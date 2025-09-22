Con una van y los músicos como choferes: los Viking’s 5 cuentan cómo lograron presentarse 16 veces a lo largo de Chile durante Fiestas Patrias

Durante las Fiestas Patrias 2025, Los Viking's 5 enfrentaron una intensa semana de presentaciones, con hasta cuatro shows diarios y traslados agotadores. A pesar del esfuerzo, la banda sigue comprometida con su público tras más de 50 años de trayectoria, recordando también un grave accidente ocurrido en 2010.

Lamentablemente, la celebración patria y los feriados ya quedaron atrás, fechas en las que millones de chilenos acudieron a fondas para comer, beber y bailar. Sin embargo, el descanso y la celebración no fueron para todos. Los artistas chilenos son protagonistas de estas fechas, desde los grupos folclóricos y de cumbia hasta las bandas de rock e incluso los cantantes de trap más populares. Quizás uno de los que más trabajó fue Los Viking’s 5, con 16 presentaciones en la semana, llegando a realizar hasta cuatro shows en una sola jornada, una misión casi imposible.

Edson Núñez, bajista y director de la banda e hijo del fundador Onofre Chagua Núñez, relata que en un principio tenían 15 shows agendados, pero la llegada del Presidente Gabriel Boric a la Región de Coquimbo, para inaugurar las Fiestas Patrias en la Pampilla, obligó a la Municipalidad a moverse rápidamente para contar con números musicales, entre ellos la propia banda oriunda de Coquimbo, creada a finales de la década del 60.

La banda extendió su trabajo de Fiestas Patrias hasta el último día; su última presentación fue el 21 de septiembre en Los Ángeles, poniendo fin a una larga gira que incluyó shows en recintos como la fonda del Estadio Nacional y el Parque O’Higgins, además de ciudades como Melipilla. Por ejemplo, el 19 de septiembre estuvieron en Melipilla a las 17:30, en el Estadio Nacional a las 20:00, en el Parque O’Higgins a las 23:00 y en Rinconada a las 2:00 de la madrugada.

“Dijimos: sacrificarnos ahora que no estamos jóvenes, pero tampoco tan viejos, y hacer esa presentación. No importa el sacrificio humano que tuvimos, pero estar con nuestra gente… y te digo algo: aparte de lo que es la plata y todo lo material, hay cosas que son más importantes que eso”, dice Edson Núñez, parte de Los Viking’s 5.

Una van con choferes designados

La banda, que interpreta éxitos como Coquimbo soy, Para qué llorar… para qué sufrir y Boquita de caramelo, tiene un extenuante ritmo de trabajo. No cuentan con chofer, y el volante se turna entre dos de los integrantes para trasladarse de un lugar a otro, lo que incluso generó retrasos en su presentación en Los Ángeles debido al cansancio acumulado.

Núñez cuenta que se detuvieron en una estación de servicio para un breve descanso y todos se quedaron dormidos, incluidos los conductores designados de Los Viking’s 5. Al despertar, se dieron cuenta de que iban tarde, por lo que tuvieron que llamar a la Municipalidad para avisar del retraso.

El propio Núñez reconoce que esta forma de trabajo puede ser peligrosa por los constantes traslados y recuerda un grave accidente ocurrido en 2010. En la previa de las Fiestas Patrias, el chofer y también músico Ángel Núñez perdió el control de la van en la que se desplazaban.

Según reporta la edición electrónica del diario El Día, “esta mañana, a 15 kilómetros de Caldera, los integrantes del grupo vivieron la experiencia más aterradora de sus vidas tras protagonizar un accidente que claramente pudo tener consecuencias fatales”. El vehículo volcó en reiteradas ocasiones, “quedando casi destruido, pero sus ocupantes resultaron sólo con lesiones leves”, se indicó en la publicación.

Núñez comenta que salieron relativamente ilesos más allá de algunas dolencias; los instrumentos se hicieron pedazos y la van quedó completamente dañada. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar.

A pesar de la exigente gira, Núñez adelanta que el próximo 18 de septiembre esperan trabajar de la misma manera, si la salud y la demanda del público lo permiten. “Si estamos con salud y somos requeridos como lo hemos sido durante estos cincuenta y tantos años de vida de Los Viking 5, obviamente que sí”, concluye.