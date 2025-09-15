“Colo Colo parecía un equipo de Segunda División”: Los dardos de Johnny Herrera tras la goleada de la U. de Chile en la Supercopa

Los azules vencieron 3-0 al Cacique en un Estadio Santa Laura vacío por el aforo restringido. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez logró su segunda Supercopa en su historia. "Era predecible, cualquiera que sepa un poquito se da cuenta que el fútbol de la U es superior tanto colectiva como individualmente", sostuvo el excapitán de los universitarios, Johnny Herrera.

Después de meses de espera, la dilatada Supercopa finalmente se jugó el pasado domingo. En un Estadio Santa Laura vacío por el aforo restringido, Universidad de Chile goleó por 3-0 a Colo Colo en el debut del técnico Fernando Ortiz en el Cacique.

Con goles de de Matías Sepúlveda (18′), Nicolás Guerra (37′) y Lucas Assadi (50′), el cuadro de Gustavo Álvarez pasó por encima del Cacique y se quedó con el trofeo por segunda vez en su historia. En 2015, los azules alzaron por primera vez la Supercopa tras vencer a Universidad de Concepción por 2-1.

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Cabe señalar que a los 28′ del primer tiempo, el zaguero de Colo Colo, Sebastián Vegas, fue expulsado luego de la revisión del VAR, lo que dejó a los albos sin posibilidad de resistir la embestida del cuadro laico.

Luego del aplastante triunfo, Universidad de Chile ya piensa en el mayor desafío del año: este jueves a las 21:30, disputarán los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima en Perú.

Johnny Herrera no tuvo tregua con Colo Colo tras la goleada en la Supercopa

Fiel a su estilo, Johnny Herrera, histórico capitán de los azules, lanzó sus dardos a Colo Colo después del categórico triunfo de los universitarios frente al “Popular”.

Al ser consultado en el programa “Todos Somos Técnicos” por el nuevo título de la U, Herrera recalcó que estaba “tranquilo, en la victoria hay que ser equilibrado. Era predecible, cualquiera que sepa un poquito se da cuenta que el fútbol de la U es superior tanto colectiva como individualmente. Salvo algunas excepciones, como Cepeda. Pero colectivamente, fue tremendamente superior. Y no solo estando con un jugador más, sino que estando en igualdad.

Y agregó: “No nos acordábamos si Castellón, antes del minuto 30 y de la expulsión, había tenido alguna intervención. Pasó algo parecido en el Monumental cuando la U estaba 11 contra 11”.

“Era cuestión de tiempo. (Universidad de Chile) es un colectivo que funciona súper bien. El 11 que entró tiene prácticamente todos tienen claro lo que tiene que hacer. Y Colo Colo dejando mucho que desear: parecía un equipo de Segunda División enfrentando a uno de primera“, remató el ídolo de Universidad de Chile.