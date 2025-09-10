MINUTO A MINUTO: los ocho candidatos presidenciales participan del primer debate televisivo

El primer debate presidencial televisado reunió a los ocho aspirantes a La Moneda en un intercambio de propuestas y visiones. La cita, realizada en Chilevisión, abrió oficialmente el escenario electoral.

Pasadas las 21:30 horas de este miércoles, y en las dependencias de Chilevisión, se dio inicio al primer debate presidencial que reunió a los ocho candidatos aspirantes a ocupar el sillón presidencial del Palacio de La Moneda.

Se trata de José Antonio Kast (Partido Republicano), Harold Mayne-Nicholls (Independiente), Jeannette Jara (Partido Comunista), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Eduardo Artés (Independiente), Marco Enríquez Ominami (Independiente), Franco Parisi (Partido de la Gente) y Evelyn Matthei (UDI).

El primer encuentro fue entre Kast y Jara, luego que el candidato del Partido Republicano le enrostrara que no le habían pedido disculpas por tratarlo de mentiroso. Ante ese emplazamiento, Jara señaló: “No te voy a permitir que me trates de mentirosa. Sobre todo porque tu has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados utilizan ejércitos de trolls y de bots“.

Revisa el minuto a minuto del debate

00:12 | Parisi: “He hecho el camino largo. He tenido que hacer un tremendo esfuerzo para llegar donde llegué. La vida es hermosa cuando tenemos oportunidades, nos han robado el sueño de la tranquilidad, el sueño de la meritocracia”.

00:10 | Mayne-Nicholls: “Un país donde un joven de 14 años siente que no tiene futuro, quiere decir que perdió el alma. Eso lo tenemos que cambiar y no lo podemos permitir. Nosotros necesitamos construir otro Chile del cual nos sintamos orgullosos”.

00:09 | Artés: “Hago un llamado al pueblo de Chile a tener esperanza. Es necesario reconstruir y levantar una izquierda valiente que pueda enfrentar al fascismo, a la ultraderecha que ustedes han escuchado”.

00:07 | Jara: “Chile no resiste más odio ni violencia. Mañana que es 11 de septiembre debemos disponernos a no olvidar para nunca volver a repetir. Represento a una mayoría en nuestro país que quiere cambios con estabilidad y tranquilidad”.

“Tengo una experiencia y estas manos trabajadoras para poner a su disposición. Les doy mi palabra de mujer”

00:06 | Cada candidato tiene un minuto para cerrar el debate. El primero fue Kast, quien afirmó que “Chile vive una emergencia en empleo, economía, en lo social. Que nadie les diga que no se puede. Vamos a cambiar Chile desde un cambio radical”

23:50 | Parisi sacó una foto de Sebastián Piñera emplazando a Matthei. “Tu traicionaste al expresidente Piñera, lo investigaste, le interviniste el teléfono. Lo traicionaste”. Luego sacó una foto de Augusto Pinochet acusando que “tu apoyaste a rabiar a Pinochet y cuando no era rentable lo traicionaste”.

Matthei, visiblemente afectada por la intervención de Parisi señaló: “He tenido errores, me equivocado, pero con el Presidente Piñera logramos recomponer totalmente. Tanto así que me nombró ministra y nos quisimos enormemente. Lloré cuando murió y ahora su familia me acompaña porque ambos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, eso es humano”.

Parisi dice que Matthei traicionó a Piñera y Pinochet; y le dice “¿a quién vas a traicionar ahora?”. Matthei califica de “ataque” interpelación del candidato PDG y destaca que familia del expresidente hoy la respalda. #DebateChv @el_dinamo pic.twitter.com/vgmwgodxTc September 11, 2025

23:47 | Artés a Parisi: “¿Por qué no vives en Chile?”. Ante esa consulta, el fundador del PDG aseguró que es “porque necesito trabajar. Acá me coartaron el trabajo, la seguridad, todo. Por decir la verdad”

23:46 | Artes a Parisi: “Tu vives en el vientre de la bestia, en Estados Unidos (…) ¿Podría alguien pensar que eres agente de la CIA?”. Ante eso, Parisi respondió que “cualquier persona puede pensar lo que quiera. Las cosas se demuestran en el camino”

23:42 | Kast le preguntó a Artés si “le aplicaría la ley dura a los delincuentes, el amor o el diálogo”. Ante eso, Artés respondió que “Hitler por vía electoral al poder (…) Claro que tiene que haber una mano muy dura con los delincuentes”

“¿Cómo solamente vas a atacar a balazos la delincuencia? ¿No vas a crear empleos, no vas a mejorar la educación? ¿Qué vas a hacer? ¿A balazo limpio? Yo creo que estás en otro mundo”, añadió.

23:30 | ME-O a Matthei: “Desde que voy al colegio te he visto de autoridad”

23:29 | “Marco, no tienes parlamentarios ni partido ¿Cómo gobernarías?”, preguntó Matthei a ME-O. El contestó que “quiero ser un Presidente de mediación porque soy independiente a diferencia de usted. Ustedes van a estar secuestrados por sus coaliciones (…) Tú estás secuestrada por tus partidos”

23:26 | Matthei le contó a Kaiser que de estar en el poder le hubiese disparado a la gente que protestó el 18 de octubre. “A una persona que está con bomba molotov, esa persona no puede quedar libre”, contestó Kaiser.

23:25 | Kaiser a Parisi: “Estoy en conversaciones con el secretario de la Cámara para renunciar durante el tiempo de mi campaña a mi sueldo. En el tiempo que no vaya al Congreso. He cumplido con lo que corresponde”

23:23 | Ante la pregunta de Mayne-Nicholls, Parisi recalcó que “escucho el clamor de la gente que en el norte piden minas antitanques y anti personales. Quieren a la policía marítima cuidando (…) Nos robaron los sueños, nos robaron la educación pública, la tranquilidad de jugar fútbol en la calle. Nosotros queremos recuperar aquello”.

23:20 | Ante la pregunta de Artés, Mayne-Nicholls señaló sentirse “una persona de centro, pragmático, práctico, concreto y moderado. Fui presidente del fútbol y distribuí los recursos en partes iguales, me costó mi carrera en el fútbol”.

23:17 | Jara le preguntó a Artés: “¿Qué medidas tomaría para mejorar la calidad de la educación?”. Al respecto, el candidato independiente contestó que “tenemos que tener un plan general de desarrollo del país y la educación debe estar íntimamente relacionado con aquello”.

23:15 | Se inició un diálogo entre José Antonio Kast y Jeannette Kara, donde el candidato republicano le preguntó “¿por qué un migrante ilegal va a tener prioridad en tema de educación y salud?”. Jara recalcó que sebe empadronar para saber quiénes están en el país.

“No estoy proponiendo ponerlos antes en la lista, esa no es la realidad”, recalcó Jara.

23:11 | Consultados sobre quien estaría de acuerdo con que Chile entre al BRICS, solo Artés, Jara y ME-O se mostraron de acuerdo.

23:10 | Kast: “Apoyaría la intervención desde un punto de vista político de Estados Unidos en Venezuela, pero no con tropas chilenas”

23:08 | Solamente Kaiser señaló que apoyaría si se diera una intervención militar de Estados Unidos para derrotar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. “Es la única manera de sacar a Maduro del poder, a través de la fuerza”

23:05 | Kast: “Con una buena gestión como dice la exministra, no habría un millón de desempleados ni dos millones de personas en la informalidad”

23:03 | Jara: “Me alegro de haber podido liderar esta reforma tan difícil para el país y al contrario de los que aquí están presentes, tengo una capacidad de gestión probada y capacidad de construir acuerdos incluso con los que piensan muy distinto de mí y voy a resguardar que no retrocedamos”.

23:00 | Matthei: “Estoy feliz que se haya hecho esa reforma previsional. Para los chilenos y chilenas es muy importante (…) Nosotros creemos que tenemos que ir buscando alianzas y buscando acuerdos para que los problemas de los chilenos se puedan ir resolviendo”.

22:53 | “A mí no me pautean, a mí no me financian la campaña. Yo defino los espacios en los que voy”, señaló Jara tras ser emplazada por no participar en debates.

22:52 | ME-O increpa a Jara y asegura: “Renunciaron a la acción económica y fueron ortodoxos. Ni Sebastián Piñera fue tan ortodoxo como ustedes (…). Nos quedamos en una agonía del modelo económico”.

22:50 | Jara: “No me da lo mismo lo que gane la gente en este país. Y no voy a prometer algo que no puedo cumplir. Como esperar como chorrea la riqueza de otros. Tenemos desafíos en empleo, pero esos desafíos son producto de un crecimiento que se recibió después de una pandemia y de muchas cosas que han pasado”

22:48 | Matthei: “Quiero llamar a la gente a la esperanza, porque tenemos realmente un país espectacular”

22:47 | Kast: “El mayor desempleo está en mujeres. Uno tiene que reconocer cuando algo no funciona y claramente su gestión como ministra del Trabajo (a Jara) no funcionó”.

22:45 | Jara: “Me interesa que quien trabaje en Chile tenga la tranquilidad de tener un sueldo que le permita que su familia llegue a fin de mes. La propuesta siguiendo siendo un sueldo vital de $750.000”.

22:43 | Artes recalcó que “lo fundamental es reindustrializar al país, es decir que el Estado dirija la economía”.

22:41 | Parisi acusó que “tenemos que bajar el gasto fiscal en los tremendos sueldos que se pagan los ministros y los amigos de los ministros. Esa plata va a permitir bajar el interés”.

22:34 | Mayne-Nicholls: “Por ningún motivo las minas antipersonales, por ningún motivo revólveres para cada uno. Eso lo único que trae es violencia”.

22:32 | ME-O: “Se duplicó la tasa de homicidios en tres gobiernos por 100 mil habitantes. Eso es responsabilidad de todos ustedes. Alguien tiene que hacerse cargo”.

22:29 | Con respecto al ítem de las armas de fuego, el único candidato Kast contó que posee “un revolver con cinco balas“.

22:24 | Kast: “Yo no voy a expulsar a nadie. Van a cumplir su pena acá, en una cárcel especial para extranjeros delincuentes. Una vez que cumplan su pena los vamos a echar”.

22:20 | Parisi insistió que “minar el norte es necesario. Le están robando los autos a la gente de Arica. Nosotros vamos a expulsar a todos los inmigrantes ilegales y aquellos que quieren volver, que lo hagan por el consulado”.

22:18 | Matthei aseveró que “queremos partir expulsando del país a 3 mil personas que hoy están en cárceles. Lo que queremos es que terminen de cumplir sus penas en su propio país. Lo que tenemos que hacer es cerrar la frontera con un sistema que les haga más difícil entrar a Chile”.

22:17 | Por otro lado, Jara señaló que se debe empadronar a los migrantes

22:15 | Con respecto a la migración, el único candidato que señaló que es necesario la regularización fue Harold Mayne-Nicholls. “Aquellos que no se sometan, tendremos que pedirles que abandonen el país”.

22:11 | Kast apuntó que “tenemos que potenciar la atención primaria de salud”. Sobre lo dicho por Jara, el candidato afirmó que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no lo hubiesen disminuido como lo hizo el ministro que ya no está”.

22:10 | Con respecto a seguridad, Jara afirmó que “nosotros necesitamos levantar el secreto bancario para perseguir la plata sucia. Esa es mi propuesta”.