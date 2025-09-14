Calor en varias regiones y un sistema frontal que avanzará desde el sur hasta la RM: el pronóstico del tiempo para la semana de Fiestas Patrias

En el caso especifico de la RM, la semana arrancará con máximas de hasta 28°. Eso sí, hacia el día 20 de septiembre se presentarían precipitaciones en el sector precordillerano y en comunas de la zona sur de la región. Revisa el detalle para todo el país.

La semana de Fiestas Patrias de 2025, que incluye un amplio fin de semana largo, presentará elevadas temperaturas desde el norte hasta el centro del país, así como también un sistema frontal que avanzará desde el sur hasta la RM.

Así lo dio a conocer la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su pronóstico que va desde el 15 al 21 de septiembre. En el caso específico de la RM, la semana arrancará con máximas de hasta 28° y podría concluir con precipitaciones.

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la DMC, partió dando cuenta de las elevadas temperaturas que se van a experimentar desde el extremo norte hasta la Región de O’Higgins.

“El norte de Chile va a seguir con altas temperaturas, por eso tenemos un aviso vigente por este fenómeno para este lunes, donde en las regiones interiores de Atacama y también de Antofagasta, pampa y precordillera, las temperaturas máximas van a estar en torno a los 32° y los 34°”, expuso.

Tras ello señaló que “más al sur, este fenómeno también se manifiesta en la zona central, pero no con los mismos rangos, las temperaturas máximas, por ejemplo, en la región interior de Valparaíso, se van a mantener este lunes y martes en torno a los 27° y los 29°. En la región Metropolitana y también O’Higgins, las temperaturas máximas estamos esperando entre los 26° y los 28°”.

Un sistema frontal desde el sur al centro

Posteriormente, Zúñiga entregó detalles sobre el sistema frontal que ya está activo en territorio austral, y que avanzará incluso hasta sectores de la RM y la Región de Valparaíso.

“Un sistema frontal activo está cruzando en este momento desde Los Ríos hasta la Región de Aysén, por eso hay publicado un aviso meteorológico para la localidad de Puerto Cisnes, donde esperamos precipitaciones en corto periodo de tiempo para este lunes”, indicó.

“Este mismo sistema frontal sigue avanzando, sigue su marcha hacia el norte, alcanzando el 18 de septiembre la Región de Biobío, de ahí las precipitaciones se van a manifestar todo el día del 18 de septiembre y parte del 19 con inestabilidad, o sea, algunos chubascos también asociados. El frente sigue avanzando al norte, alcanzando la Región de Ñuble e incluso el Maule, hacia el día 19 y 20 de septiembre, pero con precipitaciones que van a estar en valores por debajo de los valores normales para la época”, continuó.

Siguiendo con el mismo asunto, el meteorólogo de la DMC comentó que “incluso esperamos que el mismo frente alcance la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso y hacia el día 20, con precipitaciones débiles en el sector precordillerano y sector sur de la RM. Por lo tanto, el 20 y 21 vamos a estar viviendo en la zona central con las máximas temperaturas menores, o sea, no deberíamos estar superando los 19° el día 20 y 21 de septiembre”.