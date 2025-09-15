Natalidad en caída libre: según el INE recién nacidos en Chile disminuyeron 4,8% en junio en comparación al año pasado

Si en junio de 2024 hubo 12.452 nacimientos, este año apenas fueron 11.853. Por el contrario, las defunciones aumentaron un 3,4% en comparación al año pasado, lo que vuelve a confirmar la tendencia de la grave crisis de natalidad y el envejecimiento de la población que golpea al país.

La crisis de natalidad y el envejecimiento de la población es una realidad de la que pareciera que Chile no encuentra salida. Las nuevas cifras de estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que nuevamente se registró una caída en los nacimientos en junio: apenas se registraron 11.853.

El mismo mes del año pasado, en cambio, fueron 12.452, marcando una caída de 4,8%.

Ello ha conllevado estos últimos años en diferentes consecuencias para el país, desde el cierre de maternidades y neonatologías en clínicas y hospitales, hasta las complicaciones de centros educativos para llenar sus cupos.

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje fue en el grupo de 30 a 34 años, con el 29% del total (3.438 nacidos vivos), seguido del grupo de madres de 25 a 29 años, con el 24,7% (2.929 nacidos vivos).

Defunciones aumentaron 3,4%

En cambio, en junio también se registraron 11.673 defunciones, de las cuales 6.085 fueron hombres (52,1%), y 5.588 fueron mujeres (47,9%), lo que representa, en comparación al mismo mes de 2024, un aumento de 3,4% (11.292 defunciones).

Según el estudio la mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 43,8% del total (5.114 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 64, equivalente al 0,5%.

Menos matrimonios y más acuerdos de unión civil

Las cifras de estadísticas vitales de junio dan cuenta, a su vez, de un total 3.248 matrimonios en el país, lo que equivale a un descenso de 4%, respecto a igual mes de 2024, cuando fueron 3.520.

En cambio, una tendencia que se muestra es el aumento de quienes prefieren optar por un Acuerdo de Unión Civil (AUC), sin importar su orientación sexual.

Este tipo de acuerdos ascendieron a 1.591, cifra que implicó un alza interanual de 17,7%.

La gran mayoría de los acuerdos (88,6%) fueron entre parejas de distinto sexo; en tanto que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 4,7%, mientras que los AUC entre mujeres llegaron al 6,7% del total.