“Latam ha estado siempre disponible para colaborar”: El choque entre el CEO de la aerolínea y el MOP por deficiencias de Aeropuerto de Santiago

Hace unos días, el CEO de Latam, Roberto Alvo, criticó la infraestructura del Aeropuerto de Santiago y la titular del MOP, Jessica López, respondió apuntando a una responsabilidad compartida. Este viernes, la aerolínea reiteró su disposición a colaborar, pero acusó falta de respuesta del Gobierno.

Una polémica se desató entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, luego de que este último cuestionara la calidad de la infraestructura del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, la que lo ubica en una posición deficiente en el ranking mundial de terminales aéreos.

Hace unos días, el ejecutivo señaló a El Mercurio que “se hizo una inversión importante -en el Aeropuerto de Santiago-, mejoró mucho, pero hoy hay espacios saturados, porque la infraestructura no está siendo bien utilizada”. Junto con ello, mencionó que “en el ranking del Consejo Internacional de Aeropuertos, Chile es el 309 entre 355 en percepción de comodidad de los clientes y en distancia a caminar, es el 355 de 355″.

Sobre el mercado aeronáutico en Chile, afirmó que “se dio un paso importante hace 20 años, pero la industria creció mucho y la infraestructura está empezando a topar”.

Las críticas no fueron bien recibidas por la ministra del MOP, Jessica López, quien ayer respondió en Radio Infinita que “en la calidad de servicio intervienen muchos actores e incluye las líneas aéreas. Entonces, es muy liviano encuentro yo asignarle toda la toda la responsabilidad del aeropuerto, como que yo no tuviera nada que ver con el aeropuerto”.

López apuntó que “además, Latam es el principal operador aeroportuario de nuestro país. Entonces, este es un trabajo de todas las partes. Las líneas aéreas también tienen algo que aportar en mejorar la calidad de servicio, y eso es lo que esperamos hacer ahora que finalmente se entregó el terminal nacional”.

La réplica de Latam al MOP

El debate continuó hoy, a través de una carta publicada por El Mercurio en la que Alvo expresó que en su entrevista previa -la que gatilló la réplica por parte del MOP- destacó “el enorme potencial del turismo en Chile, incluso resalté la importancia de tener una política de Estado, que lamentablemente no tenemos, y señalé también cómo la infraestructura actual constituye una barrera para su desarrollo”.

“Latam ha estado siempre disponible para colaborar. Hemos impulsado, junto con la industria, una agenda proactiva con diversas propuestas de solución en temas de infraestructura, las cuales han sido presentadas directamente no solo a la ministra, sino a la JAC, al Congreso y a las autoridades correspondientes”, agregó.

Incluso, Alvo dice que el 8 de abril de 2024 enviaron una carta al MOP en la que detallaron los problemas y ofrecieron su colaboración. “Esa carta nunca obtuvo respuesta”, denuncia.

Tras ello, menciona algunos ejemplos, como que “durante 2024 más de 500 vuelos de Latam y sobre 80.000 pasajeros fueron afectados por la falta de infraestructura en aeropuertos frente a condiciones meteorológicas adversas. A su vez, las largas filas en los controles de PDI, las excesivas distancias a recorrer, las aglomeraciones en el terminal internacional y las restricciones horarias en algunos terminales, son problemas evidentes y reiteradamente informados”.

En ese sentido, afirma que “estos aspectos están fuera de la responsabilidad de las aerolíneas y afectan directamente la experiencia de los pasajeros”.

Finalmente, el CEO de Latam Airlines Group agradeció que la ministra López le diera “visibilidad al tema, porque nos permite, en este espacio, reiterar nuestra disposición para trabajar en conjunto en una agenda donde la infraestructura no sea la piedra de tope en el desarrollo del turismo, del transporte aéreo y del país”.