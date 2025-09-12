Daniel Jadue es inhabilitado por el Tricel: pierde su derecho a voto y su candidatura a diputado queda anulada

El Tricel suspendió el derecho a sufragio de Daniel Jadue, dejando inhabilitada su candidatura a diputado por el Distrito 9. El exalcalde de Recoleta aún puede apelar a la resolución para participar en las elecciones.

Compartir

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió suspender el derecho a sufragio del exalcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue. De esta forma, su candidatura como diputado por el Partido Comunista quedó inhabilitada.

Jadue puede apelar a la decisión del Tricel y de esta forma participar de las elecciones parlamentarias.

La acción fue presentada por RN a través del abogado Marcelo Brunet, quien se mostró conforme con el fallo. “Creemos que efectivamente ha primado la igualdad ante la ley, en el sentido que ninguna persona que se encuentra acusada puede ser candidata a diputado”.

“Estamos tremendamente satisfechos por el resultado, desde la perspectiva que creemos que éste ha permitido que la igualdad ante la ley siga siendo un principio rector del ordenamiento jurídico chileno”, recalcó el abogado.

Actualmente, el exalcalde de la comuna de Recoleta cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario tras ser imputado en el denominado Caso Farmacias Populares. Es en el marco de dicha investigación, que a Jadue se le imputaron los delitos de fraude al Fisco, estafa, cohecho y un delito concursal.

La solicitud de RN contra Daniel Jadue

Fue el 28 de agosto cuando Renovación Nacional (RN) solicitó al Tricel la inhabilidad Jadue, como candidato por el Distrito 9. Dicho territorio comprende a las comunas de Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Lo Prado, Cerro Navia y Huechuraba.

“La acción está fundamentada en lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona, por estar acusado en un delito que merezca pena aflictiva. Esto sucede, luego de que la justicia confirmara la acusación por parte del Ministerio Público al militante comunista Daniel Jadue por los delitos de fraude al Fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal“, explicó la colectividad al momento de presentar la acción.

Tras la resolución del Tricel, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, aseveró que “lo de Daniel Jadue viene a confirmar que en Chile nadie está por sobre la ley. Su inhabilidad para ser candidato refleja las consecuencias de sus actos como autoridad. Hoy más que nunca necesitamos autoridades comprometidas con la transparencia, la probidad y el uso de los recursos públicos. En Chile nadie está por sobre la ley”.

Por otro lado, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, recalcó que “es una buena noticia la resolución del Tricel, en el sentido de que demuestra que en Chile no hay nadie por sobre la ley. Que la Constitución se tiene que hacer respetar. Lo de Daniel Jadue violaba flagrantemente el artículo 16 de la Constitución y el Tricel lo que está haciendo ahora es justicia“.