Ousmane Dembelé le gana la pulseada a Lamine Yamal y se queda con el Balón de Oro 2025

El francés ganó su primer galardón al mejor futbolista del mundo tras una temporada de ensueño con el PSG. Dembelé ganó la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia, y fue la gran figura del cuadro parisino en la temporada 24/25. Por su parte, la española Aitana Bonmatí, ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez consecutiva

Compartir

Era un secreto a voces en redes sociales. Aunque muchos tomaron la publicación del periodista Fabrizio Romano como una filtración directa del ganador del Balón de Oro, los rumores finalmente se confirmaron: Ousmane Dembelé ganó el galardón entregado por la revista France Football y superó al español Lamine Yamal –su principal competencia– en la votación por el premio al mejor jugador de la temporada.

El Balón de Oro celebró su 69° ceremonia de entrega del trofeo en el Theatre du Chatelet de París. La gran interrogante de la jornada era si Yamal se convertiría en el futbolista más joven en ganar el galardón con solo 18 años y dos meses. Pero Dembelé terminó siendo elegido por los 100 periodistas de los 100 mejores países del ranking FIFA como el más destacado del año. El premio lo entregó una cara conocida: Ronaldinho.

El delantero del Paris Saint-Germain tuvo una temporada de ensueño: fue pieza clave del actual campeón de Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia . A lo largo de la temporada 24/25, hizo 35 goles y dio 16 asistencias. Su consistencia, talento y participación en momentos determinantes con el cuadro francés lo llevó a ser el gran candidato para quedarse con el premio.

Por otra parte, Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez consecutiva. La jugadora del Barcelona -que ganó la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y fue subcampeona de la Champions League con el equipo de Cataluña-, superó en las votaciones a Mariona Caldentey y reafirmó su posición como la mejor futbolista del planeta. Así, el galardón -que fue entregado por Andrés Iniesta-se quedó en manos de una futbolista española por quinto año consecutivo.

Los grandes ganadores en la ceremonia del Balón de Oro

En esta edición se agregaron tres nuevas categorías en el fútbol femenino: el Trofeo Yashin a la mejor arquera, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

La noche abrió con la entrega del Trofeo Kopa a los mejores futbolistas jóvenes de la temporada 2025. Y el galardón, tanto para varones como para damas, se quedó en las manos de dos jugadores del Barcelona: los españoles Lamine Yamal y Vicky López fueron los primeros ganadores de la ceremonia. Cabe destacar que la jugadora culé tiene solo 16 años.

Entre otros premios destacados se encuentra el trofeo Yashin al mejor guardameta del orbe. El arquero del Manchester City, Gianluigi Donnaruma -quien tuvo un año destacado con el PSG-, y la portera del Chelsea, Hannah Hampton, se quedaron con la distinción

A su vez, la futbolista del Barcelona, Ewa Pajor y el delantero del Arsenal -que en la temporada pasada defendió al Sporting de Lisboa- Viktor Gyökeres, fueron los goleadores y se quedaron con el Trofeo Gerd Müller.

En tanto, los mejores equipos del año fueron el Arsenal en el fútbol femenino y el PSG en el balompié masculino.