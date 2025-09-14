De una cancelación por “restricción presupuestaria” a una “celebración austera”: el revuelto caso de las Fiestas Patrias en la Embajada de Chile en Colombia  

El 12 de septiembre la Embajada de Chile en Colombia emitió un comunicado dirigido a autoridades locales, cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, entre otros, para dar a conocer la cancelación de una recepción por las Fiestas Patrias a la que habían convocado, como consecuencia de una "restricción presupuestaria que nos afecta". Posteriormente, y tras intervención de Cancillería, lo anterior se revirtió, por lo que sí habrá una celebración en Bogotá, aunque de carácter austero. Eso sí, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores reconocieron que se atraviesa "un escenario de restricción presupuestaria generalizado".

Por Pablo Serey

En un acto que puede resultar especialmente incómodo en el ámbito diplomático, la Embajada de Chile en Colombia emitió un comunicado el pasado 12 de septiembre, para dar cuenta de la cancelación de una recepción por Fiestas Patrias, a la que habían sido convocadas distintas personalidades.

El texto de aquel comunicado fue el siguiente: “La Embajada de Chile en Colombia informa a las distinguidas autoridades colombianas, cuerpo diplomático acreditado, representantes de organismos internacionales, compatriotas y amigos, que la recepción del 215º Aniversario de la Independencia de Chile, ha sido cancelada, por motivo de la restricción presupuestaria que nos afecta”.

Esta cancelación provocó incomodidad en sectores vinculados a la diplomacia chilena en Colombia. Asimismo, el comunicado fue difundido en redes sociales, donde surgieron críticas por los la suspensión del evento y los motivos planteados.

Sin embargo dos días después, el asunto se revirtió. Tras intervención de la Cancillería, la Embajada Chilena en Colombia finalmente llevará a cabo un evento de recepción, en el marco de la conmemoración de las Fiestas Patrias. Eso sí, la celebración será de carácter austero.

Tras consulta de The Clinic, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que esta cancelación fue efectiva, pero que finalmente pudieron solucionar el impasse.

El comunicado de la Embajada

Asimismo, desde la cartera encabezada por Alberto Van Klaveren detallaron el contexto en el que se produjo este revuelto caso. “En un escenario de restricción presupuestaria generalizado que afecta a distintas secretarias de Estado, la Cancillería está promoviendo que sus misiones y embajadas desarrollen celebraciones acordes con esta realidad”, comentaron.

“Ese es el caso de la embajada de Chile ante Colombia, quienes tras revisión y ajuste de recursos disponibles, realizarán una celebración austera de Fiestas Patrias”, agregaron.

Finalmente este jueves 18 de septiembre, la Embajada de Chile en Colombia, con sede en Bogotá, tendrá una recepción austera para conmemorar las Fiestas Patrias.