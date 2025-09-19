Iturriaga y los militares involucrados en casos de narcotráfico: “Son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro”

En el marco de su última Parada Militar como comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga se refirió a los casos militares involucrados en narcotráfico. "Ha sido un golpe fuerte, pero estamos superando este tema", reconoció, junto con remarcar que se han implementado "medidas preventivas", sobre todo en contrainteligencia.

Minutos antes de iniciar la Parada Militar 2025, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, tuvo palabras acerca de los casos de militares involucrados en narcotráfico.

Al ser consultado por su opinión ante estos graves hechos, el general Iturriaga manifestó que “yo no hablaría de la vinculación del Ejército con el narcotráfico, al revés”.

Tras ello apuntó directamente a los militares involucrados en estos casos, a quienes calificó de la siguiente manera: “Son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado. Es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”.

Más allá de aquellos calificativos, Iturriaga reconoció que “estamos muy preocupados, ha sido un golpe fuerte, pero estamos superando este tema”.

En ese sentido, el comandante en jefe del Ejército dio cuenta de “medidas preventivas que se han reforzado. No las voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza. Hay medidas, sobre todo en contrainteligencia, que hemos reforzado esa área”.

La última Parada Militar de Iturriaga como comandante en jefe

Javier Iturriaga también fue consultado por un balance de su gestión, considerando que la Parada Militar 2025 es la última que le toca vivir en la condición de comandante en jefe.

“A cada comandante en jefe nos corresponde una etapa de la institución y hay tareas que cumplir. Así que es difícil evaluar un periodo si es mejor que otro. Yo creo que cada comandante en jefe ha tenido desafíos de acuerdo a la época que le toca vivir”, sostuvo al respecto.