El dispar lanzamiento de campaña de los candidatos presidenciales: con banderazos, “twittazos” y algunos desde el extranjero

Banderazos, puerta a puerta y pies de cueca fueron parte del inicio oficial de la campaña permitida para los candidatos presidenciales y parlamentarios que postulan en los comicios del próximo 16 de noviembre. Sin embargo, algunos mantuvieron actividades en el extranjero, como Mayne-Nicholls, quien aterrizó en Toronto. Otros optaron por no realizar actividades masivas, como Artés y Parisi. "Es poco prudente estar hablando de política justo en Fiestas Patrias", dijeron en el PDG. Jara, en tanto, bailó cueca junto a Gonzalo Winter, mientras que Kast recorrió Puente Alto, tras aterrizar anoche desde Europa.

Por Eduardo Monrroy y Rodrigo Córdova

Compartir

Banderazos, puerta a puerta y pies de cueca fueron parte del inicio oficial de la campaña permitida para los candidatos presidenciales y parlamentarios que postulan en los comicios del próximo 16 de noviembre.

El Servicio Electoral permite que desde este 17 de septiembre los postulantes comiencen su período de propaganda electoral por medios de comunicación y plataformas digitales, además del despliegue de activistas o brigadistas en la vía pública.

Será recién en un mes más cuando se inicie el período de propagando en sitios públicos autorizados, las denominadas “palomas” que suelen ver los conductores y que inundan las plazas, muros o bandejones centrales. Ese mismo 17 de octubre comenzará la emisión de la franja de televisión.

Jeannette Jara en modo dieciochero y contra Kast

Hasta el Bar Victoria, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda llegó esta mañana la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara para dar el puntapié inicial a su campaña hacia La Moneda. Allí realizó un “cuecazo” junto a figuras políticas que respaldan su candidatura.

Como sorpresa, al encuentro llegó la exministra Carolina Tohá, con quien compitió en primarias y que luego de su derrota prácticamente desapareció de las actividades públicas. Tohá manifestó en la cita que un gobierno de Jara sería mucho mejor para el país que uno de José Antonio Kast. Eso sí, ratificó que seguirá jugando un rol desde una segunda línea y que no asumirá un papel protagónico en el despliegue de la militante PC.

A la cita también llegó el otro contendor de las primarias oficialistas, el diputado Gonzalo Winter. El frenteamplista, de hecho, bailó un pie de cueca con Jara, quien durante la cita apuntó sus dardos contra Kast por haber realizado una reciente gira fuera del país.

“Compartimos con la familia desde el Bar Victoria, desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda y desde Chile, no como Kast que está en el extranjero. Así de patriota”, dijo, causando pifias de los presentes. Y añadió: “Cuando uno ama su patria, ¿uno al menos respeta eventos como estos, no?”.

Kast aterrizó de madrugada y recorrió Puente Alto

Junto al exalcalde de Puente Alto Germán Codina llegó está mañana José Antonio Kast a la popular comuna. El candidato del Partido Republicano venía de aterrizar esta madrugada luego de una breve gira por Europa, en la cual se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien abordó medidas para enfrentar la inmigración irregular.

El exdiputado, así, compartió en sus redes sociales un desayuno con vecinas de la comuna. La actividad, de todos modos, se realizó sin convocatoria de prensa, como sí hicieron otros candidatos.

El partido, además, divulgó el despliegue de sus candidatos al Parlamento en distintas zonas del país, junto a los postulantes del Partido Social Cristiano, con el que comparten el pacto Cambio por Chile. En la tienda adeñantan que Kast seguirá presentando distintas iniciativas dentro de sus ejes principales (seguridad, inmigración, economía y empleo), junto con un despliegue en regiones, que combinan actos masivos —muchos de ellos con estilo estadounidente— y reuniones en su oficina móvil.

Despliegue de alcaldes en la campaña de Matthei

A las 7:30 horas de esta mañana distintos alcaldes de Chile Vamos se desplegaron en puntos de la capital para iniciar la campaña presidencial por la abanderada Evelyn Matthei.

Si bien la exalcaldesa no apareció en terreno, alcaldes como Jaime Bellolio (Providencia), Agustín Iglesias (Independencia), Catalina San San Martín (Las Condes) y José Manuel Palacios (La Reina) entregaron flayers con propuestas y mensajes de la candidata de la coalición.

En el comando explicaron que los alcaldes son muchas veces las figuras que mar cercanía tienen con los vecino y que por lo mismo se considera clave su despliegue rumbo a la primera vuelta.

Kaiser en el Muelle Prat

El abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, por su parte, llegó hasta el Muelle Prat, en Valparaíso, para iniciar su campaña a La Moneda.

“El acto simboliza la unidad del país de norte a sur a través del mar, fuerza viva que ha forjado a Chile como nación y desde la cual se proyecta recuperar el destino del país”, se mencionó en la convocatoria de la actividad.

Kaiser se vio acompañado de su jefe de campaña, el diputado Cristián Labbé, y de candidatos al Congreso por parte de su colectividad. “Desde Valparaíso comienza un tiempo nuevo: una campaña que pone la verdad en el centro, la libertad como destino y el progreso de los chilenos como norte. La patria está lista para escribir una nueva página de su historia”, dijo el candidato en su lanzamiento de campaña.

Parisi: campaña austera, con un “twittazo” digital y mañana el candidato asistirá a un circo

En el PDG dicen que la campaña presidencial de su candidato, Franco Parisi, será austera y por lo mismo el economista optó por no convocar a una actividad masiva para hoy. En vez de eso, el abanderado llamó a participar de un “twittazo” en las redes sociales, utilizando el lema #ParisiPresidente.

“Todo Chile está en otra, la próxima semana lanzaremos las gráficas y eslogan para poner a la gente delante de las demandas. Es poco prudente estar hablando de política justo en Fiestas Patrias”, señaló el jefe de campaña de Parisi, Giancarlo Barbagelata.

Parisi, en tanto, mañana recorrerá un circo, debido a que considera que estos realizan una importante abor social y no deben quedar alejados de la campaña. Asimismo, en su entorno señalan que el viernes estará presente en la Parada Militar.

En el PDG precisan que están afinando el resto de las actividades de campaña y se encuentran por cerrar la empresa que estará encargada de su franja televisiva.

ME-O de vuelta en avión

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami, abanderado independiente, tomó un vuelo anoche para retornar al país luego de haber realizado una gira por Perú y España, por lo que prácticamente toda esta jornada estará a bordo de un avión.

Marco Enríquez-Ominami. Foto: Francisco Paredes – The Clinic

Sin embargo, en su entorno señalan que a su arribo ya tiene planificada una actividad para el 18 de septiembre en la mañana en la comuna de Buin. A eso de las 11 de la mañana, ME-O llegará a la comuna, será recibido por el alcalde Miguel Araya y se situará en primera fila para la galería de honor en donde desfilarán 40 organizaciónes civiles de la comuna por la Plaza de Armas de Buin.

Harold Mayne-Nicholls en Toronto

El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls aterrizó hoy en Toronto, Canadá. Provenía de San Francisco, Estados Unidos, donde aprovechó de visitar Silicon Valley, centro empresarial en donde se albergan las compañías líderes en tecnología a nivel mundial como Google, Microsoft, Adobe, Amazon, Intel, Tesla y Meta.

Ahí sostuvo ocho reuniones centradas en inteligencia artificial y también sobre políticas de regulación de estas.

A Toronto, en tanto, llegó para reunirse con inversionistas e investigar el sistema de pensiones canadienses.

Hoy, además, sostuvo un live a través de Instagram para informar sobre sus reuniónes, su programas y responder a las preguntas de la audiencia. Al ser consultado sobre qué es lo que iba a hacer para el lanzamiento de su campaña, indicó: “Esto, trabajar y comunicarme con ustedes, las 280 personas que estamos conectadas”.

Eduardo Artés: “No es un día para movilizar a muchas personas, la gente está en otra”

El candidato independiente Eduardo Artés, en tanto, optó por no realizar actividades en el lanzamiento de campaña. De hecho, el profesor manifestó a este medio que hoy es un día que no servirá para movilizar personas pensando en la primera vuelta.

En su equipo indican, de todos modos, que se están realizando actividades organizadas por su comando, como la entrega de volantes afuera de estacios de metro y en lugares de la Región de Valparaíso y el Biobío. Pero es un despliegue de pequeños grupos, precisan.

Agencia UNO

Artés comentó que ha mantenido conversaciones con radios y se ha tomado selfies. “La gente está en otra”, afirma.