeo organizado por la comuna, con un detalle que abarcaba desde la cantidad y tipo de animales hasta las condiciones del servicio.

La propuesta era amplia. El documento solicitaba a un proveedor capaz de facilitar 523 novillos americanos vírgenes —es decir, que no hubiesen sido corridos previamente— y 111 ejemplares de segunda pasada. Ambos grupos debían cumplir con las especificaciones técnicas que garantizaran su aptitud para la competencia.

En el plano económico, la licitación fijó un valor máximo de $148.750 por cada novillo virgen y de $83.300 para los de segunda pasada, lo que sumaba un tope de gasto de $87.042.550. Como ocurre en estos procesos, quienes quisieran participar debían presentar una oferta más competitiva que la establecida en las bases.

El propio documento justificó el gasto en el arriendo de los animales. “La Corporación Municipal de Deportes de Colina, con el fin de fomentar, incentivar y promover, entre sus participantes y el público en general, la práctica del deporte ecuestre típico criollo de Chile, siendo considerado desde 1962 deporte Nacional y comunal, atendiendo el carácter campesino y de tradición huasa de nuestra comuna”, se señaló en el escrito.

Y agregó: “Así como también, lograr que esta actividad se valore y visualice como un deporte que transmite las tradiciones y hábitos de una comunidad, permitiendo valorar la actividad, apoyando la preservación de nuestro patrimonio cultural intangible con respeto”.

Una licitación declarada desierta

Pese al entusiasmo inicial de la Corporación de Deportes, la licitación no llegó a concretarse. El 26 de agosto de 2025, a las 12:04 horas, el proceso fue declarado desierto, luego de que no se presentaran oferentes interesados en arrendar el ganado bajo las condiciones establecidas.

Ante ese escenario, la Corporación optó por continuar mediante una orden de compra por trato directo, mecanismo previsto en la Ley de Compras Públicas para casos en que un concurso abierto no logra atraer postulantes o cuando concurren otras excepciones.

El recurso al trato directo tiene ventajas y desventajas. Por un lado, asegura rapidez y continuidad, lo que permite mantener en pie actividades con fechas ya fijadas. Pero, al no mediar competencia abierta, también implica menor control sobre los precios y una reducción de la transparencia, ya que la selección se realiza entre menos opciones.

Finalmente, el 2 de septiembre se emitió una orden de compra por trato directo a la empresa Agrícola y Ganadera Bravo SpA, por un total de $87.042.550. El detalle no pasó inadvertido: la cifra coincide exactamente con el monto máximo fijado en la licitación original, lo que deja abierta la pregunta sobre el margen real de negociación que tuvo el municipio en este proceso.

Al respecto, el concejal de Colina, Federico Koch, señaló que “ya tenemos una medialuna que nos genera un gasto municipal hoy en día de mantención, de cuidado y de todo. Entonces, creo que ya estamos haciendo nuestra parte a nivel municipal. Porque, además, tener que invertir 90 millones de pesos, cuando hoy en día tenemos tantas otras necesidades en la comuna”.

Además, Koch agregó que “estamos gastando ese monto para subvencionar un acto de maltrato y tenemos tantas canchas de fútbol a maltraer o tantos lugares donde podíamos generar nuevas actividades deportivas”.

Agrícola y Ganadera Bravo SpA se constituyó en el Registro de Empresas y Sociedades el 15 de noviembre de 2021, con un capital inicial de $5.000.000. Inició actividades en el SII el 2 de diciembre de ese mismo año y se dedica principalmente a la cría de ganado bovino para producción lechera y de carne, actividades de apoyo a la ganadería y corretaje al por mayor de ganado. Su dueño es Max Bravo Vergara.

En conversación con The Clinic, Bravo aseguró que lleva más de 15 años en el rubro del rodeo, donde ha trabajado con Colina, otras municipalidades y diversas asociaciones a lo largo de Chile. Añadió que no tiene ningún vínculo con trabajadores del municipio y que ha “participado de las licitaciones y de los eventos que han organizado en el tema del rodeo hace varios años”.

Consultado por este medio, el Municipio de Colina defendió la actividad y el procedimiento seguido. “La Corporación de Deportes de Colina organiza todos los años el tradicional rodeo de Fiestas Patrias, evento que reúne a más de 10 mil personas, no solamente de Colina, sino que de diversas comunas, donde pueden disfrutar de juegos típicos como la rayuela, feria costumbrista y juegos para los más pequeños. Se realizan dos rodeos, uno para clubes de la Federación del Rodeo Chileno y otro para la Federación Nacional de Rodeo, para lo cual se arriendan 523 animales en primera pasada y 111 para segunda pasada. Esta es una actividad tradicional en Colina que celebra las costumbres de nuestra Patria, entre ellos el deporte del Rodeo”, señalaron.

En relación al proceso, agregaron: “El arriendo del ganado se realiza de acuerdo a la legislación aplicable a través de la plataforma de Mercado Público, con el presupuesto debidamente aprobado por el Concejo Municipal”, afirmó Carlos Morales, director ejecutivo de la Corporación de Deportes de Colina.