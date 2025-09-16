“La Pérgola de las Flores” revive en Mori Parque Arauco con un montaje que cruza tradición y modernidad

Protagonizada por María Jesús Miranda y Raimundo Alcalde, la clásica obra chilena regresa al escenario con 25 artistas, música en vivo y una puesta en escena que conecta el Santiago de los años 20 con temas actuales de identidad, tradición y modernidad. Forma parte del 10º Ciclo de Memoria y Patrimonio.

Compartir

El clásico del teatro musical chileno “La Pérgola de las Flores” vuelve al escenario con una propuesta renovada a cargo de la compañía AC Volaverunt. La obra, escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo, se estrenó en 1960 y rápidamente se transformó en un hito cultural por retratar con humor y crítica social los contrastes de un Chile en transformación. Hoy, más de seis décadas después, este montaje busca tender puentes entre aquella época y la actualidad.

La versión que llegará a Mori Parque Arauco del 17 al 21 de septiembre contará con 25 actores, bailarines y músicos en vivo, y será protagonizada por María Jesús Miranda y Raimundo Alcalde. El público podrá revivir la historia de las pergoleras de San Francisco, que luchan por evitar el traslado de su tradicional pérgola, en un relato donde chocan la tradición y la modernidad, la vida popular y las decisiones políticas, en un Santiago de los años 20 que se vuelve espejo del presente.

Para el director escénico Gonzalo Tapia Becerra, el desafío fue mantener viva la identidad de la obra sin que perdiera conexión con las nuevas generaciones. “El desafío fue traer este clásico del teatro chileno a la actualidad, pero siempre manteniendo su esencia y su identidad, porque la pérgola de las flores sigue siendo muy contingente. Habla de las clases sociales, la manifestación de los estudiantes, la migración campo-ciudad, temas que aún se tocan hoy. Justamente ese cruce entre lo clásico y lo contemporáneo le da vida a esta nueva propuesta”.

La propuesta no solo apuesta por una actualización visual y narrativa, sino también por un lenguaje escénico más dinámico. La directora coreográfica Catalina Pincheira Duque explica que la música y el movimiento tienen un papel clave en esta nueva lectura: “Además de contar con músicos en vivo y un elenco de veinticinco actores, quisimos darle un ritmo más dinámico y cercano al público actual. La música se siente con otra energía, la puesta en escena integra lo clásico con lo contemporáneo, y buscamos que cada cuadro dialogue con temas que siguen siendo vigentes hoy. Eso le da a esta ‘Pérgola de las Flores’ una identidad fresca sin perder su esencia”.

La mirada de la producción también apunta a poner en valor cómo la obra, pese a su contexto histórico, continúa siendo un retrato vigente de la identidad chilena. El productor general Roberto Armijo Espinoza lo describe como un espejo cultural que interpela tanto a jóvenes como a adultos: “Chile es un país con una historia rica y compleja, y la tensión entre lo tradicional y lo moderno ayuda a interrogarnos sobre quiénes somos y qué valores queremos preservar. La obra funciona como un espejo del nuevo Chile: puede permitir a los jóvenes entender sus raíces y a los adultos reexaminar las tradiciones a la luz de los contextos actuales. Esa tensión ofrece un lente para comprender qué significa ser contemporáneo en Chile hoy”.

Con humor, romance, canciones emblemáticas y una puesta en escena vibrante, esta nueva versión de “La Pérgola de las Flores” reafirma la vigencia del clásico como un hito del teatro musical que sigue invitando a reflexionar sobre el choque entre progreso y tradición.

La obra forma parte del 10º Ciclo de Memoria y Patrimonio que organiza el Teatro Mori, un espacio dedicado a rescatar y actualizar piezas fundamentales de la dramaturgia chilena. En este marco, también se presentará “Ánimas de día claro” del Colectivo CTM, dirigida por María José Pizarro, que revive una de las creaciones más emblemáticas de Alejandro Sieveking y se podrá ver del 5 al 21 de septiembre en Mori Recoleta.

A continuación será el turno de “La Remolienda”, otro clásico de Sieveking, en versión de la compañía La Originaria y dirigida por Hernán Vallejo, con funciones entre el 11 y el 27 de septiembre. Y cerrando el ciclo, llegará “Víctor, sin Víctor Jara”, potente teatro musical que combina canto, danza, música y actuación para recorrer el legado del cantautor y la memoria de las víctimas de la dictadura, en cartelera solo del 26 al 28 de septiembre, antes de iniciar su gira internacional.