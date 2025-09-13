“Cero modo joteo”, solo amistad: chilenos cuentan cómo es conocer gente a través del Tinder para hacer amigos y carretear

Las aplicaciones para conocer amigos en Chile ganan popularidad al ofrecer encuentros presenciales y digitales diseñados para ampliar círculos sociales sin intenciones románticas. Los usuarios destacan experiencias positivas y la creación de vínculos genuinos en un contexto donde las redes tradicionales de amistad se transforman.

Por Colomba Bolognesi y Ronit Bortnick

13 de Septiembre de 2025

“¿Buscas conocer gente nueva? Cena con 5 desconocidos”, esa es la invitación que hace Timeleft, una aplicación para personas que están en busca de nuevas amistades. Consuelo Torres (33) decidió probar esta nueva alternativa. Se dirigió a un restaurante en Las Condes y preguntó por su mesa, donde la estaban esperando un grupo de completos desconocidos.

“Estaba muy nerviosa, pero fue una muy buena experiencia”, relata. Tanto así, que Consuelo ya ha asistido tres veces a las cenas: “He hecho varios amigos, son gente súper entretenida que en otra instancia no habría podido conocer”, relata.

Consuelo es oriunda de Valdivia y trabaja como médico en Santiago, por lo que decidió probar Timeleft para ampliar su círculo y conocer gente fuera de su trabajo. “Es difícil entablar lazos dentro del área laboral, que es el lugar donde uno pasa más tiempo. Además, cuesta conectar con las personas de Santiago, porque la gente está muy establecida en su grupo de amigos de infancia y no están tan abiertos a conocer gente nueva”, relata.

Antes de la comida, Timeleft presenta un cuestionario a los usuarios en el que indican sus gustos, pasatiempos y edad. Así, por medio de este algoritmo, se aseguran de que las mesas estén conformadas por personas con edades y gustos similares. Después de la cena envían una invitación a tomar “la última copa” en un lugar que reúne a todos quienes están usando la app ese día.

“¿Conoces ese sentimiento cuando te cruzas con una persona y hacen tanto click que crees que ya la conoces de otra vida?”, eso promete la publicidad de la aplicación. No está tan lejos de la realidad: Consuelo conoció a una amiga cercana allí. “Hasta el día de hoy nos juntamos para salir y conversar, somos muy buenas amigas. Estamos en etapas de la vida súper similares”, asegura.

Joaquín Astaburuaga (26) también participó de las cenas de Timeleft. En ellas, la gente de su mesa “comentaba que empezaron a usar la aplicación porque les aburría el tema de Tinder o Bumble”, cuenta. Decían que las citas se hacían “demasiado monótonas” y que algunos usuarios acostumbraban a iniciar conversaciones subidas de tono que los hacía sentir “incómodos”. Estas apps dan “la posibilidad de conocer a alguien sin necesidad de una cita uno a uno”.

“Yo pensé que iba a ir gente extraña (…) Uno tiene un prejuicio porque en Chile recién se están usando estas apps”

Son nuevas formar de conocer y conectar en persona, dejando que aplicaciones amplíen los límites de nuestros mundos sociales. De acuerdo con el experto en relaciones digitales y director del programa Formando Ciudadanía Digital de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Santana, las formas de socializar cambiaron principalmente por la pandemia, que dio paso a nuevos ambientes digitales.

“Tradicionalmente nos seguíamos juntando con aquellos que crecíamos o que compartíamos el mismo espacio. Hoy esas rutinas cambiaron. Cambiaron por la pandemia, que normalizó estos espacios digitales sociales, y luego porque cuando te vuelves a encontrar, las personas tienen momentos de vida distintos”, explica. Santana añade que “hay un gran porcentaje de personas que tienen tiempo libre de ocio, pero que no tiene estos espacios de gente con quien compartirlos, porque ya no van al colegio o a la universidad. Entonces, ¿Dónde vas a conocer otras personas? Para eso se crean estos espacios más artificiales”.

“Es una buena opción para la gente que tiene amigos en etapas de vida distintas a la suya, o gente de región que no tiene amigos en alguna ciudad nueva”, dice Camila Woldarsky (34), que también utilizó la aplicación.

En la cena, “había personas que decían que sus amigas estaban en otra onda; criando hijos y no saliendo tanto. En cambio, ellos sí querían salir. Ese tipo de personas también usan la aplicación”, agrega Camila.

“Yo pensé que iba a ir gente más extraña, quizás es lo que uno se imaginaría. Pero tener una cena con desconocidos, conversar y conocerlos, fue bacán. Era para hacer amigos, era cero modo joteo”, confiesa.

“En otros países hace rato la gente se junta a tomar algo con un desconocido por amistad. Hace un tiempo, un amigo de Suecia se sorprendió de que acá en Chile no fuera común. Uno tiene un prejuicio porque aquí en Chile recién se están usando estas apps”, agrega.

Otra de las aplicaciones, usada con el mismo propósito, es Lollypop (@lollypop.app). Está pensada para jóvenes que buscan hacerse amigos por medio de carretes. Los usuarios reciben una notificación en sus teléfonos que les pide compartir lo que están haciendo en ese momento a través de una foto. Así, las personas pueden elegir el carrete que más les atraiga.

Si los usuarios hacen match, pueden entablar una conversación. Benjamín Barrera (24), cofundador de Lollypop, cuenta cómo nace la idea. Más que con una intención amorosa, “lo que me pasaba es que yo recurría a Tinder para conectar con gente nueva y que tuviera ganas de salir a carretear, a muchos amigos les pasaba lo mismo”, relata. De esa necesidad, nació Lollypop.

Hoy, la app es usada para hacer amistades. La utilizan “para conocer a más gente, ampliar su círculo. Hay mujeres que han logrado formar grupos de amigas”, dice Barrera.

Macarena Quintino (26) relata que al principio “no le tenía tanta fe” a Lollypop. Su prejuicio cambió luego de ir a uno de los carretes: “Conocí gente que siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy, fusionamos dos grupos e hicimos uno de confianza”.

En este estilo de dinámicas, Quintino dice que tiene “opción de conocer un grupo de gente distinto, pasarlo bien sin compromisos, de forma segura y, por lo que he experimentado, muy buenos ambientes y experiencias”.

Ante cualquier inconveniente, ambas aplicaciones ofrecen canales de contacto con sus equipos. Timeleft dispone de un centro de atención al cliente en su sitio web y mantiene comunicación directa con cada uno de los restaurantes asociados. En Lollypop, los usuarios pueden escribir un mensaje a través de Ayuda y Soporte, y Contacto. Además, cuentan con la opción de reportar y bloquear a otras personas.

Una app de citas que mutó: “Mucha gente se ha hecho grupos de amigos, los han invitado a cumpleaños y asados de domingo”

Frequenza Experience es una productora que realiza eventos dirigidos a adultos solteros donde, con ayuda de Inteligencia Artificial, buscan a tu “pareja ideal”. Para poder participar, es necesario comprar una entrada a través de su ticketera, la que se encuentra en su biografía de Instagram (@frequenzaexperience).

Al llegar al evento, las personas deben escanear un código QR, rellenar un cuestionario y, en función de esas respuestas, se determina la persona más compatible al final de la cena. La noche consiste en una comida con varios solteros. Cada cierto rato, se van rotando las mesas para conocerlos a todos.

Si bien ese fue el proyecto inicial, la creadora de Frequenza Experience, Sofía Tuane (27), relata que se dio cuenta de que “la gente no solamente va a conocer gente amorosamente, sino que también a abrir su círculo. Nos ha pasado que mucha gente se ha hecho grupos de amigos, después los han invitado a cumpleaños y han hecho asados de domingo“.