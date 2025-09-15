El resistido desembarco de Gonzalo Winter al comando de Jeannette Jara y los motivos para no tomar un rol protagónico en la campaña

La condición de candidato del diputado del Frente Amplio es un factor que dificulta su ingreso por completo al equipo de Jara. En primer lugar, dicen en el equipo de campaña, porque debe abocarse a su propia reelección, y segundo, porque su activa participación podría generar recelo en el resto de candidaturas del distrito 10. En todo caso, Winter se mantiene en contacto directo con Jara y ha hecho llegar ideas programáticas para el despliegue de la exministra del Trabajo.

Abrazado, haciendo un gesto amistoso con sus manos, fue como apareció el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) junto a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en una nueva jornada de fotografías que lideró la abanderada el fin de semana con los candidatos al Congreso de los partidos políticos que respaldan su candidatura.

“Buen domingo por acá“, publicó en sus redes sociales el parlamentario, adjuntando fotografías que lo mostraban con quien fue su contendora en la primaria presidencial del sector, celebrada el 29 de junio pasado, y que dejó a Jara como la gran vencedora de la noche con un 63% de las preferencias, mientras que Winter obtuvo solo el 9%.

Winter y Jara posando para la propaganda política que difundirá el parlamentario para su campaña a la reelección en el distrito 10.

Jara, tras resultar ganadora de tales comicios, se ha mostrado proclive a la idea de que quienes fueron abanderados presidenciales en dicha instancia, como Jaime Mulet (FRVS), Carolina Tohá (PPD) y el propio Winter, se sumen a su comando de campaña.

De hecho, Mulet fue incorporado en la primera tanda de nombres que Jara reveló como sus colaboradores en la candidatura. El diputado por Atacama fue designado como parte del comité estratégico de la campaña. Sin embargo, de Winter y de Tohá no se supo nada por entonces.

Los motivos que resisten a Winter de sumarse al comando de Jara

Ayer el diputado del distrito 10 y la candidata oficialista, según relatan conocedores del encuentro a The Clinic, aprovecharon de compartir un par de palabras, las que fueron acotadas, dada la fila que había por posar con la abanderada.

En ese intercambio no se conversó sobre cuándo Winter podría, eventualmente, sumarse al equipo. Y es que en el comando hay conciencia de que la situación del diputado como candidato a la reelección es algo que podría generar algunas complicaciones.

En primer lugar, dicen cercanos al equipo de la candidata, el problema radicaría en que Winter debe estar desplegado por estos dos meses de campaña —que inician este miércoles 17 de septiembre— a su propia candidatura.

Mediciones internas del Frente Amplio lo muestran como la primera preferencia del distrito 10, aunque sin mucha diferencia con el resto de candidatos —entre los que se cuenta a Irací Hassler (PC), Jorge Alessandri (UDI), Francisco Orrego (RN), entre otros— como sí la tuvo en 2021, cuando resultó electo con 66.590 votos, lo que lo convirtió en el tercer diputado más votado ese año, aunque su nombre tuviera el antecedente de haber sido electo en 2018 gracias al “arrastre” del entonces diputado Giorgio Jackson.

Sin embargo, la candidatura en sí misma no es la única explicación que otorgan en el comando para que el desembarco de Winter sea “lento”. Ahí también comentan que, de tomar mayor protagonismo, el diputado podría generar recelo entre otros candidatos oficialistas del distrito 10.

De hecho, en algunas actividades de la candidata se le ha considerado para tener cierta presencia, aunque se ha desistido de esa idea producto de lo anterior, para que no sea visto como una propaganda que pueda ser a beneficio del propio Winter y lo sitúe en una posición ventajosa respecto del resto de candidatos, como lo son Hassler, la diputada Alejandra Placencia (PC), o el secretario general del PPD, José Toro Kemp.

Gonzalo Winter y Jeannette Jara el 29 de junio. Foto: The Clinic.

En todo caso, a pesar de dicho antecedente, al interior del comando señalan que se ha tenido comunicación permanente entre la candidata y Winter. “Tengo diálogo con Jeannette con cierta cotidianidad. No todos los días, pero de repente hablamos con gente de su equipo”, dijo el parlamentario en entrevista con The Clinic sobre su rol en la candidatura de Jara.

“Él ha dado muchos consejos directamente al equipo estratégico. Así que ha estado bien presente haciendo sugerencias e ideas que han sido tomadas“, dicen, en tanto, en el equipo estrecho de la candidata. Desde allí también resaltan la “disposición” que ha mostrado el diputado.

Winter dijo que, de ser invitado a participar de la franja electoral de Jara, participaría, “pero es un asunto de estrategia muy fina”, y que lo “tienen que ver los expertos en marketing”.

La representación del diputado en el comando

Winter, asimismo, señaló a este medio que en el comando de Jara había “gente muy cercana a mí (…). Por lo tanto, de algún modo, estoy en un diálogo permanente con la campaña”.

Entre los que se consideran cercanos al parlamentario y que han sido “prestados” al comando está Camila Miranda, quien fue su jefa de contenidos en primarias y que ahora ejerce el rol de coordinación programática en la candidatura de Jara; Sebastián García, economista y parte del equipo económico de la abanderada; y Aurora Rozas, exasesora legislativa de Winter que se sumó al equipo de Miranda.