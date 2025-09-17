“Me ha embrujado en cuerpo y alma”: Por qué nos sigue fascinando “Orgullo y Prejuicio” de Jane Austen y su legado en la literatura romántica

Publicada en 1813, "Orgullo y Prejuicio" de Jane Austen se ha convertido en un clásico de la literatura universal, inspirando múltiples adaptaciones y conquistando a generaciones con la historia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy. Su vigencia radica tanto en el romance como en la crítica social que aborda.

“Debo decirle que me ha embrujado en cuerpo y alma. La amo, la amo y la amo. Nada me podrá separar de usted”. Esa es la segunda declaración de Fitzwilliam Darcy a Elizabeth Bennet y quizás una de las escenas más aclamadas por los fanáticos. Pero no existiría esta película sin el talento de Jane Austen al escribir el libro que marcó el romance y quizás el denominado ‘enemies to lovers‘. Se trata de “Orgullo y Prejuicio”.

Según explica la historia, Jane Austen estaba en sus 20 cuando comenzó a escribir “Orgullo y Prejuicio”, el que finalmente fue publicado en 1813. Hay al menos 10 adaptaciones cinematográficas o de televisión y hace menos de un mes se reestrenó la película dirigida por Joe Wright la cual está protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Esto último provocó que nuevamente la novela figurara entre los títulos más vendidos.

La periodista y fundadora del medio digital LeeMujeres, Vania Ramos, señaló a The Clinic que “a mucha gente le gusta esta obra y todo lo relacionado con Jane Austen. Sus trabajos son clásicos de la literatura universal y de las novelas escritas por mujeres. Cuando preguntas por libros escritos por autoras, muchos piensan inmediatamente en Austen y en Orgullo y Prejuicio. Si bien la historia tiene romance, la novela también cuestiona temas de la sociedad que afectaban a su autora (y que aún se pueden extrapolar a la actualidad): el matrimonio como fin de la mujer, el rol femenino, el amor verdadero, las propiedades y los sistemas de clase, entre otros”.

“Y claro, el romance es indudable. Muchas mujeres aman al señor Darcy por la transformación que vive como personaje y por cómo declara su amor después de varios intentos fallidos. Esa declaración hoy casi no existe, porque ya nadie usa tantas palabras, poesía y sentimiento para expresar lo que siente. Estoy segura de que a muchas mujeres les encantaría que les dijeran que han encandilado a alguien en cuerpo y alma. Parte del arrastre del libro es esa esperanza romántica de pasión“, agregó.

Sobre qué recomendar a alguien que disfrutó de “Orgullo y Prejuicio”, Ramos sugiere seguir con obras de la misma autora. Como lo son las novelas “Emma” y “Sentido y sensibilidad”.

También destaca que “los clásicos nunca mueren, aunque muchos quieran que así sea. ‘Orgullo y Prejuicio‘ es uno de los libros más reconocidos escritos por una mujer, y los temas que aborda siguen resonando en la sociedad. Como el rol de la mujer que Elizabeth cuestiona, el mandato del matrimonio (que aquí se convierte en una elección personal y no solo en una necesidad económica), la estructura familiar, la ley de propiedad, los sistemas de clase, etc”.

La batalla de fomentar la lectura

Los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 aseguran que los chilenos leen cerca de cinco libros al año. Esto, muy por debajo de países como México, Argentina y Uruguay. La fundadora de LeeMujeres recalca que “en un mundo dominado por redes sociales y la inmediatez (que además impulsan libros de consumo rápido) recomendar la lectura como un ejercicio de ocio y de calidad se ha vuelto cada vez más difícil“.

“Creo que leer fenómenos de ventas por gusto puede ser un buen primer paso. Por ejemplo, si alguien lee un libro recomendado en TikTok porque es un romance o está de moda, puede que después se anime a experimentar con novelas, poemas o ensayos. Para mí, la lectura debe nacer del gusto. Si tienes ganas de leer, busca un libro y léelo. Hay muchas opciones: comprarlo nuevo, conseguirlo usado en ferias, optar por la versión digital, escucharlo en audiolibro o pedirlo en una biblioteca”, explica.

“Las bibliotecas no deben morir: son los únicos espacios donde puedes acceder a libros de forma gratuita y democrática. Leer por gusto también significa darse el tiempo, sin presiones externas. Hoy muchos leen solo para subir reseñas a redes sociales y presumir. Pero la lectura no debería ser un estatus: debería hacerte viajar, soñar, pensar, imaginar. Los buenos libros te dejan algo en el corazón”, destaca la periodista.

¿Qué falta en Chile para crear nuevos lectores?

A juicio de Ramos, para crear nuevos lectores “faltan espacios que fomenten la lectura y la acerquen a todos. Que la promuevan como un placer y no como un lujo. También faltan medios de comunicación y redes sociales que hablen de libros sin convertirlos en simple consumo rápido”.

“En la antigua Grecia, el ocio servía para reflexionar y fomentar el pensamiento crítico. En nuestro mundo globalizado, saturado de pantallas y apariencias, eso casi no existe. Además, según el último informe del INE y el Ministerio de las Culturas, la lectura en Chile sigue siendo una práctica minoritaria: pocas personas tienen libros y aún menos se consideran lectores. Y, aunque cualquiera puede publicar un libro hoy, eso no siempre garantiza calidad. Cuando alguien se decepciona con una lectura, termina quitándole valor al hábito”, añade.

De acuerdo a Ramos, “faltan muchas cosas, y no veo muchas esperanzas de que cambie pronto. En Chile, la lectura sigue siendo un nicho“.

Los recomendados de LeeMujeres

Ramos comenta que suele recomendar distintas autoras, de distintos géneros y formatos para que cada persona elija lo que más le atraiga. “A mí me encanta la literatura especulativa y las novelas que imaginan mundos, con viajes, personajes en crecimiento y tramas profundas. En ciencia ficción, recomiendo volver a las madres del género: Mary Shelley (Frankenstein), Ursula K. Le Guin, y autoras chilenas como Elena Aldunate o Ilda Cádiz Ávila”.

“La fantasía es mi género favorito desde niña, gracias a Harry Potter. Entre mis descubrimientos recientes están Elizabeth Lim, Sue Lynn Tan, Amelie Wen Zhao y Marissa Meyer. De autoras chilenas, recomiendo La ladrona de la corona de Alexandra Valeria, que reimagina la leyenda de Robin Hood en un mundo de fantasía con una protagonista femenina. Y si buscas una especialista en el género, la chilena Paula Rivera Donoso es excelente, con relatos cortos para público juvenil”, enumera.

Con respecto al terror, destacó a “Mary Shelley, pero también Quitral de Javiera Zanelli, una historia de brujas descendientes de La Quintrala enfrentadas a brujos mapuches. Otras autoras que no fallan en este género son Anne Rice, Shirley Jackson y Silvia Moreno-García”.