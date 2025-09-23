AliExpress, Amazon, eBay y Shein: el listado de las plataformas extranjeras más usadas en Chile que comenzarán a cobrar IVA desde octubre

El Servicio de Impuestos Internos (SII) prepara la aplicación del IVA a la venta de bienes a través de plataformas extranjeras. La medida pone fin a la exención tributaria que gozaban los artículos cuyo precio es inferior a los US$41.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se prepara para la aplicación del IVA a la venta de bienes a través de plataformas extranjeras como AliExpress, Amazon o Shein, medida contenida en la ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y que entrará en vigencia el próximo 25 de octubre.

En el detalle, la medida regirá para la compra de bienes de hasta US$500, terminando con la exención tributaria que gozaban los artículos cuyo precio es inferior a los US$41.

Para la preparación de la aplicación de esta modificación legal, el SII “ha mantenido reuniones de coordinación y trabajo con los diversos actores involucrados en este proceso, entre ellos el Servicio Nacional de Aduanas, Correos de Chile, empresas de courier, además de representantes de las principales plataformas internacionales de e-commerce, para responder a sus inquietudes e informar los pasos a seguir para dar cumplimiento a la normativa”.

A este respecto, la directora (s) del SII, Carolina Saravia explicó que “con el objeto de garantizar una exitosa implementación de esta medida, hemos desplegado un intenso trabajo para contactar y reunirnos especialmente con los representante de las principales plataformas extranjeras de intermediación, con mayor alcance en Chile, para aclarar sus dudas e incentivarlos a inscribirse en este régimen simplificado para cumplir correctamente con el pago del IVA de estas operaciones de hasta US$500”.

Los alcances del nuevo IVA

Hasta hoy, los bienes de hasta US$41 eran importados sin IVA y sin pagar aranceles asociados a la importación. Así, millones de pequeños paquetes llegaban a Chile, adquiridos en algunas de estas plataformas digitales haciendo uso de la exención, y presumiblemente incentivando el comercio informal y la evasión de IVA y de renta.



Se debe considerar que, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Aduanas, durante 2024 ingresaron al país 50 millones de paquetes por un monto declarado igual o menor a US$41 -mediante servicios de courier y Correos de Chile-, los que representan más del 94% del total de envíos recibidos durante el año.



Sobre este punto Saravia indicó que que con la modificación legal que entra en vigencia el 25 de octubre de 2025 “más que la eliminación de una exención, lo que se busca es disminuir la evasión de IVA que puede producirse en la internación de los millones de paquetes que llegan a Chile cada año, muchos de los cuales pueden destinarse al comercio informal, afectando a comerciantes chilenos a través de una competencia desleal, pero además simplificando el proceso de compra hasta US$500 para aquellas personas que compran para su uso personal”.

De acuerdo al SII, al revisar la información proveniente de instituciones financieras proveedoras de tarjetas de pago, sobre compras remotas de personas en comercios sin domicilio ni residencia en Chile, y cuyo valor sea igual o menor a US$500, entre enero de 2023 a junio de 2024, se pudo concluir que se registraron más de 23 millones de transacciones a través de 333 comercios o plataformas de intermediación, por un monto superior a los US$642 millones.

Entre las plataformas que registran los mayores números de transacciones destaca Aliexpress, con el 78% y con el 53% en termino de montos de las ventas. Las plataformas que le siguen representan, cada una, un porcentaje menor al 5% de las transacciones.

En cuanto a las 10 plataformas que explican los mayores montos por estas ventas, destacan AliExpress, que acumula 18.149.285 transacciones y generó un movimiento total de US$343.615.862; le sigue Amazon con 1.016.142 transacciones y un total de US$69.087.295; luego eBay con 594.171 transacciones y US$47.796.495, y la lista continúa.





