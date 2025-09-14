“Era parte de la identidad de nuestro pueblo”: el adiós de Sergio Areyuna, el protagonista del viral “Mira pa’ delante…”

El hombre que protagonizó el viral junto a sus nietos, en el contexto de un paseo en bicicleta, falleció a los 88 años. Su video es uno de los más recordados entre los virales de nuestro país, según reveló una reciente encuesta de Cadem.

Compartir

A los 88 años falleció Sergio Areyuna, protagonista del viral “Mira pa’ delante…” uno de los videos de aquel tipo que más se recuerda en nuestro país.

La información de su deceso fue dada a conocer por Emiliano Delgado, concejal de la comuna de Carahue y vecino de Trovolhue, sector en el que residía Areyuna y en que se grabó el citado video.

En su publicación en Instagram, Delgado escribió: “Don Sergio no era simplemente un vecino, era parte de la identidad de nuestro pueblo. Con su inolvidable y auténtico video viral ‘Mira pa adelante’ nos regaló uno de los momentos más virales y recordados de Chile”.

“Gracias a ese video, nuestro querido Trovolhue se hizo conocido en el país, hasta la televisión llegó hasta aquí, se mostró cómo vivimos, nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente. De alguna forma, don Sergio fue un embajador de Trovolhue ante el mundo, con su humor sencillo y su carisma natural”, agregó.

Entre los virales más recordados

El video viral protagonizado por Sergio Areyuna se viralizó en 2007 a través de YouTube. Posteriormente ha sido publicado y viralizado en plataformas como Facebook y TikTok.

En dicho registro audiovisual, Don Sergio aparece guiando a sus nietos en un paseo en bicicleta. En ese contexto, el hombre le da bruscas instrucciones a los niños para que no pierdan el rumbo.

Cabe consignar que en una reciente encuesta de Cadem, este video viral se ubicó en el décimo puesto entre los más recordados por los chilenos. Aquel listado estuvo liderado por el “No soy na’ material de los weones”.