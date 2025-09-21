Con recado a Boric y apuntando al Mundial Sub 20: el reclamo de los Cóndores por no contar con aforo completo en Sausalito para el repechaje al Mundial 

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso solo autorizó un aforo de 12 mil personas para el duelo entre la selección chilena de rugby y su similar de Samoa, programado para el sábado 27 de septiembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Dicha determinación se tomó debido a la falta de mayor dotación policial, considerando que ese mismo día se jugarán dos partidos del Mundial Sub 20 de fútbol en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Tras el empate 32-32 en la ida del repechaje Sudamérica-Pacífico ante Samoa, la selección chilena de rugby espera firmar su clasificación al Mundial de Australia 2027 con un triunfo en casa, el próximo sábado 27 en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Para aquello, la expectativa es hacer pesar la localía, tanto en estrictamente deportivo como en otros factores externos. En este último aspecto, desde los Cóndores estiman que un estadio repleto les jugará a favor en pos de su objetivo.

Sin embargo Sausalito no podrá estar repleto. Eso porque la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso no dio luz verde al aforo completo y solo autorizó la presencia de 12 mil espectadores.

El motivo de esta determinación es la falta de mayor dotación policial, considerando que ese mismo día se jugarán dos partidos del Mundial Sub 20 de fútbol en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Ante ello, desde el interior del plantel de los Cóndores salieron a manifestarse en contra de esta situación. Domingo Saavedra, uno de los principales referentes de la selección, hizo sus descargos a través de X.

“El sábado en Sausalito nos jugamos la clasificación al Mundial de Rugby y no se liberó el aforo completo. ¿Por qué?, Mundial Sub 20 en Valparaíso con menos de 500 entradas y Carabineros allá”, expresó el rugbista que se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado.

“¡Necesitamos a todos para que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso permita el aforo completo!”, insistió Saavedra, quien incluso etiquetó al Presidente Gabriel Boric en su publicación.

Cabe consignar que tras la igualdad ante Samoa en la ida del repechaje, el entrenador de los Cóndores, Pablo Lemoine, habló directamente de la importancia del aforo completo en Sausalito.

“Estamos muy orgullosos de lo que hicimos y ahora hay que llenar el Sausalito. Ojalá que podamos vender todo el estadio y que la gente juegue su partido”, fue parte de lo que manifestó.