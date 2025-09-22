Disney y ABC anuncian el regreso de Jimmy Kimmel tras la suspensión de su programa por polémica por dichos sobre la muerte de Charlie Kirk

La cadena confirmó que el espacio regresará tras una semana de suspensión, luego de conversaciones con el comediante y en medio de la polémica por sus dichos sobre la muerte de Charlie Kirk.

Tras varios días de incertidumbre, Disney y ABC confirmaron que Jimmy Kimmel volverá a la pantalla con su programa a partir del martes por la noche. La decisión llega después de una semana marcada por la suspensión de “Jimmy Kimmel Live!” y las tensiones generadas por los dichos del comediante y presentador sobre la muerte de Charlie Kirk.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos y, por lo tanto, insensibles”, afirmó la empresa en un comunicado compartido con el sitio Variety.

“Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de reanudar el programa el martes”, agregaron sonbre

La semana de la polémica

El lunes de la semana pasada, Jimmy Kimmel desató la polémica en su monólogo al referirse al presunto asesino de Charlie Kirk y llamar “banda MAGA” a los partidarios de Donald Trump. Sus dichos generaron molestia en la derecha estadounidense y pusieron en alerta a Disney y ABC. La tensión aumentó el martes, cuando Kimmel insistió en que algunos sectores MAGA estaban “sacando provecho” del crimen.

El conflicto se intensificó el miércoles, cuando el presidente de la FCC (Federal Communications Commission), Brendan Carr, advirtió en un podcast conservador que ABC podía arriesgar sus licencias de transmisión. La FCC es el organismo federal que regula las comunicaciones en Estados Unidos y tiene facultades para multar o incluso retirar licencias de radio y TV, lo que fue interpretado dentro de Disney como una amenaza seria.

Ese mismo día, Nexstar, grupo de emisoras que transmite “Jimmy Kimmel Live!” en varios mercados, anunció que dejaría de emitir el programa. En paralelo, los ejecutivos de Disney recibían reportes de amenazas contra empleados y evaluaban los riesgos de que la controversia escalara aún más. Finalmente, el CEO Bob Iger y la copresidenta Dana Walden decidieron suspender el programa de forma indefinida, pidiendo a Kimmel bajar la intensidad de sus comentarios.

Tras conocerse la medida, el presidente Donald Trump minimizó las preocupaciones sobre la libertad de expresión y restó importancia a la suspensión del show. Mientras tanto, Disney asegura que valora a Kimmel y espera encontrar una fórmula para traerlo de regreso. Su contrato se extiende hasta mayo de 2026, pero por ahora el conductor no se ha referido públicamente al futuro de su programa.