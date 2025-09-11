Reaparición de Isabel Allende y ausencia de Maya Fernández y Bachelet marcan conmemoración de La Moneda por los 52 años del golpe de Estado

Tras un largo retiro de la primera línea política, la exsenadora e hija del Presidente Salvador Allende, Isabel Allende, participó en la conmemoración de los 52 años del quiebre democrático junto al Presidente Gabriel Boric. Un gesto valorado por dirigentes oficialistas y por el propio Ejecutivo. En contraste, la nieta del líder de la Unidad Popular y exministra, Maya Fernández, optó por mantener una agenda más reservada. En tanto, desde el equipo de la expresidenta Michelle Bachelet explicaron que amaneció enferma.

Sillas negras con un clavel rojo esperaban esta mañana a los cerca de mil invitados en el Patio de los Naranjos, en el Palacio de La Moneda, para la conmemoración número 52 del golpe de Estado de 1973 efectuado por las fuerzas armadas y de orden al mando de Augusto Pinochet.

Con más asistentes que asientos disponibles, cerca del mediodía comenzó la actividad y se vio al Presidente Gabriel Boric salir al patio acompañado por la exsenadora socialista e hija del presidente Salvador Allende, Isabel Allende.

Un gesto no menor, comentan en La Moneda, considerando que la expresidenta del Senado había estado alejada de la escena pública tras ser destituida por el Tribunal Constitucional en el marco de la fallida compraventa de la casa de su padre —donde aún reside—, que el Gobierno de Boric intentó adquirir para transformarla en museo.

Aunque no tomó la palabra en el escenario, el mandatario agradeció públicamente su presencia. Finalizado el acto, Isabel Allende evitó referirse a su retiro comunicacional y al caso que la marginó del Senado.

“Lo único que les voy a decir es que este es un día de recuerdo, de memoria, de esperanza, de futuro, de justicia y valoro enormemente lo que ha hecho el Presidente en este acto. Nada más”, contesto Allende cuando fue abordada por la prensa luego del acto conmemorativo.

Las sillas esperaban a los invitados a la ceremonia. Foto: Francisco Paredes

La ausencia de Fernández y Bachelet en el acto de Boric

Otra integrante de la familia Allende que pagó costos políticos por ese mismo caso fue Maya Fernández (PS), nieta del expresidente y exministra de Defensa, quien dejó el cargo durante el actual gobierno. A diferencia de su tía, Fernández no asistió a La Moneda. Funcionarios de Palacio restaron dramatismo a la ausencia, señalando que la exministra conmemoró la fecha con una agenda propia, fuera de Santiago, visitando sitios de memoria.

En cuanto a las autoridades invitadas, La Moneda tenía prevista la asistencia de la expresidenta Michelle Bachelet. El Gobierno ya había recibido las excusas de Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes descartaron asistir por motivos de salud y agenda, respectivamente.

Hasta ayer, desde el equipo de la exmandataria señalaban que “lo más probable es que asista”. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron las dudas, pues trascendió que Bachelet se encontraba enferma. Finalmente, a pocas horas del acto, colaboradores de la otrora Jefa de Estado confirmaron que no participaría en la ceremonia.

Protección a los sitios de memoria

Presencias más, presencias menos, el Presidente Boric ofreció un discurso de 12 minutos centrado en destacar los avances de su gobierno en materia de derechos humanos. Por una parte, mencionó los progresos del Plan Nacional de Búsqueda y la entrega de todos los antecedentes que el Estado posee a los familiares de detenidos desaparecidos.

En la misma línea, acusó que el año pasado “parte de la derecha llamó a rechazar los fondos destinados a los sitios de memoria. Trataron antes de hacerlo con el Museo de la Memoria y hoy con otros lugares de memoria”. Y advirtió: “Aunque no lo consiguieron, estuvieron cerca”.

En ese contexto, el Mandatario anunció que durante esta semana el Ejecutivo ingresará al Congreso un proyecto de ley que busca impedir la reducción de recursos a estos lugares, de modo que “la mantención de los sitios de memoria no esté en jaque cada año, al arbitrio de algunos que pretenden negar la historia”.