Fanáticos arriba de los techos, quejas de locatarios y un despliegue de Carabineros sin previa coordinación: el colapso que provocó el sorpresivo show de Feid en Providencia

A primera hora de este domingo, el cantante colombiano anunció un show gratuito en un local de Providencia. De dicho modo, cientos de fanáticos llegaron al paseo peatonal de General Holley, provocando un colapso y obligando a un despliegue sin previa coordinación por parte de Carabineros. Se trató de una "Coffee Party", una tendencia a la que varios artistas se han sumado en el último tiempo. De hecho el propio Feid había tenido una presentación de este tipo en Buenos Aires tan solo un día antes.

“Once y media de la mañana nos vemos en el Kafera Holley”, anunció de modo sorpresivo, y a través de sus historias de Instagram, el cantante colombiano Feid, cerca de las 9:30 horas de este domingo.

Una invitación inesperada y muy encima de la hora del show, sin embargo eso no fue impedimento para que cientos de fanáticos llegaran al paseo peatonal de General Holley, para presenciar el espectáculo del “Ferxxo”.

Se trataba de una “Coffee Party”, una tendencia a la que se han sumado varios artistas en distintos lugares del planeta, la que implica presentarse en un lugar en el que sirvan café de especialidad, donde no sea necesario consumir alcohol y que el desarrollo del concierto no sea de noche.

La moda a la que se ha sumado Feid también contempla esta invitación inesperada, para desarrollar así un espectáculo espontáneo. De hecho, el propio cantante colombiano se presentó ayer sábado de ese modo en Buenos Aires, específicamente en Caminito.

The Clinic estuvo presente en el lugar y pudo ser testigo del colapso que provocó esta convocatoria espontánea. Hubo decenas de fanáticos que se subieron a techos o árboles para poder presenciar el show.

Además, hubo quejas de locatarios del lugar por la falta de aviso previo, como también varios autos mal estacionados en calle Suecia, cerca de la intersección con General Holley.

Fanáticos arriba de los techos de locales en General Holley

Show sin permiso

Este show de espontáneo de Feid en Providencia no contó con autorización municipal, por lo que tampoco se pudo desarrollar una previa coordinación con Carabineros para llevar a cabo el despliegue correspondiente.

“Carabineros dispuso de servicios preventivos, ante la aglomeración. No ha sido necesario cortar el tránsito, dado que se trata de una peatonal”, declaró el mayor Cristian Lobovsky en Chilevisión.

Autos mal estacionados en calle Suecia

Lobovsky también manifestó que “es muy importante la organización de la seguridad para toda la comunidad, porque de esa forma nosotros podemos planificar un servicio, situación que en este caso por las personas que organizaron no ocurrió. No obstante a ello, nuestro personal logró realizar un servicio preventivo”.

“Estamos acá desde el momento en que obtuvimos esta información, la información que no fluyó por parte de la organización, sino que fue a través de nuestros canales de información, redes sociales y la señal de cámaras”, añadió.