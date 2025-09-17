La alerta por el aumento de ciberataques en Fiestas Patrias: cifras demuestran que suben hasta 30% y especialistas recomiendan cómo evitarlos

Durante las Fiestas Patrias en Chile, los ciberataques aumentan entre un 20% y 30% debido a la menor vigilancia y mayor actividad en línea. Expertos en ciberseguridad advierten sobre el riesgo y entregan recomendaciones prácticas para proteger datos personales en estas fechas.

Las Fiestas Patrias se caracterizan principalmente por el ánimo festivo que baña a los chilenos y chilenas. Sin embargo, esta sensación de tranquilidad y festejo en la que se envuelven la mayoría de los compatriotas también es un espacio de acción para ciberdelincuentes. Esto, principalmente porque se aprovechan de la despreocupación y descuido de quienes festejan, y que son más propensos a no responder a ciberataques.

Expertos y estudios dan cuenta que en las últimas conmemoraciones de este festivo, en Chile los ataques informáticos aumentan entre un 20% y un 30%. Esto se explica principalmente por una menor vigilancia, y por mayor actividad de compras y trámites en línea.

Patricio Campos, CEO de la empresa de ciberseguridad Resility remarca que “una cosa que es segura es que los ciberdelincuentes no se toman feriados. Muy por el contrario, aprovechan que las empresas operan con menos personal y que las personas están más enfocadas en las celebraciones. Eso les da más tiempo y espacio para actuar”.

Una de las tendencias más comunes de ciberataques es el robo de credenciales y filtración de datos. Este 2025 estas tendencias aumentaron en un 160%. Según Resility, estos problemas tardan en promedio tres meses en ser corregidos. Todo esto en un escenario en que en Chile se han registrado solo en este año un millón de intentos de ciberataques.

Por lo mismo, especialistas han presentado sus recomendaciones para evitar ciberataques en estas Fiestas Patrias.

Las recomendaciones de especialistas para enfrentar ciberataques

La principal recomendación para evitar ser víctima en ciberatques es mantener activo el monitoreo de los servicios y dispositivos en estas fechas. “La ciberdefensa no puede apagarse. Incluso en días festivos es clave contar con guardias tecnológicos o monitoreo automatizado”, sugiere Patricio Campos.

También se recomienda usar autentificación multifactor y políticas de acceso mínimo. Esto significa que para acceder a algunas cuentas importantes, se exijan al menos dos pruebas de identificación. Esto sirve particularmente para reducir el riesgo de robo de credenciales.

Otra recomendación es actualizar dispositivos. Esto implica mantener al día el sistema operativo de computadores, celulares y otros. Mediante esas actualizaciones se permite corregir errores que los delincuentes podrían aprovechar para entrar a tu sistema.

También se sugiere realizar copias de seguridad y guardarlas desconectadas. Esto implica guardar una copia de la información más importante en un disco externo. Así, atacan con un virus que bloquea tus archivos (como el ransomware), no lo perderás todo.

Finalmente, se recomienda no hacer clic en enlaces dudosos ni compartir datos personales. En estas fechas es común la difusión de mensajes con ofertas o premios que llevan a enlaces fraudulentos.