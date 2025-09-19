Probables tormentas eléctricas en cinco regiones y fin de semana invernal en Santiago: el pronóstico del tiempo para lo que resta de Fiestas Patrias

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso de probables tormentas eléctricas que afectaría a sectores de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Para la Región Metropolitana se pronostica el ingreso de un frente de frío y lluvias.

La segunda mitad del fin de semana largo por las Fiestas Patrias de 2025 traería tormentas eléctricas, frío y lluvias para regiones de la zona central del país.

Este viernes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas, evento que ocurriría entre la tarde y la noche del sábado 20 de septiembre.

Las zonas afectadas serían el litoral de las regiones de Valparaíso y O’Higgins. En el caso del Maule, Ñuble y Biobío, las tormentas eléctricas podrían presentarse en litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera. Además, este evento incluye probabilidad de granizos.

Cabe consignar que la DMC define que un “aviso” corresponde a cuando se “pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.

En el caso de la Región Metropolitana, según información del sitio especializado Meteroed, se presentará un fin de semana invernal con frío y precipitaciones.

De acuerdo a dicho pronóstico, el frente de frío hará su ingreso al área metropolitana de Santiago durante las primeras horas de la mañana del sábado.

En cuanto a las precipitaciones, estas comenzarán a desplegarse de manera progresiva. Pasado el mediodía llegarán las lluvias a Santiago, las que serían más intensas en las comunas del sector oriente.