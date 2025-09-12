La advertencia del alcalde de Independencia por la autorización de la Supercopa: “Los responsables de lo que ocurra el domingo son quienes autorizaron el partido”

Después de semanas de incertidumbre, finalmente el Estadio Santa Laura obtuvo la autorización para recibir la Supercopa el próximo domingo a las 15:00 horas. El jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias, no ocultó su preocupación y lanzó sus dardos al organismo a la ANFP y a la Delegación Presidencial. “El Estadio Santa Laura no está preparado para recibir un evento de esta magnitud".

Finalmente se acabó la teleserie de la Supercopa. Este viernes, luego de una visita inspectiva en la que participaron diversas autoridades en el Estadio Santa Laura, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó que el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega el próximo domingo a las 15:00 horas.

“Podemos asegurar que hemos trabajado y que están todas las condiciones para que este partido se desarrolle con normalidad”, sostuvo Durán en un punto de prensa.

Y agregó: “Hemos verificado la condición del estadio, que está en perfectas condiciones, hemos verificado el plan operativo con el propósito de de identificar las vías de acceso, de circulación y donde estarán las hinchadas”.

Así, el cotejo se clasificó como “Clase A” y se ratificó que el aforo será de 9.950 hinchas. Sin embargo, según Cooperativa Deportes, hasta ayer no se habían vendido más de 1.200 entradas, principalmente debido a las medidas restrictivas de la ANFP para adquirir entradas para el Superclásico.

Cabe recordar que solo podrán entrar hinchas mayores de 55 años y afiliados al Registro Nacional de Hinchas, además de futbolistas pertenecientes a las series formativas.

La advertencia del alcalde de Independencia por la autorización de la Supercopa

Uno que ha reiterado su negativa a recibir el partido en el recinto de Independencia -desde el anuncio de la ANFP de realizar la Supercopa en el Estadio Santa Laura- es el jefe comunal, Agustín Iglesias, quien no ocultó su molestia por la confirmación del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Iglesias manifestó su preocupación por la autorización otorgada por la Delegación Presidencial, y apuntó sus dardos a la ANFP y al órgano liderado por Gonzalo Durán.

“Los responsables de lo que ocurra el domingo son quienes autorizaron el partido. La ANFP, que organiza, y la Delegación Presidencial, que autoriza. Como municipio manifestamos con claridad nuestra posición e insistimos en que este encuentro no debía jugarse en Independencia. Si algo sucede, ellos tendrán que responder”, enfatizó el jefe comunal.

El alcalde recordó que el municipio ha expuesto reiteradamente los impactos negativos que este tipo de eventos generan en la vida cotidiana de los vecinos en cuanto a congestión, inseguridad, desórdenes y un evidente riesgo para la tranquilidad de las familias. Además, subrayó que el Estadio Santa Laura no está en condiciones de recibir la Supercopa.

“El Estadio Santa Laura no está preparado para recibir un evento de esta magnitud. Su categoría es B, y la percepción de los vecinos y comerciantes del barrio es negativa. Como alcalde, mi deber es defender a mi comunidad, que se ve afectada por congestión, desórdenes y temor a situaciones de violencia”, explicó.

El alcalde de Independencia recordó que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que en recintos con faenas en curso no debieran realizarse eventos masivos. “El miércoles constatamos, como municipio, que siguen existiendo obras en el sector norte del estadio. No cuentan con permiso municipal, ya cursamos multas y decretamos paralización, la cual fue infringida. Hoy se ejecutan obras sin autorización”, precisó.

“Espero que el domingo gane el fútbol y no la violencia”, enfatizó Agustín Iglesias.