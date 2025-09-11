Estadio Santa Laura arriesga dura sanción si se juega la Supercopa: “Si no cumple la inspección, se podría clausurar mañana mismo”

El concejal de Independencia Rodrigo Barco, recalcó que pidió la clausura del recinto con el apoyo del resto del Consejo Municipal. "Si el estadio no cumple la inspección, obviamente se podría clausurar mañana mismo y la Unión (Española) no podría jugar el sábado ni tampoco Universidad de Chile y Colo Colo el domingo", asegura.

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue en el centro de la polémica. El jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias, mantiene firme su negativa para que no se juegue el partido programado para el próximo domingo 14 de septiembre, y ordenó paralizar las obras en el Estadio Santa Laura. El alcalde recalcó el recinto se encuentra en una zona típica, y los trabajos no cuentan con la autorización del Consejo de Monumentos.

Según el jefe comunal, Unión Española tenía que solicitar el permiso al Consejo de Monumentos y no lo hizo. En este sentido, Iglesias explicó que este jueves habría una nueva revisión pero que con la paralización de las obras “no van a estar listas” para los partidos del fin de semana.

Iglesias aseguró en el programa “Podría Ser Otra Cosa” de Radio BioBío, que tras la visita inspectiva realizada este miércoles, constataron que “las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización”.

“El partido del fin de semana, si se juega, se va a jugar con obras. La posición que tengo como alcalde y la posición que tiene el ministro Cordero, es que el partido no se debiera jugar mientras hayan obras en el estadio. La posición que tiene que tomar el delegado es si se juega con obras o no. Eso es lo que tiene que zanjar”, sostuvo Iglesias.

La posibilidad de clausurar el Santa Laura

Según pudo consignar The Clinic, el Estadio Santa Laura arriesga clausura por dos motivos: ⁠si insisten en realizar obras pese a la orden del municipio, y si se juegan los partidos del fin de semana sin la recepción municipal de las obras.

Además, el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) estipula que “la alcaldía podrá clausurar los establecimientos o locales comerciales o industriales que contravinieren las disposisiones de la presente ley, de la Ordenanza General y de las Ordenanzas Locales“.

Rodrigo Barco, concejal de Independencia e integrante de la comisión de Deportes de la comuna, comenta a The Clinic que en el marco de los trabajos en el Estadio Santa Laura, no se han pedido permisos ni al Consejo de Monumentos ni en la Dirección de Obras Municipales (DOM).

“Hoy día hubo un consejo municipal donde planteé el tema. Por un lado, la feria libre que está al lado la van a suspender por temas de seguridad. Y por otro la clausura (del Santa Laura). Se tomó la decisión de cerrar la feria, que afecta a comerciantes de toda la vida, por una actividad que se va a desarrollar a las tres de la tarde y donde el ingreso de público empieza a las 11 de la mañana”, dijo.

Según la autoridad comunal. para evitar conflicto en las inmediaciones del estadio, cierran la feria, “lo que es un abuso para el comercio establecido y tradicional. Los efectos colaterales que tiene el encuentro deportivo son mayores que los beneficios para la comunidad“.

“La Dirección de Obras Municipales hizo una visita. El Estadio Santa Laura está haciendo obras: la instalación de luminarias, las cuales no están terminadas, hay escombros en el lugar. La municipalidad desde las 9 de la mañana en adelante paralizó las obras y mañana van a tener otra visita inspectiva para ver en qué condiciones está (el estadio)”, afirmó Barco.

Rodrigo Barco recalcó que pidió la clausura del Santa Laura con el apoyo del resto del Consejo Municipal. El concejal explicó que Unión Española no se acercó al Consejo de Monumentos y tampoco hay permiso de la DOM para realizar la instalación de las nuevas luminarias. “No cumpliendo la norma que exige la ley obviamente están todas las posibilidades de cerrarlo”.

“Si el estadio no cumple la inspección, obviamente se podría clausurar mañana mismo y la Unión (Española) no podría jugar el sábado ni tampoco Universidad de Chile y Colo Colo el domingo. Y los futuros partidos de Unión Española, u otros clubes deportivos, mientras no se regularice el estadio, no van a poder jugar“, agregó.

Barco aseguró a The Clinic que efectivamente existe la posibilidad de clausurar el Estadio Santa Laura. “Existen dos líneas: de seguridad y municipal. La línea de seguridad la ve el delegado y la municipal la Dirección de Obras. La DOM dando un informe, con el respaldo necesario y fundado, el alcalde puede tomar la decisión”.

La ANFP afirma que las obras ya están terminadas

The Clinic se comunicó con la ANFP para consultar sobre la realización de la Supercopa teniendo en cuenta el anuncio de la paralización de las obras. Sin embargo, el ente rector del fútbol, los trabajos quedaron listos antes que se de informara sobre la paralización. “La Carta Gantt se cumplió en su totalidad y así se lo informamos a las autoridades. El estadio está listo para ser aprobado y que se juegue tanto Unión Española vs Audax Italiano, como la Supercopa”.

“Estamos afinando últimos detalles operativos para la visita de las autoridades cuando lo definan”. Según la ANFP, esa visita debiera ser mañana a primera hora.

