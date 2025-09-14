“Esta medida desconoce derechos laborales”: CNTC critica restricciones a camiones en Fiestas Patrias 

En el marco del plan de contingencia por Fiestas Patrias presentado por el Gobierno, se estableció una serie de restricciones para la circulación de camiones en tramos de las rutas 5 y 68, tanto para la salida como para el retorno a la Región Metropolitana. "Es injustificable que la autoridad, vía decretos, restrinja la circulación de camiones durante el día, obligando a nuestros conductores a trasladarse en horarios nocturnos, cuando la mayoría de ellos descansa", reclamaron desde la CNTC.

Tras el anuncio del plan de contingencia del Gobierno por Fiestas Patiras, que involucra una serie de medidas para atender la masiva movilización de vehículos en torno a la Región Metropolitana, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) planteó una dura crítica en cuanto a la restricción para camiones.

Y es que dentro del plan de contingencia anunciado por el Ministerio de Obras Públicas, se estableció una serie de restricciones para la circulación de camiones durante el día, en tramos de las rutas 5 y 68, tanto para la salida como para el retorno a la Región Metropolitana.

“Es injustificable que la autoridad, vía decretos, restrinja la circulación de camiones durante el día, obligando a nuestros conductores a trasladarse en horarios nocturnos, cuando la mayoría de ellos descansa”, manifestó al respecto Sergio Pérez, presidente de la CNTC.

En la misma línea, el dirigente gremial planteó que “esta medida desconoce sus derechos laborales y los expone a condiciones inadecuadas de trabajo”.

Desde la CNTC advirtieron que, aunque la logística suele anticipar estos periodos de alta congestión y muchos centros de distribución permanecerán cerrados, existen cargas esenciales que deben transportarse sin importar la fecha, como combustibles, medicamentos y alimentos.

Del mismo modo, remarcaron que muchos conductores tras cumplir con su labor durante Fiestas Patrias, necesitan retornar a sus hogares para reunirse con sus familias.

El detalle de las restricciones a los camiones

El plan de contingencia implica la restricción para el tránsito de camiones durante el día, el miércoles 17 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Entre Enlace Vespucio y Enlace Algarrobo), en la Ruta 5 Sur (Entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén) y en la Ruta 5 Norte (Entre Enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay).

La restricción también se aplicará en las mismas rutas y tramos el jueves 18 de septiembre, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Para el retorno a la Región Metropiltana, que se concentrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se replicarán estas medidas en las principales rutas de acceso a la capital.

En línea con aquella medida, también se implementará peaje rebajado en un 50% para camiones de dos o más ejes durante la noche, entre las 00:00 y 07:00 horas, el sábado 13 en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas). La medida se repetirá, en el mismo horario, el miércoles 17 y jueves 18 en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur.

“Hemos dispuesto medidas especiales en carreteras como el peaje a luca, rebaja para los camiones y restricción de camiones. No debiéramos tener problemas de atochamiento por capacidad de las rutas, y los eventos que se produzcan van a estar asociados a siniestros viales, por lo que es muy importante planificar el viaje y conducir con precaución para que todos tengamos el mejor 18 posible”, declaró sobre el plan de contingencia la ministra de Obras Públicas, Jessica López.