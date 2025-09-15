Pablo Lemoine, de cara al repechaje de los Cóndores frente a Samoa: “Vamos exprimir todo nuestro potencial que venimos desarrollando en los últimos partidos”

El head coach de los Cóndores anticipa la próxima llave frente a los polinésicos por un cupo en el Mundial de Australia 2027. Lemoine asegura que el cuadro nacional debe aprovechar que Samoa "viene con bastante desgaste" del último partido frente a Estados Unidos.

Los Cóndores ya tienen rival para el repechaje. El pasado domingo, el equipo de rugby de Estados Unidos sorprendió a Samoa por 29-13 y se quedó con el último cupo directo que entregaba la Pacific Nations Cup al Mundial de Australia 2027. Así, el conjunto dirigido por el uruguayo, Pablo Lemoine, se medirá ante los polinésicos por un lugar en la próxima cita planetaria.

No es primera vez que Chile y Samoa se enfrentan. Hace dos años, en el Mundial de Francia 2023, el cuadro nacional cayó frente a los samoanos por 43-10 en la fase de grupos.

Cabe señalar que Samoa se encuentra en el puesto 14° del ranking de World Rugby y solo han faltado a un Mundial de la disciplina en su historia.

El duelo de ida se disputará el próximo 20 de septiembre en Utah, Estados Unidos. Los chilenos ya se encuentran en tierras americanas para preparar el crucial encuentro. La vuelta será una semana después, el sábado 27 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Pablo Lemoine anticipa el duelo frente a Samoa

El head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine, anticipó la crucial llave para acceder al Mundial de Australia. “Es una semana muy importante. Estamos preparándonos bien, con mucho análisis de Samoa. Por lo que veníamos viendo, había una posibilidad cierta de que fuera Samoa”.

Y agregó: “Nuestro objetivo hoy es buscar las estrategias para bloquear sus fortalezas y nosotros vamos a buscar exprimir todo nuestro potencial que venimos desarrollando en los últimos partidos”.

Según Lemoine, lo más importante va a ser “trabajar sobre el potencial de ellos individual, que cuando se conectan, son muy fuertes y tienen mucha peligrosidad“.

Para el entrenador de los Cóndores, ya sea Samoa o Estados Unidos, “son partidos definitorios, y van a ser duros y difíciles. En este caso toca Samoa, lo que demuestra que Estados Unidos era más fuerte. Lemoine asegura que deben aprovechar que “Samoa viene con bastante desgaste, y este fin de semana es nuestro primer objetivo para después definir en Viña del Mar”.