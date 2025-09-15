El “18” llega con fuertes aumentos en gasolinas: precios de bencinas subirían más de $20 por litro durante estas Fiestas Patrias

Según un informe elaborado por Clapes UC, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán un aumento de 2% a partir del jueves 18 de septiembre, lo que se traduciría en un incremento de aproximadamente $21 por litro. En tanto, el precio mayorista del diésel subiría en 1,5%, lo que implicaría un alza de alrededor de $13 por litro.

Luego de registrar bajas consecutivas, se espera que el precio promedio de las bencinas suba durante esta semana, en plena celebración de Fiestas Patrias, según reveló un análisis elaborado por Clapes UC.

De acuerdo a las estimaciones de la entidad, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán un aumento de 2% a partir del jueves 18 de septiembre, lo que se traduciría en un incremento de aproximadamente $21 por litro.

En tanto, el precio mayorista del diésel subiría en 1,5%, lo que implicaría un alza de alrededor de $13 por litro.

En su informe, Clapes UC recordó que a comienzos de septiembre el tipo de cambio llegó a $974 por dólar, pero luego retrocedió a $955 al 12 de septiembre, mientras en paralelo el precio del petróleo Brent cayó desde US$68–US$70 por barril a US$66-US$67 por barril.

En cuanto a las perspectivas futuras el informe señala que “de mantenerse el tipo de cambio y el precio internacional del petróleo en los niveles actuales, el próximo ajuste del jueves 9 de octubre se observaría una caída de los precios mayoristas de las gasolinas y un aumento marginal en el precio del diésel”.

Hacia fines de la semana pasada, el Ministerio de Obras Públicas calculó que entre el viernes 12 de septiembre y el domingo 21, cerca de 1.089.919 vehículos salieron de Santiago.

También señaló que el día con mayor demanda será el miércoles 17 de septiembre, en el que se proyecta que saldrán 156.044 autos. Los otros días con mayor peak serán el sábado 13 con 134.026 salidas, viernes 12 con 124.601, martes 16 con 123.692, y miércoles 17 con 123.463.