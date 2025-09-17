Más de 600 mil autos ya han salido de Santiago en estas Fiestas Patrias y se espera que otros 300 mil salgan entre hoy y mañana

Durante estas Fiestas Patrias, hasta ayer más de 600 mil vehículos salieron de Santiago, y se espera que la cifra supere el millón. Solo entre hoy y mañana saldrán otros 300 mil, siendo esta jornada el peak, con masivas salidas durante la tarde.

Entre las 12:00 y las 18:00 horas de hoy se proyectaba esta mañana que sería el peak de salidas de vehículos de Santiago en estas Fiestas Patrias. Esta jornada, como último día previo al primer feriado del 18 de septiembre, se proyecta el mayor número de salidas, y entre este miércoles 17 y el jueves 18, se concentrará el mayor flujo.

Según informaron en el Ministerio de Obras Públicas, para este fin de semana XL se proyecta la salida de más de un millón de vehículos. Desde el viernes 12 comenzó el movimiento y hasta esta mañana habían salido más de 600 mil autos. Entre hoy y mañana se espera que sean otros 300 mil los vehículos que salgan desde la capital al norte y sur del país.

La Ministra de Obras Públicas, Jessica López, anticipó que hoy, mañana y el domingo 21 (vuelta) serán los días de mayor flujo. “Más de 1 millón de vehículos saldrán hasta este domingo de la capital. De ellos, desde el viernes 12 ya han salido más de 600 mil, a los que se sumarán cerca de 300 mil vehículos entre este miércoles y jueves. Para enfrentar esta masiva salida estamos aplicando en las principales rutas medidas de peaje a luca para vehículos livianos, restricción para camiones en el día y como incentivo, durante la noche rebaja del 50% del peaje”, remarcó la secretaria de Estado.

La autoridad puso énfasis en las medidas parra mitigar el flujo vehicular, que se aplican en diferentes rutas.

En ese sentido señaló que “el llamado es a informarse de las condiciones de las rutas. Planificar el viaje y lo más importante, a conducir con responsabilidad para que todos tengamos un 18 seguro y no tengamos accidentes ni víctimas que lamentar”.

La masiva salida al norte y las fiscalizaciones en carreteras durante Fiestas Patrias

Según información de VíasChile, regiones al norte de la RM han experimentado una masiva salida. Desde el 12 hasta el 16 de septiembre, han salido alrededor de 115 mil vehículos hacia el norte. Durante este miércoles han salido más de dos mil vehículos por hora, lo que se replicará mañana desde las 9.00 a 13.00 horas.

Para enfrentar estas Fiestas Patrias, el Gobierno impulsó el plan “Por un 18 seguro”, que se ha estado ejecutando desde el viernes. Esto implica una coordinación entre ministerios y policías para garantizar seguridad en las carreteras, pero también en las fondas.

Por lo mismo se han instalado 14 cuarteles temporales de Carabineros en las fondas más masivas del país. También se llevarán a cabo ocho mil controles de alcohol y drogas. Esto, en el marco de controlar el consumo de alcohol y drogas en conductores. En 2024, 70 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante Fiestas Patrias.

La directora nacional de Senda, Natalia Riffo, sostuvo que “durante estas Fiestas Patrias vamos a tener un despliegue reforzado del Programa Tolerancia Cero, con 77 operativos de alcotest y narcotest en apoyo a la labor fiscalizadora de Carabineros. Esto representa 10% más que 2023 y más de 200% en comparación a una semana habitual. El consumo de sustancias es incompatible con la conducción”.