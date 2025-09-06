Un triunfo que no alcanzó y dos nuevas oportunidades para clasificar: el panorama de Los Cóndores con miras al Mundial Australia 2027

La selección chilena de rugby consiguió una gran victoria 21-18 sobre los Teros en Montevideo, sin embargo la diferencia en el marcador fue insuficiente para que los dirigidos por Pablo Lemoine se quedaran con el cupo directo al Mundial a través del clasificatorio sudamericano. Tras esto, el repechaje Sudamérica-Pacífico presenta una nueva oportunidad para que Los Cóndores se matriculen en la cita planetaria. Y si las cosas no resultan bien en dicha instancia, habrá una tercera chance para la escuadra nacional.

Tras la caída 28-16 en el Estadio Municipal de La Pintana, Los Cóndores debían vencer por una diferencia de 13 puntos a Uruguay en Montevideo, para así poder quedarse con el cupo directo al Mundial Australia 2027 a través del clasificatorio sudamericano.

Y si bien los dirigidos de Pablo Lemoine consiguieron una gran victoria este sábado en suelo charrúa al imponerse por 21-18, la diferencia en el marcador fue insuficiente para quedarse con la final clasificatoria de Sudamérica.

Los Teros, derrotados por Chile en su propia cancha -algo que no ocurría desde 1971-, terminaron celebrando el paso a la cita planetaria.

Pero no todo está perdido para Chile. Tras quedar como vicecampeón sudamericano, el equipo nacional tendrá dos nuevas oportunidades para matricularse en Australia 2027.

La primera de aquellas oportunidades será el repechaje Sudamérica-Pacífico. Allí Chile se medirá, en partidos de ida y vuelta (20 y 27 de septiembre), contra el seleccionado que culine último en la Pacific Nations Cup.

En dicho certamen que es un hexagonal, participan las selecciones de Canadá, Estados Unidos, Samoa, Tonga, Japón y Fiyi. Estos dos últimos, dado su desempeño en el Mundial Francia 2023, ya tienen su cupo asegurado en Australia 2027. O sea, el rival de Chile saldrá entre los cuatro primeros.

Un repechaje global

Si las cosas no andan bien para Los Cóndores en el repechaje mencionado anteriormente, habrá una tercera vía para poder inscribirse en la próxima Copa del Mundo. Esta será a través de una repesca global, llamada Torneo Final de Clasificación.

En el Torneo Final de Clasificación, que se desarrollará entre el 8 y 18 de noviembre en Dubai, participarán cuatro equipos y solo uno conseguirá un boleto al Mundial.

Bélgica y Namibia ya están inscritos en esta instancia, a la que se sumarán el perdedor del repechaje Sudamérica-Pacífico, además del Sudamérica 3, seleccionado que saldrá del ganador del cruce entre Brasil y Paraguay.

Cabe decir que el Mundial de rugby se lleva a cabo con 24 participantes. La mitad de ellos ya clasificó a la Copa del Mundo de 2027 gracias a su desempeño en Francia 2023. Ellos son el campeón vigente Sudáfrica, además de Japón, Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, Escocia, Gales, Nueva Zelandia, Fiji, Argentina. A ellos se suma el anfitrión Australia.

A través de clasificatorias se reparten los otros 12 cupos restantes. Hasta el momento, Zimbabue, Hong Kong, Georgia, España, Rumania, Portugal y Uruguay ya se han inscrito en Australia 2027 por esta vía.