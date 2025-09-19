Chile le abrió las puertas como turista al Tren de Aragua: cómo entraron al país y obtuvieron residencia los líderes del Caso Ojeda y otras causas violentas

En el Gobierno han hecho un balance de cómo ingresaron al país los principales líderes de las bandas internacionales, como el Tren de Aragua, que lideran el crimen organizado en Chile. La mayoría, dicen los informes, ingresó como turista durante el gobierno de Sebastián Piñera e incluso pudo encontrar trabajo.

El 14 de julio pasado el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a cadena perpetua a Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, líder del Tren de Aragua que estuvo involucrado en dos secuestros -uno con causa de muerte- y otras causas violentas, como tráfico de migrantes y explotación sexual.

“El Estrella” tuvo un proceso de regularización en Chile bastante simple. Ingresó como turista y se instaló en Quilpué, donde tenía su propio negocio que agrupaba repartidores de comida venezolanos. En febrero de 2017 solicitó autorización laboral y el 1 de junio del mismo año se le otorgó la visa temporal. Solicitó la residencia definitiva, pero fue rechazada.

Con estos antecedentes en el Ministerio Público y en el Gobierno, desde el Ministerio de Seguridad, han hecho una recopilación sobre cómo y cuándo ingresaron los principales líderes de las bandas de crimen organizado a Chile. Y los balances indican que la mayoría ingresó como turista durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera e incluso algunos consiguieron trabajo.

Un proceso bastante similar al de la mayoría de los involucrados en el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda -disidente a la dictadura de Nicolás Maduro-, quien fue secuestrado y asesinado por integrantes del Tren de Aragua que tenían residencia en Chile.

Uno de ellos es Maickel David Villegas Rodríguez, también ligado al Tren de Aragua, quien ingresó a Chile como turista en enero de 2018. Luego de obtener la visa temporal, el 5 de octubre de 2022 obtuvo la residencia temporal.

Villegas Rodríguez fue detenido en julio de 2024 en Costa Rica y extraditado a Chile.

Julio César Iglesias Pereira, integrante de “Los Piratas del Tren de Aragua” también ingresó como turista, en este caso en 2019, y en diciembre del mismo año obtuvo la visa temporal.

Iglesias Pereira generó revuelo tras ser detenido por su participación en el Caso Ojeda, ya que también tenía una vida paralela: trabajaba en un edificio como conserje en Ñuñoa, donde era muy querido por los vecinos.

Un caso similar es el de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “El Bobby”, quien ingresó como turista -por el paso Chacalluta- en 2019 y luego obtuvo residencia temporal por un trabajo en la empresa Construcciones Luis Alberto Álvarez Montalvo E.I.R.L.

“El Bobby” es considerado uno de los líderes del Tren de Aragua en Sudamérica y fue detenido el 12 de julio en Colombia por su rol en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

Por el Caso Ojeda otros dos inmigrantes ingresaron al país como turistas: Walter Jesús Rodríguez, por Chacalluta en 2019, y Adrián Gamez Finol, conocido como “el Turco”, quien fue detenido en 2024 en Estados Unidos.

En las listas también figura Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa”, quien también es uno de los cabecillas del Tren de Aragua.

En Chile, “Larry Changa”, quien fue detenido en Colombia en 2024, está imputado por tenencia de armas y por secuestro. Larry Changa ingresó al país como turista en 2018 y obtuvo la residencia temporal por vínculo con una persona chilena.