Kast sobre condena de 27 años contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil: “Hay jueces que tienen una ideología muy marcada”

"Claramente hay una disputa política que no corresponde entre el Poder Judicial y el poder político", afirmó el abanderado republicano sobre la resolución que fue notificada ayer por el máximo tribunal brasileño sobre Bolsonaro. En ese sentido, cuestionó al Presidente Gabriel Boric por su declaración y afirmó que el mandatario "se ha caracterizado por el mal manejo de las relaciones internacionales".

Efectos en Chile ha tenido la reciente resolución que tomó el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra Jair Bolsonaro, al determinar la condena de 27 años y 3 meses de cárcel contra el expresidente brasileño luego de vincularlo como uno de los propulsores del fallido golpe de Estado que se perpetró en el país el 8 de enero de 2023, con el asalto a los poderes del Estado. El fallo no sólo fue comentado por el Presidente Gabriel Boric, sino también por el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

En sus redes sociales el mandatario valoró positivamente la determinación que se tomó sobe Bolsonaro. “Mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”, escribió el Presidente aludiendo a un artículo de prensa que notificaba la decisión del máximo tribunal brasileño.

El mensaje lo colgó el mismo día en que fue anfitrión en el Palacio de La Moneda de la conmemoración número 52 del golpe de Estado de 1973 que derrocó a Salvador Allende.

La posición compartida por Kast sobre el fallo de Bolsonaro, sin embargo, no coincidió con la de Boric.

En conversación con Radio Infinita el abanderado señaló que “conocí a Jair Bolsonaro. Tengo una buena opinión de lo que realizó en políticas anticorrupción, en rebajas en temas tributarios, aceleramiento y término de la burocracia y combatir el crimen organizado”.

Tras dar a conocer sus puntos de encuentro con el exmandatario brasileño, apuntó contra el Poder Judicial de ese país. “El Poder Judicial allá, ustedes saben, son pocos jueces. La mayoría nombrados en el período anterior”, afirmó, aunque también dijo que “uno tiene que ser respetuoso de las resoluciones judiciales”.

“Entiendo que el expresidente Jair Bolsonaro ya empezó a cumplir su condena. Ha sido respetuoso del cumplimiento de la orden judicial. Y decir que hay países donde el Poder Judicial termina con más poder que el Legislativo y que el propio Presidente”, sostuvo Kast.

Y profundizó sobre ese punto: “Lo que a mí me ha tocado ver las veces que he ido a Brasil es que hay claramente una disputa política que no corresponde entre el Poder Judicial y el poder político, que es el Legislativo, y en algunos casos se ha dado también con el Poder Ejecutivo. Y eso es evidente. Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcado y que lo han hecho ver en resoluciones contra medios de comunicación, diarios digitales”.

Por lo que había señalado afirmó que “claramente entran en una disputa política y se siente por sobre lo que es el Poder Ejecutivo”.

A su vez, criticó las palabras del Presidente Boric respecto al tema. “Se ha caracterizado por el mal manejo de las relaciones internacionales. Lo ha hecho agrediendo, de alguna manera, la independencia de Perú, ha hablado mal del presidente de Estados Unidos… Ha tenido una serie de opiniones en temas internacionales que yo no comparto para nada”, concluyó.