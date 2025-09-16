Videos VIDEO | Boric recibe a CEO de Anglo American por alianza con Codelco en operación minera 16 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y al CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, para tratar los detalles sobre el nuevo acuerdo que concretaron ambas empresas, el cual busca aumentar la producción del cobre. Pacheco aseguró que este es un plan que lleva varios años intentando ver la luz y que por fin hoy, se está haciendo realidad: “Este es un acuerdo que ha sido una aspiración de 15 años para Codelco”. Por su parte, el presidente Boric aseguró que esta iniciativa permitirá que Chile “incremente la producción minera en cerca de 120 mil toneladas anuales”.

Suscríbete al newsletter