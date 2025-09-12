El nuevo “desaire” del alcalde Matías Toledo con Manuel José Ossandón por un acto en Puente Alto que generó otro conflicto entre ambos

El parlamentario envió una carta a funcionarios del municipio en la que lamentó que no se le invitara a ser parte del tradicional desfile cívico-militar de fiestas patrias que se realiza en la comuna, pese a que ha estado presente en el evento desde la época que ejercía como jefe de esa comuna. Ahí apuntó directamente a Toledo y señaló que "esa fiesta era un espacio de encuentro para toda la comunidad, sin exclusiones". Ambos suman distintos momentos de tensión desde que asumió el edil independiente.

“El alcalde Matías Toledo no me invitó a la ceremonia, y por lo mismo solo me queda acercarme a ustedes a través de estas líneas. Pero créanme, mi corazón sigue ahí, con ustedes, como tantas veces lo estuvo en el pasado”.

Las líneas corresponden a un mensaje que el senador Manuel José Ossandón (RN) envió esta tarde a un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto, durante esta tarde, al constatar que no fue invitado por el edil para participar del desfile cívico-militar de Fiestas Patrias, que se realizará el sábado 13 de septiembre a las afueras del edificio municipal.

El evento no es trivial. Corresponde a una tradición que se realiza hace más de cien años en la comuna y en la cual participó cada vez que se realizó en las últimas décadas al haber sido alcalde de la comuna entre el año 2000 y 2012, siendo invitado posteriormente por su sucesor en ese sillón municipal, Germán Codina (ex-RN).

Son más de 1.300 personas las que desfilarán el día de mañana y que representarán a las Fuerzas Armadas, los departamentos municipales y a organizaciones de la sociedad civil, entre las que se considera Carabineros, la Armada de Chile, el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, equipos de salud y ambulancia, entre otros.

La propia municipalidad señala que el acto “no solo honra a nuestro país, sino que también reafirma la identidad puentealtina: una comunidad que se reconoce en sus tradiciones, en su fuerza y en su organización”.

A la ceremonia se invitó, de acuerdo a lo señalado por el municipio, al delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, y a los delegados provinciales; al gobernador regional, Claudio Orrego, y a los 34 consejeros regionales de la Región Metropolitana.

También están considerados todos los diputados que componen el distrito 12: Mónica Arce, Álvaro Carter, Ana María Gazmuri, Pamela Jiles, Hernán Palma, Daniela Serrano y Ximena Ossandón, hermana del senador Ossandón.

Sin embargo, el municipio optó por no extender la invitación a senadores de la región, lo que dejó sin posibilidades de asistir al exalcalde de la comuna.

Así, Ossandón manifestó su queja en la misiva enviada a los funcionarios del municipio puentealtino. “En estas Fiestas Patrias quiero enviarles un saludo lleno de cariño y gratitud. Durante 12 años tuve el privilegio de ser alcalde de la comuna y compartir con ustedes alegrías, desafíos y también sueños. Por eso, aunque ya no ejerzo ese rol, me sigo sintiendo parte de esta gran familia municipal que trabaja día a día por el bienestar de nuestros vecinos”, dice Ossandón en otra parte de la carta.

Asimismo, agradeció a los funcionarios que le preguntaron si estaría presente o no en el desfile cívico-militar. “Esos gestos me recuerdan que los lazos que construimos no se borran con el tiempo ni con los cargos”, señaló e instó a que “en el futuro cambie el criterio y podamos volver a reencontrarnos en estas celebraciones que son parte de nuestra identidad y de la historia de la comuna”.

Ossandón también extendió una carta a los vecinos de Puente Alto. Allí también volvió a enfatizar en que fue Toledo quien no lo invitó al desfile-cívico militar.

“Lamento profundamente no poder estar este año en esa celebración tan significativa. El alcalde Matías Toledo no me invitó a la ceremonia, lo que contrasta con lo que vivimos durante más de una década, cuando esa fiesta era un espacio de encuentro para toda la comunidad, sin exclusiones”, puntualizó.

Los puentes rotos entre Ossandón y Toledo

El episodio del desfile cívico-militar se sumó a otros momentos de tensión que han protagonizado Ossandón y Toledo.

El último fue a través de una entrevista del actual alcalde Toledo con The Clinic, en la que manifestó que “si quisiera hacer las cosas mal, le pediría algún consejo” a Ossandón, pese a ser senador de su región y a los doce años que estuvo al mando de la misma alcaldía. Toledo afirmó que no había “nada que conversar por el momento”.

La frase no cayó bien en el “ossandonismo”. La diputada Ximena Ossandón reprochó a Toledo por sus redes sociales: “¡Más respeto, alcalde! Si fue tan mala la gestión de Manuel José Ossandón, ¿por qué mantiene a varios directores de su administración?”. La parlamentaria se refería a René Borgna y Emardo Hantelmann, ambos nombres ligados a RN.

Desde el sector “ossandonista” de RN reconocen que los puentes están “cortados” con el alcalde, a pesar de los infructuosos intentos de establecer contacto y cercanía con el alcalde. A eso se suma el antecedente que Toledo, durante su campaña, anunció una querella en contra de Ossandón por injurias y calumnias graves, por motivo de una entrevista que Ossandón concedió a The Clinic en la que dijo que Toledo avaló la violencia en el estallido social y se fotografío con “grupos con armamento“.

En todo caso, ya como alcalde, Toledo dio marcha atrás y desistió de la acción penal.