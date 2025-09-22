La entrevista de Lautaro Carmona con Pablo Iglesias en la que cuestionó el actuar de La Moneda en sus primeros meses de Gobierno

El presidente del Partido Comunista (PC) reiteró, en una entrevista con el exministro español, que tenía un sentido de pertenencia con el Gobierno, pero que eso no significaba "obsecuencia". En esa línea, puso sobre la mesa que en 2022 "sin reflexión alguna, incluso con un tono un poquito arrogante, (se dijo) que el Gobierno vendría de septiembre para adelante", después del plebiscito constitucional de ese año. Aquello, mencionó, les privó de un "veranito de San Juan" o una "luna de miel" para impulsar sus medidas.

Compartir

A través de una publicación en Instagram el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, publicitó la entrevista que le realizó en México el politólogo de izquierda Pablo Iglesias, exministro del gobierno español, quien fue visto en su momento como figura referente de partidos progresistas, como el Frente Amplio.

Si bien Carmona compartió un fragmento del intercambio —realizado en Canal Red, medio de comunicación de Iglesias— en el cual valora “aspectos centrales” de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), el exdiputado también se refirió por un momento al Gobierno y lo que ha sido la administración del Presidente Gabriel Boric.

Tras hablar sobre su historia de vida y los procesos políticos importantes durante su militancia comunista, Carmona se refirió a lo que ha sido el mandato de Boric, a quien le restan poco más de seis meses en el poder.

En ese sentido el timonel PC quiso despejar “de inmediato” que “nosotros tenemos un sentido de pertenencia al gobierno que encabeza el Presidente Boric, sin discusión. Tenemos una convicción total, a pesar de que se enfrascó con un militante comunista y le ganó“, mencionó Carmona, comentario que fue entendido por Iglesias como en alusión a Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta quien ha cuestionado abiertamente al Ejecutivo y que pasa por un proceso judicial por la administración de las Farmacias Populares que, a su vez, le impidió ser candidato a diputado.

No obstante, Carmona, quien concedió la entrevista antes de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) notificara lo ocurrido con Jadue, señaló que su apoyo al Presidente estaba en que “encabeza un proyecto que, comparado con los otros proyectos después de los noventa, tenía formulaciones avanzadas pensando en cómo responder demandas, necesidades largamente esperadas por el movimiento popular más de base”.

En esa línea, reiteró que, a pesar de la pertenencia con el Ejecutivo, no era partidario de la “obsecuencia”. “Todos los partidos, en este caso hablo del PC, cada partido verá lo que hace, no puede perder nunca su sentido de independencia para que no se vaya a a leer la pertenencia a todo evento con una suerte de subordinación que mate el sentido de identidad propia”, selló.

“Nosotros tenemos un sentido de pertenencia al gobierno que encabeza el Presidente Boric, sin discusión”, dijo Carmona.

Carmona: “Se comenzó a generar sin reflexión alguna, incluso con un tono un poquito arrogante, que el Gobierno vendría de septiembre para adelante”

Luego apuntó a que al Ejecutivo llegó Boric, en parte, con un “sostén de disposición que incluye el estado de ánimo” provocado por el estallido social. Tras eso, en el mandato propio del Presidente, hizo una reflexión sobre los primeros meses de este en La Moneda.

“En ese plano, electo ya como Presidente, se comete una opción que de otra forma hubiese sido distinto. No voy a decir todavía si fue un error, que cada uno saque la cuenta“, advirtió.

Y continuó: “Los procesos de instalación de un gobierno suelen, no es obligación, tener o los 6 primeros meses o las 20 primeras medidas, como tiempos que hay disposición a esperar que avancen, que se presenten. Es lo que algunos llaman el ‘veranito de San Juan’, la ‘luna de miel’. Bueno, en este Gobierno esto no se pudo usar porque nos saltamos de ahí a cuando se cumplía el plebiscito, que era en septiembre, y se comenzó a generar sin reflexión alguna, incluso con un tono un poquito arrogante, que el Gobierno vendría de septiembre para adelante“.

Eso, mencionó estaba bajo el argumento de que “como en septiembre íbamos a ganar la constituyente, era otro país. Bueno, no fue otro país. Sufrimos una derrota estrepitosa”.

Asimismo, deslizó una crítica a la Convención Constitucional. “Se exageró la necesidad de qué trata una Constitución. Faltó ponerle nombre a las calles”, ironizó, a la vez que sostuvo que “había un debate un poquito inmaduro. Una composición donde lo principal provenía de la denominada Lista del Pueblo y de otros sectores que no tenían militancia como partidos”.

Por lo anterior, dijo, “nunca se provocó una coordinación entre corrientes socialistas, Frente Amplio y los cinco comunistas (convencionales)”. Eso, según comentó, los llevó a “esta tremenda derrota”. Y reiterando la crítica inicial relativa a la “luna de miel”, mencionó que el Gobierno de Boric “es un Gobierno que partió no sólo con tres años y medio recién, sino ya con una carga en contra“.

El análisis de Carmona lo cerró con que esa “carga en contra” quedó demostrada con las “descalificaciones que hacían algunos contra (Giorgio) Jackson)”, las que, mencionó, “superaban con creces una ‘pequeña diferencia'”. Y mencionó que como partido “tenemos una mirada autocrítica en el papel que jugamos en la proporción que teníamos”, refiriéndose a sus cinco convencionales que contó en el proceso. “Pero al final también teníamos que haber contribuido. Otros debían tener mayor responsabilidad”, concluyó.