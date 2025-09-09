Los chilenos ajustan el bolsillo estas Fiestas Patrias: estudio revela que el gasto promedio cae $10 mil pesos y solo el 19% viajará

Un estudio de Activa Research muestra que el gasto promedio para estas Fiestas Patrias es de $132.000 pesos, $10 mil pesos menos que en 2024. Solo un 19,3% de los chilenos planea viajar, mientras que la mayoría prefiere celebrar en casa con asados y descanso.

Este año, los chilenos estarían dispuestos a ajustar su presupuesto para el 19. Así lo evidenció un nuevo estudio de Activa Research, “Los Chilenos y las Fiestas Patrias”, el que busca conocer cómo los chilenos celebrarán este 2025. Se realizaron 1.053 entrevistas online a hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Chile.

Entre los principales resultados, se destaca que el gasto estimado considerando alimentación, salidas, viajes, entretenimiento, entre otras actividades, es de $132.000, $10 mil pesos menos que en 2024.

Además, solo un 19,3% de los chilenos encuestados afirma que viajará este año durante Fiestas Patrias; en 2024 la cifra era 22,4%, mientras que en 2019, pre pandemia, era 26%. Por edad, las personas que más saldrán son adultos jóvenes entre 18 y 30 años (31,1%) y del nivel socioeconómico C1 (32,1%).

Las actividades favoritas de los consultados durante estas fechas implican estar en casa: el 56,1% prefiere hacer asados en el hogar con la familia y un 41,4% opta por quedarse en su domicilio y descansar. Otras actividades preferidas son ir a una fonda (30,5%), y ver la Parada Militar (28,2%).

Otros resultados: importancia de Fiestas Patrias y comidas típicas favoritas

El estudio también concluyó que para el 52,8% de los encuestados las Fiestas Patrias son importantes o muy importantes, lo que representa una leve alza en comparación con 2024 (52%). Por otro lado, los tres símbolos que más representan estas fechas son las fondas (49,9%), la bandera de Chile (39,6%) y la Parada Militar (39,3%).

Las empanadas lideran como la comida típica predilecta de los chilenos en Fiestas Patrias (82,9%), seguidas por el asado (71,3%), el choripán (47,3%) y los anticuchos (43,2%). Respecto a los bebestibles, el terremoto es considerado el favorito de los chilenos (48,5%), mientras que las bebidas y gaseosas solas alcanzan un 36,2%, el vino un 31,8% y la cerveza un 29,2%.