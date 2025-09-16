Videos VIDEO | Adiós LAN: renuevan el último avión que volaba con la histórica marca chilena 16 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El histórico logo de LAN ya no surca los cielos. Hace unas semanas se despidió el último avión con los colores de la aerolínea chilena, un Boeing 767-300F carguero (matrícula N418LA) que aún conservaba la icónica estrella en la cola. En Abu Dhabi, tras dos semanas de trabajo, la nave fue repintada con los colores de LATAM Airlines, marcando el fin de una era y la consolidación de una identidad sudamericana compartida. El CEO de Latam, Roberto Alvo, comentó que este avión "representa cómo varias aerolíneas se unieron para formar un grupo orgullosamente sudamericano, líder en la región y con una sola visión".

